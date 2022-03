Leipzig

Werner Beinert ist ein freundlicher und fröhlicher Mann. Er lächelt verschmitzt unter seiner Schiebermütze hervor, er erzählt aus seiner Kindheit und von seiner Familie. Aber die vergangenen Wochen haben ihn aufgewühlt. Das, was gerade in der Ukraine passiert, trifft den 92-Jährigen anders und direkter als Menschen der Nachkriegsgeneration. „Die Scheiße geht wieder los“ – das waren seine ersten Gedanken, als Putin vor vier Wochen seine Truppen in Bewegung setzte, um ein friedliches Land zu zerstören.

„Meine Jugend ist kaputt gegangen“

Jeder Krieg ist etwas anders, aber jeder Krieg ist auch irgendwie gleich. Menschen sterben, Menschen müssen ihre Heimat verlassen, Städte werden zerbombt. Das war im Zweiten Weltkrieg so, den Werner Beinert miterlebt hat. Und das ist jetzt wieder so. Manche der russischen Soldaten befanden sich gerade noch in einem Manöver an der ukrainisch-belarussischen Grenze – und auf einmal wurden sie in einen Angriffskrieg kommandiert.

So ähnlich landete Werner Beinert in den letzten Kämpfen des Jahres 1945. Geboren zwischen Rochlitz und Mitt­weida, aufgewachsen bei Glauchau und Obergräfenhain, wurde er als 15-Jähriger zum Arbeitsdienst eingezogen. Aber plötzlich sollte er in Böhlen als Flakhelfer amerikanische Flugzeugangriffe abwehren – und sah sich kurz darauf amerikanischen Panzern gegenüber. Bei einer Attacke von Jagdbombern wurde direkt neben ihm jemand in den Kopf getroffen, um ihn herum starben die Soldaten. „Das waren die ersten Toten, die ich gesehen habe“, erzählt Beinert.

Er selbst blieb wie durch ein Wunder unversehrt. Bis August 1945 kam er in Gefangenschaft. Es war eine Zeit des Hungers. Als er zurückkam, konnte er sich nicht mehr bewegen und musste mit Haferschleim gefüttert werden, so schwach war er. Beinert erkrankte an Typhus. „Wer Krieg nicht erlebt hat, der weiß nicht, was Krieg bedeutet – meine Jugend ist kaputtgegangen.“ Nur eine gute Nachricht gab es in all dem Leid: Sein Vater kehrte vom Balkan zurück in die Heimat. Wie viele Mütter und Kinder werden ihre Männer und Väter wiedersehen, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist? Wie viele Familien wird es zerrissen haben?

Der kleine Junge (zweiter von links) ist Werner Beinert mit 15 Jahren als Kriegsgefangener. Quelle: Reproduktion Archiv Fotos deutsche Gefangene/Wolfgang Sens

Sechs Mal am Tag hört Werner Beinert die Nachrichten im Radio und informiert sich manchmal bei einem Nachbarn, der einen Fernseher hat. Er lebt im Bad Lausicker Seniorenzentrum Paul Gerhardt der Diakonie Leipzig, seit seine Frau vor acht Jahren verstorben war. Was soll man jetzt tun, was sollen die Ukrainer machen? Der 92-Jährige, der bis eben noch munter erzählt hat, wird plötzlich stumm. Er nimmt sein Glas und trinkt einen Schluck Bier. „Raten?“, fragt Beinert, „was soll man da raten?“ Es ist eine lange Pause, der Mann wirkt nachdenklich. „Russland ist für Russland, und die Ukraine ist für die Ukraine. Die Nato hat sich ausgedehnt, und Russland will zurück zur alten Macht. Keiner gibt nach.“ Eine Antwort findet Werner Beinert nicht. Aber das geht ja gerade irgendwie allen so. Fest steht für den 92-Jährigen: „Alle wollen Frieden, nur Putin nicht – dieser Ochse!“

Werner Beinert zeigt ein Foto, auf dem er selbst als Kriegsgefangener zu sehen ist (der Zweite von links, zwischen den Schultern). Quelle: Wolfgang Sens

„Wir klammerten uns an unsere Mutter“

Russlands Gewaltherrscher lässt in der Ukraine ganze Städte dem Erdboden gleichmachen. Mariupol, Charkiw, Donezk: Überall heulen Sirenen, fallen Bomben, Mütter mit kleinen Kindern suchen Schutz in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. Das hat Monika Jacob vor fast 80 Jahren auch erlebt, die Bombennächte lassen sie bis heute nicht los. Vor allem nicht jener verhängnisvolle 4. Dezember 1943, der das alte Leipzig komplett zerstörte.

