Wie fast überall in der Hotel- und Reisebranche trifft das Beherbegungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Corona-Risikogebieten auch die Leipziger Unternehmen. Die sind in der Pflicht, die Schutzverordnungen des Freistaates weiter durchzusetzen. Das kostet Ressourcen.

Im Leipziger Marriott Hotel wird die Situation um das Corona-Infektionsgeschehen täglich neu bewertet. Die Regelungen zum Beherbergungsverbot seien relativ klar, erklärt Thomas Nörlich vom Marriott Leipzig. „Die sächsische Staatsregierung verweist bei den Risikogebieten auf das RKI. Das ist für uns verbindlich. Die Gebiete, die vom Verbot betroffen sind, kommunizieren wir dann an unsere Mitarbeiter.“ Problematisch dabei sei, dass nicht immer alle Gäste ihre Adressen vorab angegeben hätten.

Gäste machen sich mit falschen Angaben haftbar

Erst bei der Anreise können diese Daten eingesehen werden. „Wir sind jedoch weder die Polizei noch das Gesundheitsamt und haben nur limitierte Befugnisse“, so Nörlich. Im Hotel würden die Gäste daher mit in die Verantwortung geholt. Mit Gesprächen sollen die Urlauber sensibilisiert und über die Lage informiert werden. Weil sich dauernd etwas ändert, herrscht nicht selten Unklarheit, so Nörlich. Wer dennoch falsche Angaben zu seinem Reiseverhalten mach, macht sich mit haftbar, im Hotel muss ein Formular zum Thema ausgefüllt werden.

„Aber das wollen wir, eben mit Aufklärung, vermeiden“, erklärt Nörlich. Kontrollen, wie das Beherbergungsverbot eingehalten wird oder nicht, gab es bisher keine von Seiten der Stadt. „Ich weiß jedenfalls von keinen“, so Nörlich.

Thomas Nörlich vom Leipziger Marriott Hotel über das Beherbergungsverbot . Quelle: privat

Auch abgewiesen wurden bisher nur wenige Gäste. Ob die neue Regelung Sinn ergibt, möchte er nicht kommentieren. Er sei kein Gesundheitsexperte. Die Auswirkungen aber spürt das Hotel: Die Reservierungen kommen sehr kurzfristig. Das erschwert die Personalplanung erheblich.

Übernachtungen werden lieber verlegt

„Wir fahren ziemlich auf Sicht, was die Beherbergung der Gäste angeht.“ Manfred Mülhaupt vermietet auf dem Gelände der ehemaligen Baumwollspinnerei in Leipzig vier Gästezimmer. Für die nächsten Wochen sind die Zimmer gut gebucht. Eigentlich, denn auch Mülhaupt muss täglich überprüfen, wen er überhaupt beherbergen darf. Gäste, für die es aufgrund des Beherbergungsverbotes zu Problemen kommen kann, schreibt er persönlich an. Erfreut darüber ist er nicht. Die Umsetzung sei umständlich. „Das sind nun halt die Regelungen. Wir versuchen, nicht zu stornieren, sondern die Übernachtungen zu verlegen, aber das bringt leider nur wenig“, so Mülhaupt. Er versucht, transparent zu bleiben, muss sich jedoch um jede Information selber kümmern. Er ist nicht in einem Verband wie der DEHOGA vertreten.

Manfred Mühlhaupt von den "Meisterzimmern" in der Spinnerei wünscht sich mehr Informationen Quelle: privat

Eine Kommunikation zu den Regelungen seitens der Stadt gibt es kaum. „Es wäre schön, wenn das Gewerbeamt gesammelte Informationen weitergeben könnte. Ich weiß zwar mittlerweile, wo ich was herbekomme, es bleibt mühsam.“ Weil er im April und Mai komplett schließen musste, möchte er jetzt so viele Gäste wie möglich halten. Das alles ist für Mülhaupt, der auch noch einige Zimmer im Schwarzwald vermietet, mit viel Mehrarbeit verbunden. Nicht nur die abwartenden Gästebuchungen, sondern auch die Rechnungen fordern: „Die niedrigeren Mehrwertsteuern sind, zusammen mit dem Beherbergungsverbot, mit sehr viel Arbeit verbunden“, so Mülhaupt. Pauschalisieren lasse sich gerade nichts. „Und Garantien gibt es auch nicht“, sagt er.

Kontrolle bleibt schwer

Überwiegend kurzfristige Anmeldungen, aber immerhin gut gebucht: Die Ferienwohnungen von LeipzigSeen GmbH sind aktuell gefragt. Kein Wunder, erklärt der dortige Geschäftsführer Christian Conrad: „Bei uns ist es noch unkompliziert und nahezu alles geht kontaktlos.“ Conrad macht einen entspannten Eindruck, auch beim Thema Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten. Anders als bei den Hotels sind in den Ferienwohnungen im Leipziger Neuseenland die Urlauber unter sich. Frühstücksbuffet, Schwimmbäder oder ähnliches wird nicht angeboten. Die Kontaktstellen, so Conrad, wo viele Mitarbeiter und Urlauber aufeinander treffen, gebe es daher gar nicht. Er verlässt sich außerdem auf das Hygienekonzept, dass alle gut vor potenziellen Infektionen mit dem Coronavirus schützen sollte. Weil die meisten Gäste ohnehin aus Sachsen kommen, ist die gesamte Lage noch übersichtlich.

Negativer Coronatest erwünscht

Erst ein Landkreis im Freistaat, das Erzgebirge, ist zum Corona-Risikogebiet erklärt worden. Conrad erklärt, dass Urlauber, die aus eben aus solchen Gebieten kommen und trotz allem ihre Reise antreten wollen, einen negativen Test mitbringen müssen. Zwar versuchten seine Mitarbeiter , einen Überblick zu behalten, wer wirklich kommen darf und wer abgewiesen werden muss, aber die ständigen Änderungen machten das schwierig.

Conrad hat sogar schon über die Idee nachgedacht, selber Antikörper-Tests für die Gäste zu besorgen. Auch weil er wie viele andere einige Monate geschlossen hatte und nicht möchte, dass es nochmal dazu kommt: „Ich bin ausdrücklich dafür, dass es klare Ansagen gibt in Sachen Coronavirus. Aber es muss ein ordentlicher und vernünftiger Weg gefunden werden. Die Schließungen im Frühjahr haben uns schwer getroffen.“

Von Vanessa Gregor