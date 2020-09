Leipzig

In thüringischen Landkreisen, wie dem Altenburger Land, sind Jod-Tabletten an die Gemeinden ausgegeben worden, damit sich die Bürger im Fall eines Kernreaktorunfalls gegen freigesetztes radioaktives Jod schützen können. In Sachsen soll die Abgabe 2021 erfolgen. Die LVZ fragte Experten der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin am Leipziger Universitätsklinikum, wie sinnvoll das ist, was die Einnahme von Jod-Tabletten bei einem Reaktorunglück bewirken kann und ob man die Medikamente schon vorbeugend nehmen sollte. Dr. Thomas Lincke, Facharzt für Nuklearmedizin und Leiter der Radionuklidtherapiestation, und Prof. Dr.-Ing. Bernhard Sattler, Leiter des Bereichs Medizinische Physik und Strahlenschutz der Einrichtung, geben Auskunft.

Das Bundesministerium für Umwelt, Verbraucherschutz und nukleare Sicherheit setzt auf die Verteilung von hoch dosierten Jod-Tabletten als Schutz bei einem Unfall in einem Kernkraftwerk. Wie sinnvoll ist das?

Dr. Lincke: Das Thema wurde zuletzt intensiv diskutiert im Zusammenhang mit dem Reaktorunfall in Fukushima 2011. Bei einem Reaktorunfall können Risiken durch Freisetzung verschiedener radioaktiver Stoffe in die Umwelt und durch direktes Einwirken ionisierender Strahlung auf den menschlichen Körper entstehen. Gezielt verhindern oder deutlich reduzieren lässt sich im Unglücksfall allerdings nur die Anreicherung von frei gesetztem radioaktivem Jod in der Schilddrüse. Insofern ist die Maßnahme sinnvoll. Einen Reaktorunfall verhindern, wie mancher Sprachgebrauch suggeriert, können Jod-Tabletten allerdings nicht.

Hoch dosiertes Jod blockiert die Schilddrüse

Was bewirken Jod-Tabletten nach ihrer Einnahme im Körper?

Dr. Lincke: Mit diesen Tabletten wird hoch dosiertes nicht radioaktives Jod eingenommen. Dieses blockiert dann die Schilddrüse, so dass die Aufnahme des frei gesetzten radioaktiven Jods in die Schilddrüse weitgehend eingedämmt werden kann. Die Aufnahme lässt sich nicht komplett verhindern, aber soweit reduzieren, dass das Risiko für strahlungsbedingte Schilddrüsenschäden nur noch sehr gering ist.

Warum werden die hoch dosierten Jod-Tabletten bevorzugt an Kinder, Jugendliche, Schwangere und überhaupt nur an Personen bis zum 45. Lebensjahr ausgegeben?

Dr. Lincke: Umfangreiche Erfahrungen aus medizinischen Strahlenanwendungen und mit Strahlenunfällen zeigen, dass die Aufnahme von radioaktivem Jod in die Schilddrüse bei Erwachsenen keine lebensbedrohlichen Risiken mit sich bringt. Im schlimmsten Fall würde die Schilddrüse ihre Funktion weitgehend verlieren. Dann müssten Schilddrüsenhormon-Tabletten eingenommen werden, was ohnehin sehr viele Menschen tun.

Radioaktives Jod ist für Kinder besonders gefährlich

Gibt es da eine Altersgrenze für die Schädigung?

Dr. Lincke: Nein, die kann man nicht genau festlegen. Die Empfindlichkeit der Schilddrüse gegenüber Strahlung nimmt bis zum Erreichen des Erwachsenenalters stark ab. Aber gefährlich ist es für Kinder, auch für die noch Ungeborenen. Bei ihnen kann sich infolge der Aufnahme von schon geringen Mengen radioaktiven Jods – und der damit einhergehenden Strahlenexposition besonders der Schilddrüse – Jahre später eine bösartige Schilddrüsenerkrankung entwickeln, die dann lebensbedrohlich werden kann. Das kindliche Schilddrüsenorgan ist, wie andere Organe auch, noch in der Entwicklung begriffen und reagiert daher auf die Einwirkung ionisierender Strahlung empfindlicher.

Wie lange vor einem möglichen Reaktorunfall müssen die Jod-Tabletten eingenommen werden?

Dr. Lincke: Die Tabletten müssen eingenommen werden, sobald ein konkretes Risiko bekannt wird, wenn es also tatsächlich einen Reaktorunfall in der näheren Umgebung gegeben hat, infolge dessen es möglicherweise, etwa wetterbedingt, zur Kontamination des Einzugsgebiets mit radioaktivem Jod kommen kann. Schon wenige Stunden nach der Einnahme ist die Schilddrüse blockiert. Durch mehrere Tabletten in Abständen kann man die Schilddrüse so auch über Wochen blockieren.

Vorbeugende Einnahme von Jod-Tabletten ist Unfug

Wie ist das, wenn ängstliche Menschen schon mal prophylaktisch hoch dosierte Jod-Tabletten zu sich nehmen wollen, falls irgendwann mal ein Unglück in einem Kernreaktor in der Nähe passiert?

