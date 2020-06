Leipzig

Im LVZ-Interview äußert sich der Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, Claus Gröhn, zu Staatshilfen, gesellschaftliche Verwerfungen und Fahrradspuren.

Herr Gröhn, wie ist das Handwerk durch die Corona-Krise gekommen?

Die rund 12 000 Mitgliedsbetriebe der Handwerkskammer Leipzig sind bislang besser durch die Corona-Krise gekommen, als wir befürchtet hatten. Allerdings hat es die Branche unterschiedlich getroffen. Im Baubereich hat es faktisch keine Einbrüche gegeben, und bislang hat kein Betrieb Insolvenz angemeldet. Anders sieht es im Dienstleistungsbereich wie beispielsweise im Friseurhandwerk aus. Auch die Zulieferbetriebe hat der wochenlange Shutdown zum Teil schwer getroffen. Die Kammer hat sehr schnell eine gute Aufklärungsarbeit geleistet, Berater in die Spur geschickt und die Webseite ständig aktualisiert, um den Firmen Orientierung zu geben.

Es heißt, wenn die Ausbildungsbereitschaft nachlässt, ist es zumeist schlecht um ein Unternehmen bestellt. Wie schwer ist es für Jugendliche momentan, einen Ausbildungsbetrieb im Kammerbezirk zu finden?

Auch im Ausbildungsbereich sieht es bislang nicht schlechter aus als im Jahr zuvor. Derzeit befinden sich 3473 Lehrlinge im Kammerbezirk Leipzig in Ausbildung, das ist in etwa das gleiche Niveau wie 2019.

Hand aufs Herz, wenn es dem Handwerk besser geht als befürchtet, warum pochen Sie so darauf, dass Sachsen der Wirtschaft mit Zuschüssen statt mit Darlehen helfen soll?

Das hat mehrere Gründe. Erstens weiß keiner, wie es morgen aussehen wird. Das Handwerk bekommt in der Regel die Auswirkungen von Krisen mit einer Verzögerung von einem halben Jahr zu spüren. Wenn keiner Autos kauft, brechen die Aufträge in der Zulieferindustrie weg. Und für das Autoland Sachsen hätte das verheerende Folgen. In Sachsen sind mehr als eine halbe Million Menschen in Kurzarbeit. Kommt trotz des von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Konjunkturpakets die Wirtschaft nicht wieder zum Laufen, weil eben keine Aufträge ausgelöst werden, dann gute Nacht. Dann schnellen die Arbeitslosenzahlen deutlich nach oben. Wirtschaft ist auch Psychologie, und wie die Kunden sich verhalten, kann jetzt noch keiner sagen. Und das ist der zweite Punkt, warum es Zuschüsse hätte geben müssen.

Ein finanzieller Zuschuss als Motivator für Unternehmen und Solo-Selbstständige?

Damit würde man folgende Botschaft aussenden: Wir lassen euch mit euren Problemen nicht allein! Mir geht es da auch ums Prinzip. Es kann doch nicht sein, dass alle anderen Bundesländern in Not geratenen Firmen mit Zuschüssen unter die Arme greifen, Sachsen sich dem aber verweigert. Das sorgt für Wettbewerbsnachteile für unsere Firmen. Zur Wahrheit gehört auch, dass es dem Großteil unserer Handwerksfirmen noch ganz gut geht, aber Unternehmen anderer Branchen eben nicht, weil sie in Corona-Zeiten schlicht keinen oder kaum Umsatz gemacht haben. Bei ihnen reicht es vorn und hinten nicht. Ich meine Frisöre, Wirte, Hoteliers, Reisebüros, Kosmetiker, Einzelhändler und viele andere. Darlehen helfen ihnen nicht wirklich.

Aber aus Dresden ist zu hören, dass die Darlehensprogramme gut angenommen werden?

