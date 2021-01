Leipziger Handwerkschefs: Finanzämter sollen in Corona-Krise Firmen helfen

Leipzig

Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Überbrückungsgeld. Die vom Bund beschlossenen Hilfen kommen nicht oder nur schleppend bei den Firmen an. Um zu verhindern, dass Unternehmen pleite gehen, fordern im LVZ-Interview Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig, und Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Kammer, die Politik auf, einen anderen Weg einzuschlagen.

Die Stimmen aus der Politik werden lauter, den Lockdown womöglich bis Ostern zu verlängern und die Wirtschaft sogar ganz runterzufahren. Was sagen Sie dazu?

Claus Gröhn: Ob es auf diese Weise gelingt, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, kann ich nicht einschätzen. Ich kann nur eindringlich vor den wirtschaftlichen Folgen warnen. Viele Branchen wie der Einzelhandel, das Friseurgewerbe oder die Gastronomie sind jetzt schon schwer betroffen, manchen Betrieben droht das Aus. Immer mehr Solo-Selbstständige beantragen Hartz IV. Zugleich arbeiten Unternehmen in anderen Branchen weiter – gehen oft an ihre Leistungsgrenze. Ihnen jetzt aufzuerlegen, nicht mehr zu arbeiten, verschlechtert die Situation nur noch.

Wie meinen Sie das?

Claus Gröhn: Erstens ist es die Wirtschaft, die mit ihren Steuern finanziert, was der Staat jetzt ausgeben kann, damit auch in der Corona-Krise sich alles weiterdreht. Und die Wirtschaft besteht in Sachsen zum überwiegenden Teil aus kleinen und mittleren Betrieben, darunter sind viele Handwerker. Schärfere Maßnahmen lassen die Überschuldung nur noch weiter anwachsen. Zweitens müssen wir uns aber auch fragen: Was ist, wenn alle Betriebe schließen? Was, wenn kein Monteur mehr kommt, weil die Wasserleitung geplatzt ist, im Krankenhaus der Strom ausfällt, der Rettungswagen eine Panne hat? Meine Antwort: Nicht auszudenken.

Sollten die von der Politik gewährten Hilfen erweitert werden?

Volker Lux: Der Staat hat unternehmerische Betätigung in großem Umfang untersagt. Aus diesem Grund muss er nun auch entschädigen – zumindest finanziell. Die Unternehmen brauchen Liquidität. Dazu gehört, dass Hilfsinstrumente nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sofort für die Betroffenen verfügbar sind. Kein Unternehmen kann seine Miete von dem Versprechen zahlen, dass irgendwann einmal Fördermittel auf seinem Konto eingehen werden. Solche Fälle laufen im Moment in unserer Betriebsberatung auf und es sind keine Einzelfälle mehr. Selbst kommunale Vermieter üben hier großen Druck aus.

Sie sprechen die Novemberhilfen des Bundes an, die noch immer nicht gezahlt sind, weil es Probleme mit der Software gibt...

Volker Lux: Unsere Betriebe sind all die Argumente leid, die sich zunehmend nach Ausreden und Ausflüchten anhören. Seit Wochen zeigen wir Verständnis und werden enttäuscht. Verständnis, das der Staat wohl nicht hätte, wenn ein Handwerker seine Steuerabschlagszahlung nicht zahlen konnte, weil ihm gerade die PIN für sein Online-Banking entfallen ist.

Claus Gröhn: Novemberhilfen, Dezemberhilfen, Überbrückungsgeld – das sind alles komplett die falschen Ansätze. Ich wiederhole meinen Vorschlag aus dem Frühjahr dieses Jahres. Wir müssen das Prozedere umdrehen und in die Hände der Finanzämter legen.

Sie glauben, die Finanzämter würden das bewältigen können?

Claus Gröhn: Von den sächsischen Finanzämter wissen wir, dass sie personell und technisch gut aufgestellt sind. Sie verfügen über alle notwendigen Unternehmensdaten, wie Umsatz, Gewinn, Kosten und Bankverbindungen. Wenn also Unternehmen auf Grund der Corona-Maßnahmen Umsatzausfälle haben und auf Hilfe angewiesen sind, könnten die Finanzämter die Liquidität sicherstellen. Aus meiner Sicht würden so Hilfen schneller fließen – und vor allem unbürokratischer.

Volker Lux: Im November haben wir den Vorschlag erneuert und auch dem Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags unterbreitet. Hätte man ihn aufgegriffen, sehe es für die bedrohten Unternehmen heute besser aus. Diese Ignoranz führt für einige direkt in die Pleite.

Zu den Personen Claus Gröhn (64) ist seit 2014 Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. Der Bauingenieur ist Inhaber eines Dachdeckerbetriebes. Volker Lux (51) ist Diplom-Verwaltungswirt und seit 2015 Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig.

Ihr Vorschlag müsste eigentlich auf offene Ohren stoßen, bringt er doch weniger Missbrauch von Hilfen?

Claus Gröhn: Natürlich gibt es überall schwarze Schafe. Aber die bürokratischen Hürden sind auch beim Beantragen von Hilfen riesig. Das Ineinandergreifen verschiedenster Hilfsinstrumente ist kaum noch zu überblicken. Wenn da jemand Fehler macht, so ist das menschlich. Aber in der Tat: Würde man die Finanzämter ins Boot holen, ist das Thema vom Tisch. Etwaige Missbrauchsfälle würden im Rahmen künftiger Steuererklärungen auffallen und könnten geahndet werden. Neben diesem Vorschlag müssen wir aber auch endlich langfristig denken und uns auf ähnliche Krise vorbereiten.

Und woran denken Sie da konkret?

Claus Gröhn: Ich denke an die Umsetzung der seit langem erhobenen Forderung aus dem Handwerk, eine sachgrundlose Rückstellung im Steuerrecht festzuschreiben. Das würde dazu beigetragen, dass im Existenzkampf der Unternehmen ein wirksames Instrument zur Verfügung steht. In wirtschaftlich guten Zeiten sollten Unternehmen, einen Teil ihrer Gewinne sachgrundlos zurückstellen dürfen. Wir denken an Summen bis 200.000 Euro. Das würde sicherstellen, dass die Firmen in Krisenzeiten schnell auf dieses Geld zurückgreifen können und nicht als Bittsteller beim Staat aufschlagen müssten.

Volker Lux: Dies wäre jetzt umso wichtiger, da der Staat seine Hilfsprogramme offenbar nicht zum Laufen bekommt.

