In drei aufeinanderfolgenden Nächten stießen in Leipzig Polizeikräfte und Vermummte aufeinander. Der Gewalt gingen zwei Hausbesetzungen voraus: eine im Leipziger Osten, eine in Connewitz. Leipzigs ehemaliger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (65, SPD) hat die Nachrichten aus Leipzig verfolgt – und fühlte sich dabei an die 1990er-Jahre erinnert. Damals vermittelte er zwischen der Stadt und Hausbesetzern. Weiß er, was heute fehlt?

Herr Tiefensee, haben Sie die Ereignisse in Leipzig verfolgt?

Ja. Die Gewalttaten verurteile ich auf das Schärfste. Niemand hat das Recht, seine Interessen so durchzusetzen. Ich musste aber auch an die 1990er-Jahre denken. Wir hatten damals eine ähnlich angespannte Situation, die eine enorme Herausforderung war.

„Alle müssen bereit sein, aufeinander zuzugehen“

Sie meinen die Connewitzer Hausbesetzungen nach den Wendejahren, damals waren Sie Leipzigs Jugenddezernent. Lassen Sie uns darüber sprechen.

Schon damals drohte wegen Hausbesetzungen die Gewalt zu eskalieren. Die Leute stapelten Steine auf den Dächern und bereiteten sich auf den Straßenkampf vor. Andere besetzten ganz friedlich Häuser. Es prallten ganz unterschiedliche Interessen aufeinander.

Und Sie versuchten sich in der Rolle des Vermittlers.

Mir ging es um Deeskalation. Ein Konflikt lässt sich dann schlichten, wenn alle Seiten bereit sind, aufeinander zuzugehen. Dazu braucht es aber ein Gespräch und eine gemeinsame Suche nach Lösungen. Wir haben also versucht, die vielen grundverschiedenen Interessen auf einen Nenner zu bringen: Die der Stadt, der Eigentümer, der wohlsituierten Nachbarn und der Menschen, die alternativ leben wollten.

Mit „alternativ leben“ meinen Sie die Hausbesetzer?

Zugegeben, es fällt mir angesichts der Ausschreitungen der letzten Tage schwer, zu differenzieren. Aber ich unterscheide immer zwischen jenen, die mit Gewalt ihren vermeintlichen Anspruch durchsetzen wollen – und denen, die leerstehende Häuser nutzen und vielfach vor dem Verfall retten wollen.

Diskussionen mit Hausbesetzern – und eine Idee

Was halten Sie von friedlichen Hausbesetzern?

Im Grunde machen sie völlig zurecht auf einen Missstand aufmerksam. Viele Bürger, nicht nur Leipziger, ärgern sich täglich über verwahrloste Grundstücke, über unsanierte, leere Häuser. Eigentum verpflichtet, deshalb ist es legitim, einen Wohnungsmarkt zu kritisieren, auf dem sich Leerstand lohnt. Es geht also um die Frage, ob man leerstehende Wohnungen nicht intelligent und konfliktfrei zwischennutzen könnte.

Wie haben Sie diesen Konflikt damals gelöst?

Wir haben vor allem miteinander geredet. In der Wolfgang-Heinze-Straße trafen sich die Hausbesetzer in einem Café. Bei einem Gesprächstermin dort saßen mir schwarz gekleidete Menschen gegenüber, mit Hunden an der Seite und mit grimmigen Blicken. Wir haben mehrfach und kontrovers diskutiert. Irgendwann stand eine Idee, wie sich die leerstehenden Häuser friedlich bewohnen ließen.

„In einer weltoffenen Stadt sollte das möglich sein“

Wie sah diese aus?

Durch die Hausbesetzer und mit Hilfe der Stadt wurde eine Genossenschaft gegründet. Sie bildete den Ansprechpartner für die Stadt und die Eigentümer. Und mit ihrer Hilfe konnten die Häuser legal angemietet werden. Später kam eine andere, ziemlich bahnbrechende Idee hinzu, die dann auch von anderen Städten aufgegriffen wurde: die Wächterhäuser …

… die es bis heute in Leipzig gibt. Man erkennt sie an den langen, gelben Bannern an der Fassade.

Die Bewohner eines Wächterhauses schlossen einen Pakt mit dem Eigentümer. Indem sie sich verpflichteten, das Haus zu erhalten und zum Teil zu renovieren, durften sie gegen einen kleinen Betrag darin wohnen und ihre Projekte verwirklichen.

Gab es im Leipzig der 1990er-Jahre Menschen, die es schwierig fanden, dass Sie sich mit Hausbesetzern trafen?

Natürlich, die CDU war immer für pures Law and Order. Noch einmal: Ich lehne Gewalt entschieden ab und wer gewalttätig ist, muss die Härte des Gesetzes spüren. Die Frage damals war jedoch, wie viele der Hausbesetzer wirklich auf Gewalt aus waren. Die überwiegende Zahl wollte einen Notstand beseitigen und zugleich alternativ wohnen. Und das ist nachvollziehbar. Gerade in einer so aufgeschlossenen, weltoffenen Stadt wie Leipzig sollte das möglich sein.

„Eine gemeinsame Lösung, für Besetzer und Besitzer“

Aber hat ein Hausbesitzer nicht genauso das gute Recht, sein Haus verkommen zu lassen? Es gehört ihm schließlich.

Das Gesetz erlaubt es, ja. Und dennoch kritisiere ich das aus gesellschaftspolitischer Sicht. Hier läuft etwas falsch im Staate Deutschland. Es gäbe dafür mit der Grundsteuer eine politische Lösung. Sie ist ein Instrument, mit dem man jene bestrafen könnte, die ihr Eigentum nicht auch als Verpflichtung ansehen. Es sollte sich in Connewitz, in ganz Deutschland finanziell nicht lohnen dürfen, ein Gebäude leerstehen oder ein Grundstück unbebaut zu lassen.

Wie sollte Leipzig heute seine Probleme lösen?

Ich werde dem Oberbürgermeister keinen ungebetenen Ratschlag geben. Aber in meiner Erinnerung sind die Konflikte immer dann entschärft worden, wenn die Stadt sehr zeitig eine gemeinsame Lösung angestrebt hat – für Besetzer und Besitzer. Und wenn, so wie ich das zur Zeit wahrnehme, klare Kante gegenüber Gewalt gezeigt wird.

