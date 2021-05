Leipziger Immunologe: Long Covid wird Dauer-Thema

Dauerhafte Hirnleistungs-Störungen sind eines von vielen Problemen, die sich unter dem Begriff „Long Covid“ abzeichnen. Was ist derzeit bekannt über Langzeitschäden einer Infektion? Der Leipziger Immunologe Dr. Stephan Borte gibt einen Überblick.

Diese Aufnahme von Forschern des TU Wien-Spin-off Nanographics zeigt Coronaviren aus schockgefrorenen Proben. Deutlich zu erkennen ist das rosa gefärbte sogenannte Spike-Protein an der Oberfläche, mit dem sich das Virus an die Körperzellen anheftet und schließlich in sie eindringt. Quelle: Peter Mindek/Nanographics/apa/dpa