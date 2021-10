Deutlich früher als 2020 steigen in diesem Herbst die Corona-Infektionen wieder an. Der Leipziger Epidemiologe Professor Markus Scholz sieht zwar nicht noch einmal eine Überlastung des Gesundheitssystem auf uns zukommen. Aber dennoch werden auch in der vierten Welle viele Menschen sehr schwer an Covid-19 erkranken.