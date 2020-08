Leipziger Experte: „Einsatz von Drohnen nimmt zu, aber nicht Pizza damit ausliefern!“

Leipzig

Sie retten Rehkitze vor dem Mähdrescher, helfen bei der Suche vermisster Personen oder inspizieren Leitungen aus der Luft. Der Markt für Drohnen in Deutschland boomt. Dabei kommen immer mehr Drohnen im gewerblichen Bereich zum Einsatz.

Die Zahl der verkauften unbemannten Flugobjekte mit einem Eigengewicht von mindestens zwei Kilogramm stieg im vergangenen Jahr bundesweit um 18 Prozent. Zusammen mit Österreich und der Schweiz wurden insgesamt 64 380 Drohnen verkauft, davon allein 95 Prozent in Deutschland, wie das Marktforschungsinstitut Branchenradar analysiert hat. Verantwortlich für den Boom seien auch die „relativ liberalen rechtlichen Rahmenbedingungen hinsichtlich Zulassung und des Betriebs von gewerblichen Drohnen“, so die Marktforscher.

BDL: Bis 2030 steigt Zahl der Drohnen auf 850 000

Drohnen ersetzen Industriekletterer Nach einer Studie, die der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) in Auftrag gegeben hat, waren Ende 2018 bundesweit insgesamt rund 500 000 Drohnen in Umlauf. 19 000 davon wurden kommerziell genutzt. Unbemannte Fluggeräte würden bereits heute menschliche Fachkräfte wie Industriekletterer oder Vermessungsingenieure ersetzen und seien auf dem besten Wege, die urbanen Verkehrssysteme tiefgreifend zu verändern. Der BDL rechnet bis 2030 mit rund 850 000 Drohnen in Deutschland. Während das Wachstum im Bereich der privaten Nutzung abflacht, nimmt die Zahl der kommerziell genutzten Drohnen auf 126 000 zu, prognostiziert der Verband.

Andreas Dunsch und Michael Petrosjan (v.l.) von der Firma FlyNex auf dem Spinnereigelände in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Nachfrage resultiert vor allem aus immer neuen Einsatzgebieten für die Helfer in der Luft, meint Andreas Dunsch, Mitgründer und Geschäftsführer bei dem Leipziger Unternehmen FlyNex. Gemeinsam mit seinen Partnern Michael Petrosjan, Christian Caballero und Holger Dirksen hat er eine Software entwickelt, die das Fliegen mit Drohnen einfacher macht. „Auch wenn Branchenradar die rechtlichen Rahmenbedingungen als relativ liberal einschätzt, unbürokratisch ist die gewerbliche Nutzung von unbemannten Flugobjekten in Deutschland wahrlich nicht“, sagt Dunsch. „Wer schon einmal Unterlagen gewälzt hat, wo und wann geflogen werden darf, und wer sich bei Behörden um eine Aufstiegserlaubnis bemüht hat, weiß, wovon ich spreche.“

Leipziger verzeichnen bundesweit 21 Prozent mehr Drohnen-Aufstiege

Die Software von FlyNex, ist sich Dunsch sicher, habe dazu beigetragen, dass die Helfer aus der Luft in immer mehr Bereichen zum Einsatz kommen. 100 000 Nutzer hat Map2Fly schon. In der Basisversion ist die Software von FlyNex, die auch als App verfügbar ist, kostenlos. Mit zehn Millionen Standort-Abfragen seit dem Start sei sie die führende Drohnen-Karte und Plattform in Deutschland. Allein von Januar bis Juni dieses Jahres sind nach Berechnungen des Softwareunternehmens 21 Prozent mehr Aufstiege zu verzeichnen gewesen als im Zeitraum des Vorjahres. „Mehr als die Hälfte davon – konkret 55 Prozent – entfielen dabei auf gewerbliche unbemannte Fluggeräte“, so Dunsch.

