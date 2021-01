Leipzig

In Leipzigs Kleingartenszene rumort es weiter. Nachdem der Kleingartenverband Westsachsen und der Stadtverband der Kleingärtner finanzielle Turbulenzen erlebten, hat sich jetzt ein „ FairBund freier Kleingartenvereine e.V“ gegründet. Sein Ziel: Die Kleingärtnerei zu modernisieren, zu deregulieren und sie so auch für jüngere Menschen attraktiver zu machen.

„Überholte Strukturen“

Hinter „ FairBund“ stehen Kleingartenvereine, die die vorhandenen Verbandsstrukturen kritisch hinterfragen; zum Beispiel aus Leipzig und Markkleeberg, die aus dem Kleingartenverband der Kleingärtner Westsachsen ausgetreten sind (die LVZ berichtete).

Anzeige

Die etablierten Kleingarten-Dachverbände seien überreguliert und würden überholte Strukturen sowie Vorschriften haben, die „häufig als weltfremd empfunden werden“, meint zum Beispiel Joachim Starke, 1. Vorsitzender der Neugründung. Die dort aufgetretenen, teilweise sechsstelligen Fehlbeträge seien „mangelhafter Kompetenz“ und „ Misswirtschaft“ in den Führungsspitzen geschuldet. „Das Kleingartenwesen ist seit einigen Jahren durch Zwangsmitgliedschaften und Knebelverträge geprägt“, schildert Vorstandsmitglied Anton Marx seine Sicht der Dinge. „Gleichzeitig wird die zwingend erforderliche Modernisierung hin zu einer zukunftsfähigen Kleingärtnerei verhindert.“

Netzwerk bietet Hilfe an

Der „ FairBund“ will jetzt Druck entfalten, um Reformen durchzusetzen. „Wir sagen den weit verbreiteten Ausbeutungs- und Knebelverträgen wie der ,Verwaltungsvollmacht’ den Kampf an“, sagt Starke. „Und wir stehen allen interessierten Gartenvereinen mit den gebündelten Erfahrungen unseres Netzwerkes zur Seite. Wir helfen ihnen, sich gegen Knebelverträge, versuchte feindliche Übernahmen, völlig weltfremde Geldforderungen oder gar die Vernichtung der eigenen Kleingartenanlagen zu wehren.“ Zudem würden halbjährliche Weiterbildungen zu Themen wie Kleingartenrecht oder Vereinsverwaltung angeboten.

Kontakte über Landesgrenzen

Die Aktivitäten sind nicht auf die Region Leipzig begrenzt. Es gebe inzwischen Kontakte zu Vereinen aus Thüringen, Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, heißt es. Und: Eine Mitgliedschaft in einem anderen Kleingartenverband schließe einen Beitritt zu „ FairBund“ nicht aus. „Der FairBund steht vor allen Dingen für direkte Demokratie“, betont der 2. Vorsitzende Bernd Holz. „Die einzelnen Kleingärtner in den Vereinen sollen entscheiden, was im FairBund geschieht.“ Deshalb könnten derzeit fünf beitrittswillige Vereine nicht dazustoßen, weil alle Beteiligten erst das Votum der Mitgliederversammlungen einholen wollen.

„Weil wir beobachtet haben, dass die Alt-Verbände gegen ihre Mitglieder vorgehen, die sich in vermeintlichen ,Konkurrenzverbünden’ organisieren, bitten wir um Verständnis, dass wir die Mitgliedsvereine nicht namentlich nennen“, sagt Marx. Der Mitgliedsbeitrag liege derzeit bei 50 Euro pro Verein und Jahr – unabhängig von der Anzahl der Parzellen. „Ein Austritt aus dem FairBund ist jederzeit ohne finanzielle Folgen möglich.“

Direkte Verträge fördern

„ FairBund“ betont auch, dass man perspektivisch als Pachtvertragspartner für Kommunen und andere Eigentümer bereit stehen will. „Wo die Zwischenschaltung eines einheitlichen Generalpächters vom Grundstückeigentümer gewünscht wird, kann FairBund diese Funktion übernehmen“, skizziert Starke die Ambitionen. „Ansonsten fördern wir direkte Vertragsbeziehungen zwischen Eigentümern und dem jeweiligen Verein.“ Für ihn und seine Mitstreiter stünden die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Mitgliedsvereine an oberster Stelle. „Wir wollen den Vereinen helfen, selbstbestimmt erfolgreich zu arbeiten“, so Holz. „Eine Verwaltung ,von oben’ bedarf es dafür nicht.“

Landesverband hält an Strukturen fest

Tommy Brumm, Präsident des sächsischen Landesverbandes der Kleingärtner, sieht vieles anders. Die aktuellen Verbandsstrukturen hätten sich bewährt und müssten den Erfordernissen der Zeit angepasst werden, sagt er. Bei einem Angreifen der rechtlichen Rahmenbedingungen würde ein nicht absehbarer Schaden entstehen. „Wer das Gespräch mit uns sucht, mit dem rede ich“, so Brumm. „Aber feindselige Reden sollten wir nicht führen.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus seiner Sicht gibt es bereits eine stete Modernisierung im sächsischen Kleingartenwesen. „Wir müssen uns weiter zum modernen Dienstleister entwickeln und damit die Vorstände der Mitgliedsvereine entlasten“, räumt er ein. „Gerade die Verbände im Raum Leipzig sind Vorreiter dieses Bestrebens.“ Die Kleingartenvereine im ländlichen Raum seien durch den demografischen Wandel gebeutelt und würden starke Verbände benötigen. „Hier finden bereits tiefgreifende Veränderungen statt“, so der Präsident.

Internet: www.fairbund-kleingarten.de

Von Andreas Tappert