Delitzsch

Kurz bevor rechte Demonstranten und Corona-Leugner am 29. August die Treppen des Reichstagsgebäudes stürmten, rief Tamara K. in Berlin zu dieser Aktion auf. Nach einem Bericht des Tagesspiegels steht die Frau, die sich selbst als esoterische Heilpraktikerin bezeichnet, den Reichsbürgern nahe. Die Leipzigerin Nora Gröbel ist selbst Heilpraktikern für Psychotherapie und gibt regelmäßig Kurse in Delitzsch. Im Gespräch erklärt sie, welche Auswirkungen das Ereignis bei der Corona-Demo auf ihre Branche hat, die seither vermehrt mit der Szene der Corona-Leugner in Verbindung gebracht wird.

Frau Gröbel, was macht ihre Arbeit als Heilpraktikerin aus?

Meine Arbeit als Heilpraktikerin ist dadurch gekennzeichnet, dass ich vor allem mit Menschen zusammenarbeiten darf, die erkannt haben, dass sie selbst der wichtigste Partner sind, um gesund zu werden.

In diese Beschreibung spielt vermutlich auch der Begriff des „geistigen Heilens“ hinein. Was kann darunter verstanden werden?

Es gibt eine Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2004, die besagt, dass es sich beim geistigen Heilen nicht um die Ausübung der Heilkunde im medizinischen Sinne, sondern um die Aktivierung der Selbstheilungskräfte eines Menschen handelt. Ich finde diese Definition auch heute noch sehr zutreffend. Natürlich umfasst das geistige Heilen heute nicht mehr nur so etwas wie das Handauflegen. Wer sich ernsthaft zu diesem Thema informieren möchte, sollte unter anderem die Seiten des Dachverbands für Geistiges Heilen nutzen.

Nach dem Auftritt von Tamara K. am 29. August in Berlin, die sich selbst als esoterische Heilpraktikerin bezeichnet und die vor dem Bundestag zum Sturm der Treppe des Reichstagsgebäudes aufrief, wird die Branche vermehrt mit der Szene der Corona-Leugner in Verbindung gebracht. Hat dies bisher Auswirkungen auf Ihren Berufsstand?

Es ist niemals akzeptabel, Menschen zu Gewalt aufzurufen, dabei spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, welchen Beruf jemand ausübt, oder wo er sich politisch einordnet.

Vielleicht erinnert sich der eine oder andere an einen Skandal innerhalb der Krankenkassen vor vier Jahren. Da wurden Anschuldigungen in den Raum gestellt, dass Ärzte Prämien dafür erhalten hätten, dass Patienten möglichst viele und vor allem verschärfte Diagnosen erhielten. Das trifft sicher nicht auf alle Ärzte in Deutschland zu. Sollte man also wirklich einen ganzen Berufsstand wegen dem Fehlverhalten einzelner unter einen Generalverdacht stellen? Nach den Veröffentlichungen des Bundes Deutscher Heilpraktiker gibt es derzeit etwa 47 000 Heilpraktiker mit eigener Praxis. Wenn nicht die meisten von ihnen eine gute Arbeit leisten würden, hätten diese Praxen wohl kaum Bestand. Persönlich habe ich nicht das Empfinden, dass das Auftreten von Frau K. sich negativ auf meine Praxis auswirkt.

War oder ist Tamara K. in der Branche ein bekannter Name?

Nein, das glaube ich nicht. Mir persönlich ist Frau K. weder durch Artikel aus Fachzeitschriften noch anderweitig bekannt.

Haben Sie eine Erklärung, weswegen sich in Berlin Impfgegner und Verschwörungsgläubige, Rechtsextreme und Reichsbürger, aber eben auch Menschen aus dem Bereich der Heilpraktiken zur Demo zusammengeschlossen haben? Jeder hätte ja auch für sich demonstrieren können.

Nach meinem Kenntnisstand waren verschiedene Demonstrationen – pro und contra zur derzeitigen Corona-Politik – polizeilich angemeldet. Jede Großveranstaltung birgt die Gefahr in sich, von Leuten die mit dem Grundanliegen der eigentlichen Veranstalter und den Grundsätzen der Demokratie nicht konform sind, als Plattform missbraucht zu werden. Auf der anderen Seite ist die Versammlungsfreiheit ein hohes Gut, das gerade den Menschen im Osten mit Blick auf die Vergangenheit sehr wichtig ist.

Wie schätzen Sie selbst die geltenden Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein?

Die geltenden Abstandsregeln und einen Großteil der Hygienemaßnahmen finde ich richtig und wichtig. Letztendlich gilt in Bezug auf Corona das Gleiche, was auch bei der jährlichen Grippewelle gilt: Abstand halten, regelmäßig und gründlich die Hände waschen und bereits bei beginnenden Symptomen den Arzt konsultieren und dann auch konsequent den Infekt auskurieren.

Wie werden die geltenden Maßnahmen während ihrer Veranstaltungen in Delitzsch umgesetzt?

Es werden alle Personen darauf hingewiesen, dass sie nur an der Meditation teilnehmen dürfen, wenn sie keine Erkältung, Fieber beziehungsweise andere Symptome, die auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten, aufweisen oder in direktem Kontakt mit erkrankten Personen stehen, beziehungsweise unmittelbar aus Risikogebieten zurückgekehrt sind. Dies ist mit einer Unterschrift zu bestätigen. Wir haben auch eine Anwesenheitsliste, so dass im Notfall alle Teilnehmer informiert werden können. Dazu gelten die bekannten Hygiene-Regeln, die beispielsweise auch beim Einkaufen beachtet werden müssen. Um die Abstände zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl aber begrenzt. Daher ist es möglich, am Platz ohne Maske zu meditieren.

Interview: Mathias Schönknecht

Nora Gröbel veranstaltet am 17. September ab 18.30 Uhr einen Meditations-Abend und am 26. und 27. September im Klanggewölbe Delitzsch einen Grundkurs für Prana-Heilung nach Choa Kok Sui. Die Anmeldung ist jeweils unter info@pranaheilung-leipzig.de oder 01573 2543988 möglich.

Von Mathias Schönknecht