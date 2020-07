Leipzig

Ob Glücksforscher mehr Glück als der Bevölkerungsdurchschnitt haben, ist noch nicht abschließend untersucht. Im Fall von Professor Hannes Zacher vom Institut für Psychologie an der Uni Leipzig kam aber auch noch Beharrlichkeit hinzu: Zacher, der sich seit Jahren mit der Glücksforschung beschäftigt, startete mit seinem Team gemeinsam mit Professor Cort Rudolph von der Saint Louis University in den USA im Dezember 2019 eine Langzeit-Studie zur Arbeitspsychologie, in der 979 Personen aus ganz Deutschland befragt wurden. „Was wir gefunden haben war zunächst, dass Lebenszufriedenheit und positive Stimmung von Dezember bis März im Durchschnitt gleich geblieben sind“, erinnert er sich.

Rasche Umstellung der Arbeit

Doch dann kam Corona. Ein glücklicher Umstand also, dass die Studie diesen Beginn analysieren konnte? „Ganz genau“, bestätigt Zacher. „Im März haben wir unsere Arbeit umgestaltet und begonnen monatlich zu messen.“ Mittlerweile stehen das Wohlbefinden in der Corona-Krise, die Bewertung und die Bewältigungsstrategien stärker im Fokus.

Und genau da – im subjektiven Wohlbefinden – sei zwischen März und Mai eine signifikante Abnahme festzustellen gewesen. Wenn auch nicht so hoch wie erwartet: Lediglich um durchschnittlich 0,2 Punkte auf einer Skala von eins bis sieben. „Das liegt auch daran, dass bei einigen die Zufriedenheit sogar zugenommen hat“, erklärt der Professor.

Konstruktiv sein ist besser

Die Fragestellung lautet nun, wie Menschen die Krise sehen, als Herausforderung oder als Bedrohung, welche Rolle sie in ihrem Leben spielt und ob sie die Konsequenzen daraus als kontrollierbar wahrnehmen. Oder ob sie eher zum Alkohol greifen und sich womöglich selbst beschuldigen.

Dabei sei gefunden worden, dass die konstruktiven Strategien eine bessere Bewältigung der Probleme ermöglichten. „Wie wir mit Krisen generell umgehen, zeigt sich eben auch in der Corona-Krise“, folgert Zacher. Doch, was tun, wenn es einen selbst betrifft? Glücksforscher Zacher hat vier Tipps:

1. Klarmachen, dass man nicht allein ist, sondern viele Menschen von der Krise betroffen sind.

2. Überlegen, wie es jetzt weitergehen könnte. Gibt es womöglich neue Chancen durch die Krise? Wenn man den Job verloren hat oder in Kurzarbeit gehen muss, könnte das eine Möglichkeit sein, sich neu zu orientieren.

3. Soziales Netzwerk prüfen. Auf wen kann man bauen – Familie, Freunde, Bekannte? Das spielt eine ganz wichtige Rolle, um wieder in Arbeit zu kommen oder auch nur, um sich besser zu fühlen.

4. Aktiv bleiben und Probleme in Angriff nehmen. Kein Rückzug, auch wenn das manchmal schwerfalle. Dazu gehöre beispielsweise Bewerbungen zu schreiben oder Kinderbetreuung zu organisieren.

Studie läuft bis Ende 2021

Zachers Fazit: „Emotionale Hilfe und Unterstützung suchen, ist besser als die Krise zu verleugnen.“ Die Studie mit Unterstützung der Volkswagen-Stiftung soll noch bis Ende 2021 fortgeführt werden. „Psychologen können die Ergebnisse nutzen, indem sie dazu beitragen, die allgemeinen Fähigkeiten ihrer Patenten zu erhöhen, in Krisenzeiten konstruktive Bewertungen vorzunehmen und erfolgreiche Bewältigungsstrategien zu nutzen.“

Und käme womöglich noch eine zweite Corona-Welle oder ein Impfstoff gegen die Erkrankung, könnte auch das mit der Studie gut abgebildet werden. „Es bleibt auf jeden Fall spannend“, sagt Glücksforscher Zacher, der das Interview mit der LVZ in seinem Urlaub telefonisch am Rande eines Sandkasten führte. Siehe Punkt 4: Aktiv bleiben und Probleme in Angriff nehmen.

