Dresden

Die Leipziger Fahrrad-Affäre nimmt immer mehr Fahrt auf. Wie die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“ aus einem internen Aktenvermerk des Justizministeriums vom 15. Juni zitiert, richteten sich die Ermittlungen im Zuge der Korruptionsaffäre bei der Leipziger Polizei schon damals gegen knapp 120 Personen.

Im Zentrum: Polizistin der Spezialeinheit

Im Zentrum steht eine Polizistin, die als Mitglied einer inzwischen aufgelösten Spezialeinheit zur Fahrradkriminalität gestohlene Fahrräder illegal verkauft haben soll. Auch gegen ein enges Familienmitglied und dessen Bekannte außerhalb der Polizei werde ermittelt. Dem Vermerk zufolge richtet sich ein im November 2019 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Beschuldigte. Geprüft werde zudem, ob bei „Entscheidungsträgern“ der Polizei ein Anfangsverdacht besteht.

Räder für 20 bis 50 Euro

Hinzu kämen Ermittlungsverfahren gegen die Käufer der Räder, die zwischen 20 und 50 Euro bezahlt und dafür Quittungen erhalten haben sollen. Hier gehe die Staatsanwaltschaft Leipzig laut dem Vermerk von 111 Beschuldigten aus, darunter mindestens ein verbeamteter Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, schreibt das Blatt. Bei den Käufern handele es sich unter anderem in zehn Fällen um Beamte der Bereitschaftspolizei Sachsen, in mindestens 50 Fällen um Beamte und Angestellte der Polizeidirektion Leipzig sowie um zwei Beamte des Landeskriminalamtes.

Die Gesamtzahl der so verhökerten Räder sei noch nicht zu beziffern. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Fahrräder stets auf die gleiche Weise einen neuen Besitzer fanden: Die Käufer meldeten sich bei der Polizistin und vereinbarten einen Termin in der Asservatenstelle. „Daraufhin durften die Kaufinteressenten Fahrräder frei auswählen und gegen Zahlung eines Entgeltes zwischen 20,00 und 50,00 Euro an die Beschuldigte (...) erwerben.“ Quittungen, die bei einer Hausdurchsuchung am 23. Juli 2019 gefunden wurden, belegten „derzeit Gesamteinnahmen in Höhe von 2740,00 Euro“, so der zitierte Aktenvermerk.

Wöller Mittwoch vor Innenausschuss

Sollte das zutreffen, würde vor allem die Luft für Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar dünner, der am 5. Juli 2019 von Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze informiert wurde, sein Wissen aber angeblich erst im Januar 2020 an Innenminister Roland Wöller ( CDU) weitergab.

Wöller und Generalstaatsanwalt Hans Strobl wollen am Mittwoch vor dem Innenausschuss in Dresden Rede und Antwort stehen.

Von Roland Herold