Leipziger Daniel Mayer steht an der Spitze der Bundesagentur für Cybersicherheit

Halle

Die Cyberagentur des Bundes hat mit Daniel Mayer einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Der 47-Jährige habe den Posten zum 1. September übernommen, zuvor sei er zwölf Jahre als administrativer Geschäftsführer beim Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig tätig gewesen, teilte die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit am Mittwoch in Halle mit.

Er werde sich künftig schwerpunktmäßig um den Auf- und Ausbau des kaufmännischen Bereich der Cyberagentur kümmern. Zweiter Teil der geplanten Doppelspitze soll ein Forschungsdirektor oder eine Forschungsdirektorin werden. Das Besetzungsverfahren laufe.

Daniel Mayer (l.) auf einem Bild aus dem Jahr 2019 – als unter anderem Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (M.) das Biomasseforschungszentrum in Leipzig besuchte. Quelle: Dirk Knofe

Gustav Rieckmann, der übergangsweise die Geschäftsführung der Cyberagentur übernommen hatte, kehrt in seinen bisherigen Aufgabenbereich im Bildungszentrum der Bundeswehr in Berlin zurück, wie es weiter hieß.

Die Agentur soll am Flughafen Leipzig/Halle angesiedelt werden

Die Cyberagentur war im Juni 2020 gegründet worden. Sie soll zielgerichtet Forschungsprojekte anstoßen und finanzieren, die Deutschlands Sicherheit im Internet stärken. In ihrem ersten Jahr verließen bereits beide Geschäftsführer die GmbH von Bundesverteidigungsministerium und Bundesinnenministerium.

Die Agentur soll Forschungsvorhaben anstoßen und fördern, die die innere und äußere Sicherheit in der Cyberwelt verbessern. Dafür wird sie bis 2023 zunächst mit 350 Millionen Euro finanziert. Bis zu 100 Arbeitsplätze sollen direkt bei der Agentur entstehen. Die neue Einrichtung hat ihren Sitz zunächst in Halle. Langfristig soll sie am Flughafen Leipzig/Halle angesiedelt werden.

Von lvz