Das mag sein. Aber ich kenne nicht wenige Unternehmer der genannten Branchen, die keine Kredite aufnehmen wollen. Sie haben Sorge, dieses Geld niemals zurückzahlen zu können. Viele haben bereits Kredite in den Büchern, wollen sich nicht noch weiter verschulden. Wer weiß denn, was noch kommt.

Sie machen sich also als Chef der Handwerker auch für Branchen stark, die nicht durch die Kammer vertreten werden?

Ich mache mich generell für das Unternehmertum stark. Und wenn Sie jetzt fragen warum, dann soll das nicht vorlaut klingen, wenn ich sage: Weil ich es kann und will. Bestimmte Branchen stecken so tief im Schlamm, für sie kann es gar nicht genug Unterstützung geben – egal woher diese kommt. Das verstehe ich unter gelebter Solidarität. Apropos Solidarität: Corona ist eine schlimme Sache, insbesondere für den, der daran schwer erkrankt. Die Einschränkungen der letzten Monate aufgrund der Sorge vor dem Virus haben aus meiner Sicht – und das finde ich extrem wichtig und positiv – zu einem Umdenken in der Gesellschaft geführt. Statt die Ellenbogen einzusetzen, gab es vielfach den Schulterschluss der Starken mit den Schwachen – privat oder im Beruf. Auch haben viele in der unfreiwilligen Isolation Zeit gefunden, um nachzudenken – über Familie, Freunde, die Arbeit oder Lebensziele. Vor allem aber über unsere Umwelt und über unseren Umgang mit ihr.

Hatten Sie ebenfalls Zeit nachzudenken?

Ja, etwa darüber, warum wir in einer Wegwerfgesellschaft leben und wie wir das ändern können.

Und wie?

Unter anderem durch bewussteres Einkaufen. Das Thema Fleisch, artgerechte Haltung, regionale Versorgung und angemessene Preise rückt zum Glück immer stärker ins Bewusstsein. So etwas wünsche ich mir auch für andere Produkte. Als Beispiel will ich Schuhe nennen. Ich achte beim Kauf darauf, dass sie sich reparieren lassen. Ist der Absatz schief, müssen die doch nicht gleich in den Müll. Eines der Probleme, die mich ferner umtreiben – und nicht nur in Corona-Zeiten – ist die Ungleichheit in der Gesellschaft. Kein Manager trägt so viel Verantwortung, dass er das 50-Fache oder gar 100-Fache eines Durchschnittsverdieners einstreichen muss. Wir müssen gegen die Ungleichheit in der Gesellschaft angehen. Ein guter Anfang wäre gemacht, wenn es gelingt, dass jeder von seiner Hände Arbeit leben kann.

Wenn Sie sich Gedanken über die Umwelt gemacht haben, dann sicher auch über den Verkehr?

Ich habe viel mehr Fahrradfahrer in den Städten gesehen als sonst. Eine wunderbare Entwicklung, die durch bessere Verkehrskonzepte gefördert werden sollte. Und da meine ich nicht das Ausspielen von Auto gegen Rad, wie ich es zum Teil durch Leipziger Politiker erlebe. Wir müssen uns für ein kluges Miteinander einsetzen. Wir brauchen mehr separate Fahrspuren für Fahrräder und grüne Wellen für den Verkehr, nicht dass es zu Staus kommt, die beide Seite nur belasten.

Macht man sich als Handwerker Gedanken über Homeoffice?

Für Beschäftigte in der Werkstatt oder auf der Baustelle ist das sicher kein Thema. Sehr wohl aber für Büroangestellte. Die gibt es auch im Handwerk. Als die Kitas und Schulen geschlossen wurden, habe ich veranlasst, dass in unserer Kammerverwaltung zuerst die alleinerziehenden Mütter von zu Hause aus arbeiten. Homeoffice, da wo es passt, ist eine gute Sache. Nicht nur für die Firma und den einzelnen Beschäftigten, sondern auch für die Gesellschaft bis dahin, dass mehr Zeit fürs Private bleibt und dass der Verkehr entlastet werden würde.

Von Jan Emendörfer und Andreas Dunte