Dr. Lincke: Davor kann ich nur warnen. Bei einer solchen großen Menge Jod kann es insbesondere bei einer vielleicht unbekannten Vorerkrankung der Schilddrüse zu einer Überfunktion kommen. Das ist dann so, als würde ein Motor ständig auf Hochtouren laufen. Der Herzschlag beschleunigt sich und kann unregelmäßig werden. Auch die Temperaturregulation beziehungsweise das Temperaturempfinden sind gestört. Eine starke Schilddrüsenüberfunktion kann zu einem lebensbedrohlichen Zustand führen. Prophylaktisch hoch dosierte Jod-Tabletten einzunehmen, ist daher Unfug und kann im Einzelfall sogar gefährlich sein.

Wie groß ist denn die Jodmenge in den Tabletten für den Notfall?

Dr. Lincke: Eine Tablette enthält 65 Milligramm Kaliumiodid beziehungsweise 65 000 Mikrogramm . Das ist eine sehr große Menge. Die empfohlene Tagesdosis der Jodzufuhr für Erwachsene liegt bei 150 bis 200 Mikrogramm Jod.

Gefährdung nimmt mit dem Lebensalter ab

Das Bundesamt für Strahlenschutz will seinen Vorrat an hoch dosierten Jod-Tabletten auf rund 190 Millionen Tabletten ausweiten. Hilft das also im Katastrophenfall vor allem den Kindern und Jugendlichen?

Dr. Lincke: Ja, insbesondere bei Kindern bis etwa zum vierten Lebensjahr kann sich sonst durch die Strahlenwirkung in der Schilddrüse infolge unfallbedingter Aufnahme radioaktiven Jods Schilddrüsenkrebs entwickeln. Die Kleinsten haben ein vergleichsweise hohes Risiko. Die Gefahr besteht auch bei älteren Kindern und bei Jugendlichen, ohne dass man hier feste Altersgrenzen setzten kann. Die Gefährdung nimmt allerdings mit dem Lebensalter ab und ist ab dem Erwachsenenalter nicht mehr nachweisbar.

Sollten dann die Tabletten, so wie es jetzt geschieht, vor Ort, in den Landkreisen und Gemeinden gelagert werden, und nicht irgendwo zentral?

Dr. Lincke: Auf jeden Fall vor Ort beziehungsweise dezentral. Man kann nicht erst im – vergleichsweise übrigens äußerst wenig wahrscheinlichen – Ernstfall damit anfangen, die hoch dosierten Jod-Medikamente zu beschaffen und dorthin zu bringen, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Das vorbereitend zu tun, ist sehr sinnvoll. Mir erscheint es allerdings auch nicht ratsam, sie schon den einzelnen Haushalten auszuteilen. Im Ernstfall werden die Tabletten dann nicht gefunden, schon vorher eingenommen oder eventuell sogar weggeworfen. Die Tabletten an bekannt gemachten Orten in den Städten und Gemeinden zu lagern, erscheint mir die beste Lösung.

In 50 Kilometern keine Direkteinwirkung von Strahlung mehr

Bei einem Kernreaktorunglück passiert aber nun viel mehr, als dass radioaktives Jod austritt. Was sind die Folgen?

Prof. Sattler: Die Strahlung, die unmittelbar von einem Reaktorunfall ausginge, ist in der Nähe natürlich besonders intensiv. Wie weit sie sich ausbreitet, hängt von der Art des Unglücks ab: Wenn das eine große, desaströse Explosion ist, die Radioaktivität in höhere Schichten der Atmosphäre verbringt, dann kann das, hauptsächlich abhängig vom Wetter, zu einer großräumigeren Verbreitung führen. Ist es dagegen ein lokal begrenzter Austritt einer begrenzten Menge von Radioaktivität, ist auch die Strahlenintensität und die Möglichkeit, infolge des Freiwerdens von Radioaktivität kontaminiert zu werden, lokal begrenzt. Und in einer Entfernung von – sagen wir – mehr als etwa 50 Kilometern ist eine Direkteinwirkung von Strahlung nicht gegeben.

Jod-Tablette hilft nur gegen eines von vielen Risiken

Wie schlimm können die Folgen sein?

Prof. Sattler: Das kann man nicht pauschal sagen. Es hängt in erheblichem Maße von der Strahlenexposition ab, der man ausgesetzt war. Das kann reichen von tödlichen Folgen für Personen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, bis zu stochastischen Wirkungen bei Personen, welche sich in größerer Entfernung befanden. Allgemein kann man sagen: Je größer die Entfernung zum Unfallort ist, desto weniger wahrscheinlich sind gesundheitliche Schäden.

Die Jod-Tablette hilft jedenfalls nur gegen eines von vielen Risiken, die mit einem Atomunfall einhergehen, oder?

Prof. Sattler: So ist es, sie hilft nur gegen die Anreicherung aufgenommenen radioaktiven Jods im Körper, das durch den einen Reaktorunfall freigesetzt wurde, vorrangig in der Schilddrüse.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke