Leipzig

Die Generalbundesanwaltschaft (GBA) hat am Dienstag durch das Zollkriminalamt einen Geschäftsmann aus Leipzig festnehmen lassen. Alexander S. wird beschuldigt, unerlaubt mit Firmen in Russland gehandelt haben. Nach Angaben der GBA sind die Wohn- und Geschäftsräume des Mannes in Leipzig durchsucht worden. Die Beamten nahmen zudem weitere Räumlichkeiten auch in Berlin unter die Lupe. Sie gehörten aber zu nicht verdächtigen Personen, hieß es weiter.

Handel mit dem Geheimdienst

S. soll gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Fällen ohne die erforderliche Genehmigung seine Waren nach Russland ausgeführt zu haben. In zwei weiteren Fällen soll er ein Verkaufsverbot umgangen und dabei für einen ausländischen Geheimdienst gehandelt haben.

Der Leipziger ist der GBA zufolge der Geschäftsführer einer in Sachsen ansässigen Handelsgesellschaft. Er treibe Handel mit einem Unternehmen in Russland. Sein Partner werde nach Ansicht der Ermittler vom russischen Geheimdienst gesteuert. S. habe hochwertige Werkzeugmaschinen verkauft. Sein russischer Geschäftspartner habe lediglich als Zwischenhändler agiert und die Anlagen an Rüstungsunternehmen weitergereicht.

S. soll im Juni 2019 zwei Maschinen und im Juli 2019 eine weitere Apparatur nach Russland geliefert haben. Die dafür notwendigen Genehmigungen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hätten für den Deal nicht vorgelegen. Mehr noch: S. haben zur Verschleierung des Geschäfts „unverfängliche Empfänger und Endverwender angegeben“, so die GBA.

Waren für das russische Militär

Ein weiterer Vorwurf: Alexander S. soll bereits im vierten Quartal 2018 zwei Kaufverträge mit einem Zwischenhändler abgeschlossen haben. Bei diesem Geschäft soll es um Waren für das militärische Trägertechnologieprogramm in Russland gehandelt haben. Unklar ist, ob S. tatsächlich geliefert hat. Seit Juli 2014 dürfen derartige Produkte nicht mehr nach Russland geschickt werden, wenn sie ganz oder teilweise für militärische Zwecke genutzt werden können.

Alexander S. wird noch am Dienstag dem Ermittlungsrichter in Karlsruhe vorgeführt. Dort soll dann auch über einen Haftbefehl entscheiden werden.

Von Matthias Roth/Matthias Puppe