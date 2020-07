Leipzig

Als Ende März die Corona-Welle auf Sachsen zurollte und ein Patient aus Italien in Leipzig starb, gehörte er zu den eindringlichsten Mahnern. „Der Einschlag wird kommen, die Größe des Kraters ist unklar“, warnte Professor Gerhard Hindricks, Ärztlicher Leiter des Leipziger Herzzentrums in der LVZ mit dramatischen Worten vor den Folgen von Covid-19. Gut drei Monate später ist Sachsen zwar (vorerst) davongekommen, aber Hindricks warnt weiter – diesmal vor Überheblichkeit und falschen Schlüssen beim weiteren Umgang mit Corona. „Niemand sollte sich von dem glimpflichen Verlauf der ersten Phase täuschen lassen“, sagte der Herz-Experte und Intensiv-Mediziner am Donnerstag der LVZ. „Dass die Größe des Kraters nach den ersten Einschlägen kleiner ausfiel als erwartet, verdanken wir Deutschen auch einem zeitlichen Vorsprung“, analysiert er die Umstände. „Dieser Vorsprung blieb etwa Italien und Frankreich verwehrt, weshalb dort die Auswirkungen deutlich schwerer ausfielen.“ Deshalb, so Hindricks, habe Deutschland und damit auch Sachsen das Glück der späten ersten Welle gehabt”, betont er. „Fast alles, was wir dann getan haben, war im Prinzip und in der Umsetzung richtig”, schätzt Hindricks ein.

Trügerische Lockerungen

Den Etappensieg im Kampf gegen Corona will Hindricks jetzt nicht aufs Spiel setzen. Die schrittweisen Lockerungen in Sachsen (nächste Etappe ab 18. Juli) sind für ihn trügerisch. Covid-19 sei für alle Menschen weiter in höchstem Maße gefährlich. Eine schnelle Übertragung auf einen neuen Wirt („nur etwas Speichel“) und ein Impfstoff zur Bekämpfung, der frühestens im Herbst 2021 verfügbar ist – aus dieser Melange zieht Hindricks nur einen medizinischen Schluss: Die Ansteckungsgefahr ist weiter latent hoch, es ist noch lange nicht vorbei.

Kein bedingungsloser Neustart

Dass trotz allem auch in Sachsen der Ruf nach Normalität immer lauter wird, hält Hindricks für fragwürdig. „Auf keinen Fall sollte jetzt ein bedingungsloser Neustart ausgeführt werden“, macht er klar. „Wir dürfen das Virus nicht unterschätzen. Es ist längst nicht bezwungen“, sagte er. Schon im Herbst und Winter, wenn die Menschen wieder enger beisammen sind, könne die Ansteckungsrate schnell und dramatisch steigen. Es gehe deshalb, so der Mediziner, nach der heißen Phase eins jetzt um Phase zwei: das Leben mit Corona. Für Hindricks ist klar, was da auf lange Sicht weiter dazugehören wird: Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften und Mindestabstand zwischen Fremden. Und für seine Klinik, die bei der Behandlung von Covid-19-Patienten viel dazu gelernt habe, setzt der Professor auf den schon eingeschlagen Weg der Digitalisierung. Heißt: Fachkonferenzen der Ärzte weiter nur per Video und mehr Patientensprechstunden via Internet.

Von André Böhmer