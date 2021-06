Leipzig

Bäche in landwirtschaftlichen Gebieten sind viel stärker mit Pestiziden belastet als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis eines Monitoringprogramms unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), an dem auch Leipziger Forscherinnen und Forscher beteiligt waren.

Sieben Gewässerabschnitte in Sachsen

Zwei Jahre lang wurde in zwölf Bundesländern an mehr als 100 Messstellen in überwiegend landwirtschaftlich genutzten Tieflandregionen Proben entnommen. In Sachsen an insgesamt sieben Gewässerabschnitten in den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig. Untersucht wurden unter anderem Parthe, Leine, Rohrgraben, Luppa und alter Hainerbach.

Der Deutschlandtrend: Erhebliche Überschreitungen der festgelegten Konzentration, die im Gewässer nicht überschritten werden darf, um negative Auswirkungen auf Gewässerorganismen zu verhindern. In mehr als vier von fünf Gewässern war das der Fall. In knapp jedem fünften Fall wurden sogar für mehr als zehn Pestizide derartige Überschreitungen festgestellt.

„Höhere Belastung als erwartet“

„Wir haben bundesweit eine deutlich höhere Pestizidbelastung in den Kleingewässern nachgewiesen als wir das ursprünglich erwartet haben“, sagt Professor Matthias Liess, Ökotoxikologe am UFZ und Koordinator des Projekts. Zum Beispiel überschritt das Insektizid Thiacloprid, den Grenzwert in drei Gewässern um mehr als das Hundertfache.

Was Sachsen anbelangt, so liege das Bundesland bei der Belastung im Mittelfeld. „Das war teilweise ein wenig enttäuschend, da ja die Maßgabe existiert, einen sechs Meter breiten Randstreifen an Feldern anzulegen“, so Liess. „Wahrscheinlich ist das in vielen Fällen einfach nicht genug.“ Allerdings sei es aufgrund der geringen Anzahl von Messstellen schwierig, belastbare Aussagen zu treffen.

Niedrigere Grenzwerte notwendig

Immerhin konnten die Forscherinnen und Forscher nachweisen, dass Pestizide auf Lebensgemeinschaften aquatischer Wirbelloser bereits in viel geringeren Konzentrationen wirken als bisher in der Pestizid-Zulassung angenommen. Sollen in Kleingewässern beispielsweise Köcherfliegen und Libellen geschützt werden, wären erheblich niedrigere Grenzwerte notwendig.

„Für empfindliche Insektenarten ist die Pestizidkonzentration in den kleinen Tieflandgewässern der wesentliche Faktor, der ihr Überleben bestimmt. Andere Umweltprobleme wie Gewässerausbau, Sauerstoffmangel oder zu hoher Nährstoffgehalt spielen dagegen eine geringere Rolle“, sagt Liess. Damit habe die Studie erstmals ein Ranking der Umweltprobleme ermöglicht.

Artenempfindlichkeit wird unterschätzt

In der derzeitigen Zulassungspraxis von Pflanzenschutzmitteln werde die hohe Empfindlichkeit der Arten im Ökosystem unterschätzt. Grund: das ökologische Risiko wird auf Basis von Laborstudien, künstlichen Ökosystemen und Simulationsmodellen vorhergesagt. Im realen Ökosystem aber wirkten weitere Stressfaktoren wie beispielsweise die Konkurrenz der Arten, so dass diese auf Pestizide deutlich empfindlicher reagieren.

Für Menschen scheint die Gefahr nicht so groß. „Natürlich stehen die Oberflächengewässer mit dem als Trinkwasser dienenden Grundwasser in einem Austausch. Aber das Oberflächenwasser geht natürlich nicht 1:1 dort hinein, sondern wird in einem gewissen Maß gefiltert“, sagt Liess.

Entwarnung für Badesee

Entwarnung gibt er aber für Badegewässer wie den Cospudener See: „Da fließen ja keine Oberflächengewässer rein. Der See wird aus dem Grundwasser gespeist.“ Bei anderen Seen in landwirtschaftlichen Gebieten könne das aber auch ganz anders sein.

Für das Monitoring wurde nicht nur die von der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgegebene Schöpfprobe genommen, sondern auch eine Wasserprobe unmittelbar nach Niederschlag. Diese liefere wesentlich realistischere Ergebnisse, da die Pestizide insbesondere bei Niederschlägen durch den aufkommenden Oberflächenabfluss vom Acker in die Gewässer fließen, so Liess. Die Proben weisen gegenüber den Schöpfproben eine zehnfach höhere Belastung auf.

Regelmäßiges Umweltmonitoring gefordert

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern nun eine Änderung der Messmethoden und ein regelmäßiges behördliches Umweltmonitoring. Auch müssten neue wissenschaftliche Erkenntnisse schneller als bislang in den Zulassungsprozess neuer Pflanzenschutzmittel einfließen.

Die Bundesregierung hatte im Februar ein Gesetzespaket zum Insektenschutz auf den Weg gebracht, dass unter anderem die Reduzierung von Pestiziden vorsieht. An Gewässern muss danach ein Mindestabstand von fünf bis zehn Metern beim Einsatz von Pestiziden eingehalten werden. Bauern fürchten, dass dies die Bewirtschaftung stark einschränkt.

Von Roland Herold