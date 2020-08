Leipziger Experte: So kann man sich bei Flugreisen am Besten schützen

Leipzig

Viele Touristen kehren in diesen Tagen aus dem Urlaub zurück. Besonderer Fokus liegt dabei zurzeit auf den Flugreisenden. Wie gefährlich ist das Fliegen in diesen Zeiten – und wie kann man sich am Besten schützen? Dr. André Fuchs, leitender Oberarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin, Nephrologie und Rheumatologie am Klinikum St. Georg, gibt Antworten.

Dr. André Fuchs, leitender Oberarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Quelle: Alexander Weingarten/St. Georg

Wie gefährlich ist Fliegen in Corona-Zeiten?

Grundsätzlich ist eine Reise aufgrund der resultierenden Kontakte mit Personen aus verschiedensten Ländern oder Regionen als Risiko für eine Infektion einzustufen. Hier in Leipzig und Umgebung erleben wir aktuell, dass bei niedriger lokaler Erkrankungsdichte viele der zurzeit glücklicherweise eher sporadisch auftretenden Sars-CoV-2-Infektionen im Rahmen einer Auslandsreise erworben wurden. Im dicht besetzten Flugzeug, aber zum Beispiel auch in den Wartebereichen an den Flughäfen können die Abstandsregeln häufig nicht oder nur eingeschränkt eingehalten werden. Somit ist davon auszugehen, dass eine Flugreise eine zusätzliche Gefahr zur vermehrten Transmission des Virus beinhaltet. Aus der Zeit der Sars-Epidemie im Jahr 2003 weiß man, dass es im Rahmen von Flugreisen zur Erkrankungsübertragung kommen kann. Ein Sitzplatz in räumlicher Nähe zu einer Indexperson stellte dabei ein besonderes Risiko dar.

Wie läuft eine Infektion im Flugzeug ab?

Das Hauptproblem ist die Enge – mit der fehlenden Möglichkeit Abstand zu halten. Häufig können einfache Hygieneregeln wie das Abwenden beim Niesen und das Niesen in die Ellenbeuge nicht ausreichend eingehalten werden. Bei Bewegung durch ein eng besetztes Flugzeug, zum Beispiel beim Ein- und Aussteigen oder beim Toilettengang, kommt man dazu vielen anderen Passagieren oder der Crew nahe.

Ist die Luftumwälzung oder die Klimaanlage eine Gefahr oder ein Vorteil?

Eher ein Vorteil. Die umgewälzte Luft wird durch einen kleinporigen Filter geleitet und zu einem gewissen Anteil immer mit Frischluft von außen angereichert. Zudem herrscht in einem Flugzeug eher ein von oben nach unten gerichteter Luftstrom vor. Kleinere Erreger-haltige Partikel werden somit eher von einer Verteilung im Flugzeug abgehalten. Allerdings ist die Wirkung der Belüftungsanlage nur während des Flugs optimal. Zudem werden größere Partikel wie zum Beispiel ausgehustete Tröpfchen von dem Luftstrom in ihrer Flugbahn nur wenig beeinflusst.

Welchen Schutz liefern einfache Mund-Nasen- sowie FFP-Masken?

Die sogenannte Alltagsmaske, also der einfache Mund-Nasen-Schutz, bietet, je nach Material- und Webart, Durchfeuchtungsgrad und ähnlichen Einflussfaktoren, einen mehr oder minder zuverlässigen Schutz vor der Ausbreitung virushaltiger Partikel. Hierfür muss die Maske aber korrekt, also Mund und Nase bedeckend, getragen werden. Die Alltagsmasken sind also geeignet, die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Die sogenannten FFP-Masken, also partikelfiltrierende Halbmasken, werden in die Klassen 1-3 eingeteilt. Ab Klasse 2 weisen diese Masken eine Filterkapazität auf, die ausreicht, um auch kleine virustragende Partikel zu filtrieren und bieten daher dem Träger der Maske einen individuellen Schutz. Da durch Ausatemfilter die Ausatemluft ungefiltert in die Umgebung abgegeben wird, sollten sich Träger einer FFP-Maske für ein Modell ohne Ausatemfilter entscheiden. So bleibt die Schutzwirkung für die Umgebung erhalten.

Was empfehlen Sie noch als Schutzvorkehrung?

Im Hinblick auf steigende Infektionszahlen in vielen Ländern ist von unnötigen Flugreisen weiterhin eher abzuraten. Im Anschluss an eine Flugreise sollte man sich für mindestens 14 Tage kritisch selbst beobachten und bei Auftreten von Erkrankungssymptomen zügig einen Arzt aufsuchen, um die mögliche Ausbreitung der Coronavirus-Infektion zu unterbinden. Während der Reise selbst sollte man immer, vor allem auch in Wartebereichen, konsequent auf die Einhaltung der AHA-Regeln achten: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen. Im Flugzeug ist es ratsam, unnötige räumliche Nähe zu anderen Reisenden zu meiden, zum Beispiel durch Reduktion der Bewegung durch die enge Maschine. Durch Aufdrehen der Lüftung über dem Sitz und Ausrichten des Strahls auf sich selbst könnte eine zusätzliche Schutzwirkung erreicht werden. Insgesamt sollte sich jeder Flugreisende in der Verantwortung sehen, zur Reduktion der Virusausbreitung in einem Flieger durch adäquates Verhalten beizutragen.

Von Björn Meine