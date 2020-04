Leipziger Corona-Patient: „Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen“

Schkeuditz

Die Augen sind schon wieder hellwach. Aber das Sprechen fällt ihm mit einer Kanüle in der Luftröhre und Sprachaufsatz noch schwer. Sein „Hallo“ für den LVZ-Reporter ist ein kurzes Nicken und Hand heben. Auf der Intensivstation (ITS) in der Helios- Klinik Schkeuditz ist in diesem Moment gute Stimmung. Das Team aus Ärzten und Pflegern um Chefarzt Professor Henrik Rüffert versammelt sich komplett im sonnigen Zimmer von Hans S. (Name auf Wunsch der Familie geändert). „Da ist jemand von der Zeitung, der will über Sie berichten“, sagt einer der Ärzte zu ihm. Und ein Foto mit seinen Corona-Rettern zur Erinnerung an diesen Augenblick muss schließlich sein, auch wenn die Familie um Diskretion bittet und sein Gesicht öffentlich nicht gezeigt werden darf.

Schwiegersohn am Intensivbett

Das alles lässt der 68-jährige Leipziger gelassen über sich ergehen. Sein familiärer Bezugspunkt steht mit am Intensivbett und beruhigt ihn – sein Schwiegersohn, selber Mitarbeiter der Klinik. „Als mein Schwiegervater nach über vier Wochen künstlicher Beatmung wieder sprechen konnte, wusste er, wie knapp es um ihn gestanden hatte“, sagt er und erinnert sich an einen seiner ersten Sätze: „Ich bin wohl dem Tod von der Schippe gesprungen.“

Rückblende: Am 15. März, es ist ein Sonntag und in Sachsen läuft das öffentliche Leben noch, landet Hans S. mit Durchfall, Bauchschmerzen, Schwächegefühl und leichter Luftnot in der Notaufnahme der Helios-Klinik in Schkeuditz. Der rüstige Rentner musste bislang ein bisschen gegen seinen Bluthochdruck kämpfen. Nichts Besonderes für sein Alter, andere Vorerkrankungen hat er keine.

Ansteckung bleibt rätselhaft

Als er unter der Erstdiagnose Magen-Darm-Infekt stationär aufgenommen wird, ist er noch wach, seine Atmung funktioniert. Zwölf Stunden später hat sich sein Zustand dramatisch verschlechtert, er wird intubiert und im künstlichen Koma auf die ITS verlegt. Chefarzt Rüffert ahnt in diesem Augenblick schon, dass er wohl keinen „normalen“ ITS-Fall behandeln wird. „Wir haben in der ersten Computer-Tomographie gesehen, dass seine Lunge hochverdächtig war“, blickt der Professor zurück. In der Diagnoseliste steht jetzt der Verdacht auf Covid-19. „Schon während der Lungenspiegelung haben wir ihn sofort isoliert, ohne auf das Ergebnis des Abstrichs zu warten.“ Mit dem Patienten geht es weiter bergab, die Lunge versagt nahezu. Hans S. muss auf dem Bauch gelagert und an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden. Inzwischen ist der Befund vom Abstrich da – positiv. Damit ist klar: Auf der ITS in Schkeuditz liegt der erste intensivpflichtige Corona-Fall in der Region Leipzig. Woher die Ansteckung kommt, wird ein Rätsel bleiben. Kein Skiurlaub in Südtirol, keine Begegnung mit Risiko-Personen in Leipzig. „Wir können es uns nicht erklären“, sagt sein Schwiegersohn, der nach der Covid-19-Diagnose auch zwei Wochen in Quarantäne bleiben musste.

Versagen von Niere und Leber

Professor Rüffert und sein Team sind im Normalfall eingespielt auf elf Intensivbetten. Doch dieser Fall ist nicht normal, er wird ihnen über vier Wochen alles abverlangen. Rüffert steht auch im Austausch mit seinen Kollegen in den großen Leipziger Häusern – Uniklinik, Herzzentrum und St. Georg. „Es war klar, dass wir den Patienten bei komplettem Ausfall der Lungenfunktion noch verlegt hätten“, sagt er. Aber sie schaffen es in Schkeuditz mit ihrer ITS-Erfahrung, obwohl noch typische Corona-Komplikationen hinzukommen: Versagen der Nieren, Leberfunktionsausfälle, Gerinnungs- und Herzrhythmus-Störungen. „Eine kleine Rest-Funktion der Lunge blieb erhalten“, sagt Rüffert. Das habe sicher geholfen. „Hundert Prozent der Atmung mussten wir nie übernehmen.“ Dennoch: Fast vier Wochen steht der Corona-Patient näher am Tod als am Leben.

Auf der Intensivstation des Helios-Klinik war Hans S. der erste schwerkranke Corona-Patient. Quelle: Juliane Dylus

Nach Luftröhrenschnitt (Tracheotomie) gleich in der ersten Woche, wird seine Lunge regelmäßig gespiegelt. Die Covid-19-Abstriche sind immer positiv. „Wir mussten in dieser schweren Zeit Ruhe und Geduld bewahren, auch wenn es zum Teil überhaupt nicht vorwärts ging“, blickt Rüffert zurück. „Es war aber wichtig, dass wir unsere ärztliche und pflegerische Kompetenz bei diesem Fall voll einsetzen konnten.“ Außerdem sei es wichtig gewesen, dass sich niemand aus dem ITS-Team infiziert habe. Für den Chefarzt wird auch klar, welcher hohe medizinische Aufwand schon betrieben werden muss, um nur einen einzigen Corona-Patienten zu behandeln.

Hoffnung nach vier Wochen

Am 15. April, genau vier Wochen nach seiner Einlieferung, ist der Lungen-Abstrich bei Hans S. negativ. Die Hoffnung bei den Ärzten und der Familie ist zurück. Ehefrau, Töchter und Enkel haben ihn regelmäßig besucht, konnten ihn aber nur von außen sehen. Es galt strengste Isolation. Von da an geht es recht schnell. Als er aufwacht, dankt Hans S. dem ITS-Team. Ihm sei seine Situation schon klar gewesen, sagt der Chefarzt. Am Dienstag hat der besondere Corona-Patient die Klinik in Schkeuditz verlassen, übrigens ohne großen Bahnhof. „In Italien oder Spanien, wo geheilte Corona-Patienten auch mal durch jubelnde Spaliere die ITS verlassen, ist man da etwas emotionaler“, sagt Chefarzt Rüffert. Den Stolz, diesen besonderen Patienten erfolgreich behandelt zu haben, gibt er aber gern an sein Team weiter. Bei einer mehrwöchigen Reha im Klinikum Bergmannstrost (Halle) wird Hans S. jetzt lernen, wieder komplett ins Leben zurückzukehren.

Von André Böhmer