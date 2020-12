„Wir starten jetzt mit unseren Aktivitäten in der Türkei“, sagt Lars Richter, Geschäftsführer der Checkstone Survey Technologies GmbH. Damit werde die Leipziger Firma mit ihren 60 Beschäftigten in 18 Ländern vertreten sein. Außerdem hat der Leipziger mit Tchibo einen weiteren Großkunden an Land gezogen. Außerdem wurde einen Spendenaktion gestartet, die auf Muskelkraft setzt.