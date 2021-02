Leipziger Forscher prognostizieren dritte Corona-Welle in Sachsen

Leipzig/Dresden

Sachsen steht vor dem Beginn einer dritten Corona-Welle. Das geht aus den Prognosen des Forschungsteams um den Epidemiologen Professor Markus Scholz (Universität Leipzig) hervor. Wie es in dem am Dienstag veröffentlichen Bericht der Wissenschaftler heißt, sei auch unter Beibehaltung der aktuellen Schutzmaßnahmen ein erneuter Anstieg der Neuinfektionen sehr wahrscheinlich. „Bei Lockerungen ohne kompensatorische Maßnahmen muss man von einem noch stärkeren Anstieg der Fallzahlen ausgehen“, so die Forscher in der Studie des Instituts für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie.

Als Hauptgrund für den erneuten Ausbruch der Infektionen sehen die Wissenschaftler die fortschreitende Ausbreitung der Corona-Mutation B.1.1.7 – die vergangenes Jahr erstmals in Großbritannien erkannt wurde und die seit Beginn 2021 auch in Sachsen auftritt. Dieser Anstieg der Infektionszahlen aufgrund der neuen Varianten geschehe derzeit in vielen Ländern mit vergleichbarer Geschwindigkeit.

In Sachsen komme dazu, dass die Zahl der Betroffenen unter den 80-Jährigen und älter noch immer sehr hoch sei, so die Forscher. Bei der Durchimpfung der besonders gefährdeten Gruppen, insbesondere auch in den Pflegeheimen, liege der Freistaat aber im Bundesvergleich immer noch deutlich zurück. Zudem zeige die Auswertung von Mobilfunkdaten, dass der Trend auch im Freistaat wieder hin zu mehr Mobilität unter den Bewohnern gehe. Das führt zwangsläufig auch zu mehr Kontakten.

Beginn der dritten Welle Ende März/Anfang April

In ihrer seit Beginn der Pandemie durchgeführten mathematischen Simulationen des Infektionsgeschehens in Sachsen sehen die Wissenschaftler nun, „dass auch unter Beibehaltung der jetzigen Maßnahmen ein Erreichen der Marke von 35 Neuinfektionen je 100.000 pro Woche im März in Sachsen unwahrscheinlich ist. Selbst ein Beibehalten der jetzigen Lockdown-Beschränkungen wird nicht ausreichen, um das Wachstum der Pandemie in Sachsen aufzuhalten. Derzeit bewegen wir uns auf eine dritte Welle zu, die wir für Ende März/April vorhersagen“, heißt es dazu im Bericht. Im Dezember hatten die Forscher um Markus Scholz bereits das Absinken der Infektionszahlen im Freistaat vorausberechnet.

Wie hoch die Werte nun in den kommenden Wochen wieder steigen werden, hänge maßgeblich von der Ausbreitung der britischen Mutationsvariante ab. Die Forscher haben dafür drei Szenarien erarbeitet: Bleibt der Anteil bei zehn Prozent, könnte sich die Inzidenz sogar bei 35 einpendeln. In allen anderen Fällen steigen die Werte aber wieder an: Sind 20 Prozent der Betroffenen mit Mutationen infiziert, wird die Kurve nach einem zwischenzeitlichen Absinken auf 50 bis Ende März wieder auf über 70 angestiegen sein. Steigt der Anteil der Mutationen auf 30 Prozent, gehe der Trend bis Ende März auf wöchentlich 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern, so die Prognosen.

Berechnungen der Epidemiologen um Prof. Markus Scholz zur wahrscheinlichen dritten Corona-Welle in Sachsen. Der Verlauf ist abhängig von der Ausbreitung der Mutationen. Links 10 Prozent, Mitte 20 Prozent, rechts 30 Prozent. Quelle: Universität Leipzig

Laut Schätzung des Robert-Koch-Instituts in der vergangenen Woche, lag der Anteil der Mutationen bundesweit bereits bei etwa 22 Prozent. Aus dem Labor des Universitätsklinikums Leipzig hieß es am vergangenen Donnerstag noch, in etwa jedem zehnten Test wurden zuletzt Corona-Mutationen gefunden.

Forscher hoffen auf systematische Erfassung der Mutationen

Spielraum für Lockerungen der Schutzmaßnahmen sehen die Leipziger Forscher in der aktuellen Situation nur sehr begrenzt. Sollte sich die Landesregierung dazu entschließen, müssten diese durch zusätzliche Maßnahmen begleitet werden. Die Forscher um de Epidemiologen Markus Schulz schlagen einerseits vor, die neuen Virusvarianten sachsenweit systematisch zu erfassen. Bisher liegen dazu nur lückenhafte Daten vor. Zudem müssten die Zahl der Tests flächendeckend erhöht und er Zugang dazu vereinfacht werden. Nicht zuletzt sollte das Durchimpfen von besonders gefährdeten Gruppen konsequenter Forciert werden.

Von Matthias Puppe