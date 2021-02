Leipzig

Signal auf Rot: Einkaufscenter, zahlreiche Geschäfte und Schaufenster in Deutschland sollen am Montagabend nach Einbruch der Dunkelheit rot leuchten. Mit der gemeinsamen Aktion wollen Händler deutschlandweit auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte und Handelsunternehmen infolge des anhaltenden Lockdowns aufmerksam machen. Außerdem soll im Vorfeld der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch für eine schnelle Öffnung des Einzelhandels geworben werden.

„Zeichen setzen“

In Leipzig nehmen die beiden innerstädtischen Center Höfe am Brühl und die Promenaden im Hauptbahnhof sowie Allee-Center und Paunsdorf-Center teil. Unterstützt werden sie unter anderem von den Modehäusern Breuninger und Fischer.

Mit der Aktion wollen wir man Zeichen setzen und zeigen, dass der Handel ausblute und die Lebendigkeit der Städte in Gefahr sei, sagt Thomas Oehme, Centermanager Promenaden und Chef von City Leipzig Marketing. „Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand, der anhaltende Lockdown gefährdet zahlreiche Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel.“ Daher sei eine schnelle Öffnung der Geschäfte dringend erforderlich. Zahlreiche Studien hätten belegt, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber ist, argumentiert Oehme.

„Click & Meet keine wirkliche Alternative“

Zudem hätten die Geschäfte und Center bereits im vergangenen Jahr umfangreiche Hygiene- und Präventionskonzepte eingeführt. Wenn die lebendige Einkaufskultur in den Städten verloren geht, sei das eine Veränderung, die von Dauer sein werde, warnt auch Robin Spanke, Centermanager der Höfe am Brühl. Eine Wiederbelebung sei dann kaum mehr möglich.

Oehme warnt, Click & Meet-Angebote oder vergleichbare Ideen seien keine wirkliche Alternative. „Die Kosten für Personal und Ladenbetrieb sind zumeist höher als die Umsätze, so dass derartige Angebote die aktuellen Verluste nur weiter erhöhen würden.“

In einem gemeinsamen Brief an die Bundeskanzlerin forderten bereits Sachsens oberste Wirtschaftsvertreter und die Landesärztekammer einen drastischen Kurswechsel in der Corona-Politik.

Von rh/ade