„Durch das Heulen der Sirenen wurden wir aus dem Schlaf gerissen“, erzählt die heute 83-Jährige, „aber da fielen bereits die ersten Bomben auf unsere Straße.“ Fast 2000 Tote und fast 4000 Verletzte forderte allein diese Attacke. 43 100 Wohnungen verschwanden durch den britischen Angriff, rund 20 Prozent des Bestandes. Auch das Haus von Monika Jacobs Familie in der Theresienstraße stand nicht mehr, als sie mit ihrer Mutter, der Oma und den Schwestern aus dem Luftschutzkeller kam. Sie war damals fünf, die anderen Kinder sechs und zwei Jahre sowie drei Monate alt.

„Die Menschen rannten durch die Straßen, niemand wusste wohin. Wir haben geweint und klammerten uns an unsere Mutter.“ Eine vorübergehende Bleibe fand sich beim Großvater in Gohlis. Der Vater kam zum Glück zurück aus dem Krieg, Monika Jacob und ihre Familie siedelten Anfang der 1960er-Jahre nach Südhessen über. Die gelernte Bibliothekstechnikerin baute sich ein Leben in Westdeutschland auf. Leipzig ist sie weiter eng verbunden – an diesem Wochenende ist sie erneut für eines der Klassentreffen zu Besuch, die sie seit 20 Jahren organisiert. Dort, wo einst ihr Haus stand, ist bis heute eine Lücke geblieben. Auch viele Städte in der Ukraine werden lange brauchen, um aus den Trümmern neu zu erstehen. Auch dort werden Lücken bleiben.

Die gebürtige Leipzigerin Monika Jacob (Jahrgang 1938) lebt heute in Groß-Zimmern in Südhessen und erinnert sich an ihre Kriegszeit in der Heimat. Quelle: Foto: Guido Schiek

Es lässt einen nie mehr los

Es sind die aktuellen Bilder von Kämpfen an den Frontverläufen, die in Werner Beinert böse Erinnerungen wecken, es sind die Bilder von den Menschen in den Bunkern, die Monika Jacob heute wieder erschaudern lassen. Und es sind die Bilder der Tausenden Flüchtenden, die Ingrid Janik ins Herz treffen. Menschen, die in der Ukraine teils zu Fuß Richtung Westen unterwegs sind oder die jeden Tag in vollen Zügen auf dem Hauptbahnhof in Leipzig eintreffen.

Ingrid Janiks Geschichte hat von Beginn an mit Flucht zu tun. Ihr Großvater trat im Ersten Weltkrieg den beschwerlichen Weg vom Baikal nach Schlesien an. Und später musste der Großvater wieder flüchten – nicht als Soldat, sondern mit seiner ganzen Familie. Ingrid Janik wurde 1941 in Schlesien geboren – zwei Monate nachdem ihr Vater in Russland getötet worden war. „Er trug keine Waffe – als ehemaliger Prokurist hatte er Dienst in der Schreibstube“, berichtet Ingrid Janik, die damals zusammen mit ihrem knapp ein Jahr alten Bruder von der Mutter und den Großeltern versorgt wurde.

Vor einem Monat saßen die Menschen in der Ukraine noch an ihren Küchentischen beisammen. Trotz der Bedrohung durch die massiven russischen Truppenaufmärsche an den Grenzen konnten sich viele nicht vorstellen, dass sie bald aus ihrem Dorf oder ihrer Stadt flüchten würden. So ging es Ingrid Janik damals auch. „Niemand hatte 1941 daran gedacht, dass wir 1945 unsere Heimat verlassen müssen.“ Von Januar bis Mai war die Familie unterwegs, zu der auch noch Ingrid Janiks Tante mit ihren zwei Kindern gehörte. Anfangs mit Kutsche und Fuhrwerk, später nahmen ihnen sowjetische Soldaten die Zügel aus der Hand, es ging mit der Reichsbahn und Handgepäck weiter.

