Leipziger Expertin im Interview: Vegetarier sind schlanker und Fleischesser extrovertierter

Je weniger tierische Produkte man zu sich nimmt, desto geringer ist der Body-Mass-Index und desto weniger neigt man zu Extrovertiertheit. Das ist ein Resultat einer großangelegten Studie des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum Leipzig. Dabei wurde bei fast 9000 Personen untersucht, wie die Ernährung mit Körper und Psyche zusammenhängt. Im LVZ-Interview erklärt Evelyn Medawar (27), Erstautorin der Studie, Biologin, Neurowissenschaftlerin und Doktorandin am Leipziger Max-Planck-Institut, Details zum Thema Ernährung und Persönlichkeit.

Wenn laut Ihrer Studie Fleischesser extrovertierter sind und mehr aus sich herausgehen, ist es dann bei den Menschen so ähnlich wie im Tierreich: Die fleischfressenden Löwen brüllen laut und die Antilopen futtern ihr Gras eher still vor sich hin

Das kann schon sein. Wir waren selbst überrascht von dem Ergebnis, dass die Fleischesser extrovertierter sind und mehr aus sich herausgehen als die Vegetarier. Das Thema Fleisch ist sehr männlich belegt. Es strahlt irgendwie Männlichkeit und Stärke aus. Und es ist von der Lautstärke und der Geselligkeit her schon ein Unterschied, ob mehrere Männer mit Steaks um den Grill herumstehen oder eine vegane Gruppe am Tisch Rohkost schnippelt, zumindest aus anekdotischen Beobachtungen heraus.

Evelyn Medawar (27), Erstautorin der Studie, Biologin am Leipziger Max-Planck-Institut. Quelle: PR

Kann die stärkere Extrovertiertheit auch mit den Hormonen zusammenhängen, die sich oftmals im Fleisch befinden?

Ja, die Frage ist, ob das eher nach außen wirkende Verhalten durch das Essen selbst verursacht wird, etwa durch Hormone, Antibiotika und andere Stoffe, die im Fleisch sind. Oder ob umgekehrt eher die Persönlichkeit beeinflusst, was man isst. Das muss weiter erforscht werden.

Hat das Fleischessen etwas mit dem männlichen Dominanzverhalten zu tun?

Das kann sein.

Je weniger tierische Nahrung desto günstiger der Body-Mass-Index

Wie hängt das Essverhalten mit dem Körper zusammen?

Wir haben bei unseren 9000 Probanden festgestellt: Je seltener tierische Nahrung auf dem Speiseplan einer Person ist, desto geringer ist im Schnitt ihr Body-Mass-Index und damit ihr Körpergewicht. Dick machen vor allem übermäßig fett- und zuckerreiche Produkte. Das sind in der Regel stark industriell verarbeitete Lebensmittel. Sie regen den Appetit an und zögern das Sättigungsgefühl heraus. Wer sich überwiegend pflanzlich ernährt, nimmt davon weniger zu sich.

Leben also die Vegetarier gesünder?

Vom Body-Mass-Index her betrachtet, ja. Vegetarische Lebensmittel enthalten Ballaststoffe und wirken sich positiv auf das Mikrobiom im Darm aus. Auch dadurch könnten sie früher satt machen als solche aus tierischen Zutaten. Menschen, die sich vorwiegend pflanzlich ernähren, nehmen daher womöglich weniger Energie auf. Neben einem veränderten Sättigungsgefühl könnten zudem Lebensstilfaktoren wie mehr Sport und ein höheres Gesundheitsbewusstsein eine entscheidende Rolle spielen.

Frauen legen mehr Wert auf gesunde Ernährung

Sind Frauen generell eher Vegetarier und Männer mehr Fleischesser?

Ja, diejenigen, die weniger tierische Produkte essen, sind eher jünger und weiblich. Frauen legen mehr Wert auf Gesundheit und Ernährung. Wer weder Fleisch noch Wurst isst, zählt zu den Vegetariern. Wer dazu auch noch auf Fisch, Milch, Käse und Eier verzichtet, ernährt sich vegan. Wir haben uns aber gar nicht so sehr diese Gruppen angeschaut, sondern, wie häufig jemand tierische Produkte allgemein verzehrt. Je öfter Fleisch, Fisch und Milchprodukte gegessen werden, desto höher ist der Body-Mass-Index. Je seltener tierische Produkte auf dem Speiseplan stehen, desto gesünder ist der Gewichtsstatus und desto introvertierter ist die Person.

Unterschiede zwischen Vegetariern und Veganern

Welche Eigenschaften haben Sie in Beziehung gesetzt zum Essverhalten?

Die klassischen fünf Persönlichkeitsmerkmale Offenheit, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus – also die psychische Stabilität – und Extrovertiertheit. Und wirklich nur bei der Extrovertiertheit haben wir signifikante Unterschiede festgestellt zwischen Vegetariern und Fleischessern. Sonst nicht. Geht man aber noch mehr ins Detail und differenziert, ob nur primäre tierische Produkte wie Fleisch und Fisch weggelassen wurden oder auch sekundäre wie Eier, Milch und Käse, dann gibt es doch noch Unterschiede zwischen Vegetariern und Veganern.

Welche?

Bei denen, die nur auf Fleisch und Fisch verzichteten, stellten wir eine höhere Offenheit und Verträglichkeit fest, als bei denen, die auch noch Milch, Eier und Käse vom Speiseplan gestrichen hatten.

Zu viele tierische Produkte wegzulassen, ist also nicht gut für den Charakter?

