Leipzig

Bauen ist in Deutschland eine komplizierte Angelegenheit. „Allein um ein Einfamilienhaus zu errichten, müssen rund 10 000 Bestimmungen beachtet und erfüllt werden“, sagt Robert Momberg, der Hauptgeschäftsführer des ostdeutschen Bauindustrieverbandes. In Sachsen kommt noch ein Punkt dazu: Im Freistaat gibt es keine kleine Bauvorlagenberechtigung für Handwerker. Es muss – auch beim Hochziehen von Gebäuden mit nur wenigen Wohnungen und geringer Grundfläche – immer ein Architekt eingeschaltet werden.

Forderung an die sächsische Landesregierung

„Den Handwerksmeistern, die die anschließenden Arbeiten umsetzen, und den Bauherrn erspart das Aufwand, also Bürokratie, und Kosten, wenn sie nicht zusätzlich einen Architekten oder Bauingenieur beauftragen müssen, der den Bauantrag prüft“, erläutert Claus Gröhn, Präsident der Handwerkskammer Leipzig. Er fordert deshalb Sachsens Regierung auf, den hiesigen Bau-Handwerksmeistern diese Berechtigung zu erteilen, wie es in den meisten westlichen Bundesländern, aber auch in Sachsen-Anhalt bereits erfolgt ist.

Auch für Bauherren wäre dies laut dem Handwerk eine Erleichterung

„Es ist nicht einzusehen, dass beispielsweise ein Zimmermeister, der ein Holzgebäude plant, konzipiert, berechnet und die Statik erstellt, in einem Bundesland vorlageberechtigt ist und im angrenzenden Bundesland nicht“, kritisiert Gröhn. Schließlich würden Handwerker gerade kleine Eigenheime, An- und Umbauten oft komplett selbst entwerfen. Es sei auch im Sinne der Bauherren, die Planungsleistung und die Ausführung aus einer Hand von ihrem Meisterbetrieb zu beziehen.

Fachliche Qualifikation im Gegensatz bundesweit geregelt

Gröhn verwies darauf, dass die fachliche Qualifikation der Handwerksmeister bundeseinheitlich geregelt sei. „Es gibt so keinen Grund für unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern.“ Für die sächsischen Meisterbetriebe des Baugewerbes sei die fehlende Berechtigung ein Wettbewerbsnachteil. „Maurer und Betonbauer in Sachsen sind nicht weniger als die Meister in Bayern.“ Die „überfällige Erteilung der kleinen Bauvorlageberechtigung“ wäre zudem ein Ausdruck der Wertschätzung beruflicher Bildungsabschlüsse.

Von Ulrich Milde