Der FlyNex-Chef rechnet mit einem weiterhin starken Wachstum. „Ich gehe davon aus, dass schon in den nächsten fünf Jahren ein Drittel aller Firmen in Deutschland Drohnen gewerblich einsetzen wird. Zehn Prozent davon werden sie sogar täglich nutzen“, sagt der gebürtige Vogtländer.

Drohnen überwachen Leitungen und dokumentieren den Baufortschritt

Die Einsatzgebiete seien zahlreich. Aktuell nehme die Nutzung stark in der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie im Energiesektor zu. Drohnen würden das Baugeschehen überwachen und Fortschritte aufzeigen. Nicht nur Dachdecker nutzten in schwer zugänglichen Bereichen das Auge aus der Luft, um den Aufgabenumfang und die Kosten besser abschätzen zu können. Das passiere auch verstärkt in industriellen Großanlagen. So spare man neben Zeit auch Kosten für Gerüste. Zudem ließen sich Industriekletterer zielgerichtet einsetzen.

„Vielfältig sind auch die Einsatzmöglichkeiten im Energiesektor. Leitungen und Strommasten werden abgeflogen, ebenso das Gelände für künftige Trassen, um den Prozess des Planens und Vermessens zu beschleunigen.“ In diesen Bereichen seien auch zunehmend autonom fliegende Drohnen im Einsatz.

Grenzenlos, wie manche Hersteller suggerieren, sei die Zahl der Einsatzgebiete aber nicht. So bezweifelt man bei FlyNex, dass sich Drohnen beim Überwachen von Privat- oder Firmengelände durchsetzen werden. „In der Sicherheitsbranche reichen aus meiner Sicht fest installierte Kameras. Sie sind zudem wesentlich günstiger.“ Auch vom Ausliefern von Pizza, Burger oder anderen schnell zubereiteten Speisen per Drohne hält der FlyNex-Chef nichts. Das sei in Städten nicht nur riskant und schwierig, sondern würde auch zu Lasten der Akzeptanz in der Bevölkerung gehen. „Wer will schon, dass ständig Drohnen über seinen Kopf hinwegfliegen? Das ist lästig und schürt Überwachungsängste.“

Schnelle Transport von Gewebeproben und Blutkonserven

In entlegenen Gegenden mache die Zustellung von Post, Paketen und anderen Lieferungen eher Sinn. Auch im Gesundheitswesen sieht Dunsch großes Potenzial. Als Beispiel führt er ein Projekt in Hamburg an, wo frisch entnommene Gewebeproben von Patienten per Drohne vom Krankenhaus zum Labor geflogen werden, um diese zu untersuchen. Bis das Ergebnis vorliege, werde die OP unterbrochen. Kurierfahrer benötigten für die Distanz von acht Kilometern bisher 22 Minuten. Die Drohne schaffe das in weniger als der Hälfte der Zeit. „Vielleicht“, so Dunsch, helfen Drohnen bald schon beim Transport von Organen oder Blutspenden.“

Für eine stärkere Nutzung spreche auch die Sicherheit von Drohnen. In vielen der Fluggeräte ist Technik verbaut, die vor anderen Drohnen oder festen Hindernissen warnt und selbstständig ausweicht.

Auf der sicheren Seite sei man zudem, wenn man Map2Fly nutzt, wirbt der Unternehmer für die von FlyNex entwickelte Software. Auf dem Tablet ähnelt das Ganze Google Maps. Doch zusätzlich vermerkt sind rot markierte Bereiche, die man nicht ohne Weiteres überfliegen darf. Industrieanlagen etwa, Windräder, Bundesstraßen, Fußballstadien – und selbst Kitas. „Wenn da Kinder draußen spielen, muss ich aufpassen. Schon wegen des Datenschutzes.“ Wie auch generell bei allen Menschenansammlungen ab zwölf Personen. Die Software zeigt an, was in den gekennzeichneten Bereichen genau zu beachten ist. Und sie warnt vor Aufstiegen in Flughafennähe. Verstöße hier können zu Behinderungen im Flugverkehr führen, was heftige Strafen nach sich zieht.