Introvertiertheit versus Extrovertiertheit kann man nicht als gut oder schlecht werten, aber erstmal als unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur. Da kann man nun spekulieren, woran das liegt: Vielleicht daran, dass die Vegetarier nicht so in der Ecke der Gesellschaft stehen, die Veganer aber schon. Die sehen sich dann eher in einem ständigen Rechtfertigungszwang, was zu Introvertiertheit und weniger Offenheit und Verträglichkeit führen könnte. Das sind aber Spekulationen, wir haben mit unsere Studie eine Assoziation, aber keine Kausalität überprüfen können.

Spaltet sich die Gesellschaft in Vegetarier und Fleischesser?

Das ist auch alles relativ. In der Leipziger Südvorstadt etwa könnten auch die Fleischesser in der Minderheit sein. Spaltet sich die Gesellschaft je nach Essverhalten?

Wer in der Mehrheit ist, das kann je nach Wohnort schon unterschiedlich sein. Aber die Gesellschaft wandelt sich, immer mehr Menschen interessieren sich für gesundes Essen. Sie sind auch bereit, dafür mehr auszugeben und lieber nur einmal pro Woche Biofleisch zu essen statt jeden Tag ein günstiges Schnitzel. Biobauern und Bioläden sind gefragt. Es gibt auch die Flexitarier, die nicht kategorisch Fleisch ablehnen, aber es nicht täglich brauchen. Daher denke ich, dass vor allem die jüngeren Leute immer bewusster essen und die Toleranz wächst.

Der Vegetarier ist aber nicht depressiver als der Fleischesser?

Nein. Andere Studien zeigten diesen Zusammenhang, wir konnten das nicht feststellen.

Ist also der gesünder, der nur ein Schnitzel pro Woche isst, als der, der jeden Tag Fleisch auf dem Teller hat?

Ja, von seinem Gewicht her auf jeden Fall.

Über sechs Millionen Vegetarier in Deutschland

Warum wird einer zum Vegetarier? Gibt es spezielle Typen?

Es kann sein, dass eine introvertierte Person, die sehr sensibel und zurückhaltend ist und der das Tierwohl am Herzen liegt, sich eher für eine vegetarische Ernährung entscheidet. Mehr als 6,1 Millionen Deutsche sollen sich laut einer Studie des Allensbach-Instituts vom vergangenen Jahr vegetarisch ernähren, das sind 400 000 Menschen mehr als zwei Jahre zuvor.

Jüngere Frauen eher vegetarisch, ältere Männer eher Fleischesser

Sie haben auch festgestellt, dass sich hauptsächlich jüngere Frauen vegetarisch ernähren und vor allem ältere Männer ausgeprägte Fleischesser sind.

So ist es, und das deckt sich auch mit Beobachtungen aus dem Alltag. Wir haben ja den Body-Mass-Index als Gesundheitsmarker genommen, ein höherer BMI drückt in der Regel einen schlechteren Gesundheitszustand aus. Und den stellten wir eher bei den älteren männlichen Studienteilnehmern mit einem geringeren Bildungsniveau fest.

Spielen demzufolge Bildung und auch der Geldbeutel bei der gesunden Ernährung eine Rolle?

Ja, die Bildung offensichtlich. Und wer mehr Einkommen bezieht, hat oft auch mehr Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, auch des Sports. Für gesündere Ernährung muss oft mehr Geld ausgegeben werden, etwa für Biofleisch. Das ist dann eben teurer als das günstige Fleisch.

Das ist nach dem Skandal beim Fleischgiganten Tönnies vielleicht auch bald vorbei.

Das kommt darauf an, wie lange die Kritik an den Zuständen in der Fleischverarbeitung öffentlich bleibt, wie lange der Schock anhält.

Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme

Wieso ist Ernährung eigentlich ein emotionales Thema? Man kann das doch ganz rational sehen: Jeder muss essen und trinken, um am Leben zu bleiben.

Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Es geht um gemeinsames Kochen und Backen, um Mahlzeiten in der Familie, mit Freunden und Kollegen. Das ist auch ein sehr soziales Thema. Essen hat mit Identität zu tun, mit Geselligkeit. Wenn jemand nur Rohkost isst, fällt der auf bei einer Grillparty, wo saftige Steaks herumgereicht werden. Umgekehrt geht es dem Fleischesser auf der Salatparty.

Wie weit reicht die Toleranz? Es gibt ja rein vegetarische oder vegane Restaurants. Spalten sich künftig die Familien und die Freunde auf in Fleischesser und Vegetarier?

Ich hoffe nicht. Das ist eine interessante Überlegung. In einer Großstadt wie Leipzig ist es kein Problem, zusammen essen zu gehen, weil die meisten Restaurants auch vegetarische Gerichte anbieten. Auf dem Land in Bayern etwa, wo Fleisch Tradition hat, wo eben Schweinebraten mit Sauerkraut und Knödel auf den Tisch kommt, könnten es Vegetarier schon schwerer haben.

Kommen Sie aus Bayern?

Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, habe aber längere Zeit in Bayern gelebt.

Diese Studie ist Ihre Doktorarbeit?

Ein Teil davon. Wir untersuchen die Teilnehmer der großen Leipziger LIFE-Studie und haben somit einen Querschnitt der Leipziger Bevölkerung. Die Folgeerhebung zu den Daten von vor fünf bis sechs Jahre läuft aktuell. Außerdem arbeiten wir am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften an weiteren Studien zu Essverhalten und Kognition, und wir suchen immer Probanden.

Die Studie zum Essverhalten ist im Fachmagazin Nutrients erschienen: Evelyn Medawar, Cornelia Enzenbach, Susanne Roehr, Arno Villringer, Steffi Riedel-Heller, and A. Veronica Witte, „Less animal-based food, better weight status: Associations of the restriction of animal-based product intake with body-mass-index, depressive symptoms and personality in the general population,“ Nutrients 12 (5), 1492 (2020).

Von Anita Kecke