Während der Flucht musste Ingrid Janiks Familie die erkrankte Großmutter im böhmischen Franzensbad zurücklassen, wo sie später verstarb. Die Tante blieb mit ihren Kindern nach einem schweren Verbrennungsunfall von Ingrid Janiks Cousine in Marienbad. Sie selbst landete mit Großvater, Mutter und Bruder im Mai 1945 im Leipziger Umland. „Da waren wir die armen Flüchtlinge.“ In der Stadt ist sie vielen als erfolgreiche Geschäftsfrau aus der Mädlerpassage ein Begriff – den Laden „Schreib & Stil“ führt inzwischen ihre Tochter. Diese Kindheit und diese Flucht hat Ingrid Janik nie vergessen. Wenn sie von der Zeit damals erzählt, wenn sie die Bilder von heute sieht, dann geht ihr das sehr nahe. Der Krieg hat sich eingebrannt.

Ingrid Janik hat in ihrem Haus eine kleine Bildergalerie mit den wichtigsten Szenen aus ihrem Leben erstellt. Unter anderem ist hier auch ein Foto von ihr als siebenjährigem Mädchen zu sehen. Quelle: Wolfgang Sens

Kriegstraumata sind Thema im Klinikalltag

Diese Seelenwunden haben viele Menschen der Kriegsgeneration nie verarbeitet und können manchmal bis heute nicht die Ängste aufarbeiten, sie durch eigenes Erzählen vielleicht ein Stück weit bewältigen. Im zertrümmerten Deutschland gab es erstmal anderes zu tun als das Kümmern um die eigene Seele. So ging die Zeit hin, und irgendwann waren Jahrzehnte vergangen. „Diese Generation ist oft zurückhaltend, von Belastungen zu berichten oder Hilfe anzufragen“, sagt Markus Donix, Professor für Gerontopsychiatrie an der Uniklinik Dresden. Regine Gläser stellt fest, dass sich die große Isolation älterer Menschen durch Corona stärker bemerkbar macht hat als die aktuellen Kriegsberichte. Vielleicht werden die Ereignisse in der Ukraine zurzeit auch noch von den psychischen Auswirkungen der Pandemie überlagert, sagt die Oberärztin für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Leipziger Helios-Park-Klinikum.

Mit Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Klinik aber immer wieder zu tun. „Diese Menschen reagieren viel sensibler auf akustische Reize“, sagt Gläser. Laute Geräusche könnten dann Angstzustände auslösen – erst recht in der Nacht. Darauf müsse man Rücksicht nehmen, weil schon das Gehen mit lauten Schuhen auf dem Gang oder das versehentliche Zuschlagen einer Tür zum Problem werden kann. Was der Krieg in der Ukraine in den Seelen der Menschen anrichtet, kann man heute nur ahnen. Auch viele dieser Wunden werden Jahrzehnte später nicht verheilt sein. In einer Fernsehreportage aus einer Kiewer U-Bahn-Station berichtete eine Mutter, dass ihre Tochter seit Kurzem nicht mehr spricht.

Ukrainer in der Oma-Wohnung

„Krieg“, sagt Monica Jacob, „ist das Schrecklichste, was es gibt. Ich weiß um das Leid der Ukrainer – ihr Leben wird niemals wieder so sein wie früher.“ Sie sei heute wieder genauso fassungslos wie vor 79 Jahren, als sie mit ihren Geschwistern im Leipziger Luftschutzkeller an ihrer Mutter hing. Und für Monika Jacob steht fest: „Die Ukraine kämpft auch für unsere Freiheit. Das verpflichtet uns.“ In der Pflicht gesehen hat sich Ingrid Janik – und daraus ihre eigenen Schlüsse gezogen. Die Leipzigerin hat eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei sich aufgenommen. Sie, die als Kind selbst vor der russischen Armee fliehen musste, gibt denen ein vorübergehendes Zuhause, die nun vor Putins Truppen dem Tod und der Zerstörung entkommen sind.

Eine Großmutter mit ihrer Tochter und deren Sohn leben in der „Oma-Wohnung“ – so nennt Ingrid Janik den Anbau an ihrem Haus. Viele Menschen aus ihrer Generation hätten so eine leer stehende Wohnung, so eine Möglichkeit, sagt die 80-Jährige. Aber zu viele von ihnen würden jetzt den Fernseher wegdrehen, sie könnten diese Bilder nicht ertragen. „Das dürfen wir nicht tun“, sagt Ingrid Janik. „Selbstmitleid ist Selbstschutz – es ist kein Mittel, um zu helfen. Hilfe macht auch stark, gibt Kraft und ein gutes Gefühl.“

Von Björn Meine