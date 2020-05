Leipziger Forscher wollen erhöhtes Corona-Risiko für Allergiker untersuchen

Leipzig

Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus lässt sich auch an Frühwarnsignalen auf der Haut ablesen, sagt Professor Jan C. Simon, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Uniklinikum Leipzig.

Konnten Sie trotz der Abstandsgebote Allergiker und andere Patienten in Ihrer Klinik behandeln?

Anzeige

Zeitweilig mussten wir aufgrund der Vorgaben der Politik 40 Prozent unserer stationären Kapazitäten einschränken, jetzt haben wir 20 Prozent unserer Betten noch nicht zur Verfügung. Die Auswahl, welche dringenden Fälle operiert oder behandelt werden und wer auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden muss, hat meinen Mitarbeitern und mir viel Mühe bereitet. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz, um sicherzustellen, dass jeder, der unsere Hilfe dringend braucht, auch einen Termin bekommt. Ich hoffe, dass die Politik uns bald erlaubt, wieder auf Volllast zu fahren.

Weitere LVZ+ Artikel

Wie reagieren die Patienten?

Überwiegend mit Verständnis. Etwa jeder vierte Patient entscheidet von sich aus, unter den derzeitigen Bedingungen nicht in die Klinik zu wollen. Alle, die uns dringend brauchen, haben uns auch gesehen. Wir werden so schnell wie möglich dafür sorgen, verschobene Termine – sowohl stationär als auch ambulant – nachzuholen.

Lässt sich eine Corona-Infektion auch auf der Haut ablesen?

Es gibt durchaus Frühwarnsignale auf der Haut, die noch vor der Lungenkrankheit oder dem Fieber kommen. Das können relativ unspezifische Veränderungen wie flüchtige Rötungen oder Nesselsucht sein. Es gibt aber auch schwere Verlaufsformen, wo es aufgrund von Gefäßverschlüssen zu Einblutungen in die Haut kommt. Das sehen wir häufig bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Kollegen in China, Italien und Spanien haben ähnliche Erfahrungen gemacht.

Sollten Allergiker ihre Hyposensibilisierung momentan unterbrechen?

Nein, auf keinen Fall. Das kann zum Verlust der Schutzfunktion und zu lebensbedrohlichen Situationen führen, beispielsweise bei einer Bienen- oder Wespengiftallergie. Wir raten deshalb dringend, begonnenen Behandlungen fortzusetzen und auch gewohnte Medizin weiter zu nehmen. Kortisonhaltige Präparate zur inneren Anwendung sollten allerdings derzeit mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden.

Besteht ein höheres Corona-Infektionsrisiko für Pollenallergiker?

Ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht. Es gibt zwar Kollegen, die das verneinen, aber noch keine seriösen Belege dafür oder dagegen. Die Daten, die wir aus China haben, stammen aus dem Winter, und da fliegen bekanntermaßen keine Pollen. Welchen Einfluss eine Allergie oder die dagegen eingenommenen Medikamente auf den Verlauf einer Covid-19-Infektion haben, halten wir für eine extrem spannende, weil praxisrelevante Frage. Um das zusammen mit dem Leipziger Gesundheitsamt genauer untersuchen zu können, haben wir beim Bundesforschungsministerium einen Förderantrag gestellt.

Da waren Sie wahrscheinlich nicht die Ersten …

Das weiß ich nicht, aber unsere Klinik ist dafür einer der am besten geeigneten Standorte in Deutschland. Über die Life-Kohorte unserer Universität wissen wir, wie viele Pollen-Allergiker es in Leipzig gibt. Eine weitere Besonderheit ist unser Roboter auf dem Dach, der stundengenau Auskunft gibt, wie stark der Pollenflug in Leipzig ist. Hinzu kommt unsere überregionale medizinische Expertise als eines der ersten Comprehensive Allergy Centers in Deutschland, einem Netzwerk allergologischer Referenzzentren. Mit diesen Argumenten wollen wir die internationalen Gutachter überzeugen und den Zuschlag bekommen.

Wie hoch ist denn der Anteil der Allergiker an der hiesigen Bevölkerung?

Im Rahmen der Life-Studie haben wir festgestellt, dass in Leipzig bis zu 30 Prozent der Erwachsenen im Laufe ihres Lebens mindestens einmal von Symptomen eines Heuschnupfens geplagt werden.

Erle und Hasel flogen schon im Januar – wird die Verschnaufpause für Allergiker immer kürzer?

Wenn wir weiter so milde Winter haben, auf jeden Fall. Früher war mal mit den Gräsern im August Schluss mit der Pollensaison und der Allergiker hatte ein gutes halbes Jahr Ruhe bis es im Februar/März mit den Bäumen wieder losging. Durch die Klimaverschiebung ist Ambrosia jetzt bis in den Oktober unterwegs, und im Januar geht es durch immer früher blühende Bäume wie Erle und Hasel wieder von vorn los.

Welche Pollen sind jetzt unterwegs?

Heute vorwiegend Birke. Aber am warmen letzten Wochenende waren auch schon erhebliche Mengen an Gräserpollen unterwegs, denen ist es jetzt gerade wieder zu kühl. Aber die kommen wieder.

Allergiegeplagte Kollegen spüren derzeit wenig Symptome.Woran könnte das liegen?

Das wird individuell sehr unterschiedlich empfunden. Andere Allergiker leiden derzeit besonders stark. Das kommt auf die jeweilige Reaktion an und ist, wie gesagt, auch wetterabhängig.

Hat die saubere Luft wegen des Shutdowns einen Einfluss?

In Leipzig haben wir keine wesentliche Veränderung bemerkt. Aber es wäre sicher interessant, sich das deutschlandweit einmal anzuschauen.

Warum reagieren Menschen überhaupt allergisch?

Allergien jeglicher Ausprägung sind der Preis, den wir zahlen für eine ansonsten sehr saubere, gesunde Lebensweise. Im Vergleich zum Mittelalter müssen wir uns zum Beispiel weniger mit Würmern, Ungeziefer und Bakterien herumplagen. Stattdessen rufen bei Personen mit entsprechender erblicher Veranlagung an sich völlig ungefährliche Gräserpollen Niesreiz, Augen- und Hautrötungen hervor – bis hin zu Asthma und Atemnot. Somit handelt es sich um völlig unsinnige Überreaktionen unseres Immunsystems.

Lässt sich dieser Unsinn medizinisch stoppen?

Sicher, beispielsweise durch leicht sedierende Medikamente, kortisonhaltige Tropfen und Sprays. Das verschafft aber nur momentane Linderung, so als wenn man mit einem Feuerwehrschlauch voll auf die Symptome draufhält. Sobald der Strahl nachlässt, ist die Allergie wieder da. Dauerhaft lässt sich das nur durch Hyposensibilisierung abschwächen, indem wir dem Körper sachte abgewöhnen, auf allergieerzeugende Stoffe wie etwa Pollen überzureagieren.

Warum machen nicht alle Allergiker so eine Hyposensibilisierung?

Weil Menschen nun mal träge sind. Sicher hat auch nicht jeder Lust auf Spritzen. Es gibt aber schon für bestimmte Allergien Hyposensibilisierung in Tropfen- und Tablettenform. Da müssen wir wohl noch weiter für Aufklärung sorgen.

Von Winfried Mahr