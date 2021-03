Leipzig

Die Corona-Patienten werden im Laufe der Pandemie tendenziell jünger. Das hat der Leipziger Infektiologe Christoph Lübbert während eines Live-Streams des Klinikums St. Georg festgestellt. Lübbert ist dort Chefarzt für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie – neben seiner Funktion als Bereichsleiter für Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL). Die inzwischen auch in Deutschland dominierende britische Variante sei 40 bis 90 Prozent ansteckender, sie greife mehr Jüngere an und führe zu 60 Prozent mehr schweren Krankheitsverläufen, fasst Lübbert den aktuellen Forschungsstand zusammen.

Immer mehr Junge im Krankenhaus

Auch mit zunehmender Immunisierung älterer Bevölkerungsgruppen weicht das Virus in jüngere Jahrgänge aus. Diesen Trend beobachtet Lübbert in der Klinik. In der ersten Welle lag das Durchschnittsalter der stationär behandelten Patienten bei 79, in der zweiten Welle bei 70. Jetzt, zu Beginn der dritten Welle, sehe man auf der Corona-Station im St. Georg „häufiger Menschen in den 20er, 30er oder 40er-Jahren ihres Lebens“ und beobachte auch in dieser Gruppe schwere Verläufe. „Das sind Einzelfälle, aber es sind deutlich mehr als im vergangenen Jahr.“ Der Effekt von Impfungen in den Heimen sei klinisch bereits deutlich zu erkennen.

Prognose: Vierte Welle im Herbst

Lübberts Prognose: Bis zum Sommer könnten Menschen über 50 geimpft sein. Dann werde sich das Infektionsgeschehen saisonbedingt beruhigen. „Aber wir werden im Herbst sehr wahrscheinlich eine vierte Welle kriegen. Wenn wir dann gut unterwegs sind mit dem Impfen, können wir diese Welle kappen und im Zaum halten.“ Allerdings hat der Mediziner eine Sorge, weil der Erreger verstärkt auf Jüngere ausweicht – „dass dann auch die Kinder im Fokus des Virus stehen könnten“. Man müsse deshalb bis zum Herbst in der Lage sein, „über abgesicherte Zulassungsstudien auch Kinder zu impfen“.

„Astrazeneca ist Kernbaustein des europäischen Impfprogramms“

Sowohl Lübbert, als auch der Immunologe Dr. Stephan Borte, Chefarzt für Labormedizin am St. Georg, plädieren mit Blick auf schwere Verläufe neuer Virusvarianten auch bei Jüngeren außerdem für die schnelle Aufnahme weiterer Personengruppen ins Impfschema. „Auch für Schwangere und Stillende ist der Impfschutz prinzipiell wichtig“, so Borte. Studien dazu laufen gerade. Borte und Lübbert zeigten sich optimistisch, dass die Impfstoffe sich auch in diesen Gruppen als sicher erweisen – und sind erleichtert über die Rückkehr des Vakzins von Astrazeneca. Dieses sei „ein Kernbaustein des europäischen Impfprogramms“, sagte Lübbert. Gegebenenfalls müsse man bestimmten Risikogruppen für Hirnvenenthrombosen, die in sehr seltenen Fällen eventuell mit Astrazeneca zusammenhängen, künftig ein anderes Vakzin geben. Grundsätzlich müssten mögliche Nebenwirkungen aber immer dem Risiko schwerer Verläufe bei Ungeimpften gegenüber gestellt werden. „Von einem Impfstoff zweiter oder dritter Klasse zu sprechen und übersteigert davor zu warnen, weil es vielleicht eine sehr seltene Nebenwirkung gibt, ist vollkommen unangemessen“, sagte Lübbert.

Experten empfehlen Impfung auch nach Infektion

Zentrales Plädoyer von Borte und Lübbert: Impfen, impfen, impfen. „Ohne hohe Impfbereitschaft und hohe Impfquote bekommen wir die Pandemie nicht in den Griff“, so Lübbert. Deutschland sei da nicht gut genug. „Wir müssen schneller werden, sonst kann es passieren, dass uns neue Virusvarianten immer ein Stück voraus sind.“ Lübbert und Borte empfehlen auch die Impfung von Personen, die bereits eine Infektion durchgemacht haben – und zwar etwa sechs Monate nach überstandener Erkrankung. Diese würden sonst keinen lang anhaltenden Immunschutz aufbauen.

UKL-Virologin kritisiert Lockerungen

Unterdessen kritisiert UKL-Virologin Dr. Corinna Pietsch die jüngsten Lockerungen durch Bund und Länder. „Die Zahlen haben sich anders entwickelt als erhofft, aber eigentlich nicht anders als erwartet“, sagte sie in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ mit Blick auf steigende Inzidenzwerte. Man könne nur an der einen Stelle lockern, wenn das an anderer Stelle kompensiert werde – etwa durch mehr Impfungen. Das sei nicht passiert. „Ich hoffe, man jetzt verstanden, dass es nichts bringt, das immer wieder zu probieren“, sagte Pietsch. Lockerungen zur falschen Zeit durch die Politik führten auch zu mehr Nachlässigkeit im privaten Bereich.

Von Björn Meine