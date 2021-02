Leipzig

Wahrscheinlich werden die Menschen jedes Jahr gegen das Coronavirus geimpft werden müssen mit einem angepassten Impfstoff, sagt Professor Michael Borte, Direktor des Immun-Defekt-Zentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Im Interview beantwortet er zahlreiche Fragen zu den Corona-Impfstoffen und ihrer Verträglichkeit.

Sind Sie als Arzt und Impfexperte selbst schon gegen Corona geimpft worden?

Ja, ich habe schon zwei Impfungen hinter mir. Ich bin hier am Klinikum St. Georg mitverantwortlich für das Impfzentrum, habe auch die Kolleginnen und Kollegen mit geimpft. Selbst war ich dann auch an der Reihe, nicht wegen meines Alters, das reicht noch nicht, sondern weil ich in die entsprechende medizinische Risikogruppe eingestuft wurde. Wir haben am Klinikum bereits über 1200 Mitarbeiter geimpft. Das ist etwa ein Drittel der Belegschaft. Wenn wir ausreichend Impfstoff hätten, wären es schon mehr. Die Impfbereitschaft ist groß.

Temperaturerhöhung und Kopfschmerzen nach der Impfung

Wie haben Sie die Corona-Impfung vertragen?

Wir impfen den mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Nach der ersten Spritze hatte ich nur leichte Schmerzen im Arm. Nach der zweiten Dosis waren die Reaktionen stärker. Ich hatte eine leichte Temperaturerhöhung und Kopfschmerzen. Aber nach einem Tag war es auch wieder vorbei. Dasselbe kann auch nach einer Grippeschutzimpfung passieren.

Sind beim geimpften Klinikpersonal Nebenwirkungen aufgetreten?

Keine gravierenden. Die von mir schon genannten Reaktionen kamen in unterschiedlichem Ausmaß vor. Manche hatten überhaupt keine Symptomatik.

Prof. Dr. Michael Borte impft am 29.Dezember 2020 Prof. Dr. Christoph Lübbert, den Leiter der Infektiologie am Klinikum St. Georg in Leipzig.

Unsere Leser haben viele Fragen zum Impfen, so auch, ob die Immunisierung gegen das Coronavirus dann jedes Jahr wiederholt werden muss, so wie die Grippeschutzimpfung?

Ich vermute, dass es auch beim SARS-Cov-2-Virus eine jährliche Impfung geben muss. Denn wie wir inzwischen wissen, mutiert das Coronavirus genauso wie das Influenzavirus, das sich auch ständig ändert. Das hat ja dazu geführt, dass wir gegen die Grippe in jeder Saison eine neue Impfstoffkomposition haben. Durch das Auftreten der Mutationen beim Coronavirus wird es wahrscheinlich ebenso nötig sein, dass die Menschen jedes Jahr neu geimpft werden müssen mit einem angepassten Impfstoff.

Wie lange werden die Corona-Impfstoffe, die wir derzeit haben, nach der Impfung wirksam sein?

Wir hoffen, mindestens ein halbes Jahr, bestenfalls bis zu einem Jahr. Dann muss man sehen, wie sich die Mutationen entwickeln. Es dauert etwa zwölf Wochen, um einen Impfstoff an neue Mutationen anzupassen. Unser jetziges Serum wird auch gegen die Mutanten wirksam sein, aber dann vielleicht nur zu 70 oder weniger Prozent.

Impfung auch nach Corona-Erkrankung sinnvoll

Sollte sich derjenige, der schon an Corona erkrankt war, trotzdem noch gegen Covid-19 impfen lassen?

Das empfehle ich, weil Ausmaß und Dauer der Immunität nach einer Covid-19-Erkrankung derzeit noch unklar sind. Es bestehen nach einer durchgemachten SARS-CoV-2-Infektion, ob mit oder ohne Symptome, keine medizinischen Bedenken gegen eine Impfung. Ehemals Erkrankte dürften nach der Impfung eine sehr robuste Immunantwort entwickeln. Insofern macht das wirklich Sinn.

Impfung beeinflusst Fruchtbarkeit nicht

Es kursieren Gerüchte, die Covid-19-Impfung könnte Frauen im gebärfähigen Alter unfruchtbar machen. Was ist da dran?

Gar nichts. Begründet wird die Behauptung damit, dass das Spike-Protein, mit dem das Coronavirus an menschliche Zellen andockt, einem anderen körpereigenen Protein namens Syncytin-1 ähneln soll. Syncytin-1 ist wichtig, damit sich die befruchtete Eizelle in der Plazenta einnisten kann und versorgt wird. Es gibt jedoch überhaupt keine Ähnlichkeit dieser Proteine. Junge Frauen können sich unbesorgt impfen lassen. Die Impfung beeinflusst die Fruchtbarkeit nicht.

Schwangere werden nicht geimpft

Sollten sich Schwangere impfen lassen?

Nein, für Schwangere ist der SARS-Cov-2-Impfstoff bisher nicht zugelassen. Aber in der Stillzeit ist die Impfung dann wieder möglich. Und die Mütter können sicher sein: Über die Muttermilch wird kein Impfstoff auf die Babys übertragen.

Der Astrazeneca-Impfstoff soll nach Empfehlung der deutschen Impfkommission STIKO nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren gespritzt werden. Die europäische Arzneimittelagentur hat den Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens dagegen ohne Altersobergrenze empfohlen. Was ist nun sinnvoll?

Astrazeneca hatte zwar nur wenige ältere Probanden in der Studie, das stimmt, aber bei denen soll der Impfstoff auch in hohem Maße wirksam gewesen sein. Ich denke, die Älteren können sich auch mit diesem Impfstoff versorgen lassen. Man wird sich das bei der Knappheit den Impfstoff nicht aussuchen können. Wichtig ist, dass die zweite Impfung mit genau demselben Vakzin erfolgt wie die erste. Niemand sollte sich mit unterschiedlichen Seren impfen lassen.

Zur Person: Prof. Michael Borte Prof. Dr. med. habil. Michael Borte (67) ist als Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde spezialisiert auf Neonatologie, Pädiatrische Rheumatologie, Infektiologie und Immunologie. Bis 2019 war der gebürtige Vogtländer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum St. Georg in Leipzig. Derzeit leitet Michael Borte als Direktor das Immun-Defekt-Zentrum Leipzig am Klinikum. Seit 1999 ist der Fachimmunologe Mitglied der Sächsischen Impfkommission (SIKO). Borte ist verheiratet, hat einen Sohn und zwei Enkelkinder.

In Norwegen wurde nach mehreren Todesfällen diskutiert, ob es nicht besser wäre, Menschen mit schwerster Gebrechlichkeit gar nicht zu impfen. Wie sehen Sie das?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Wenn jemand zeitgleich mit einer Impfung zu Tode kommt, ist das natürlich tragisch und muss in jedem Einzelfall aufgearbeitet werden. Gerade bei multimorbiden Menschen können die zugrunde liegenden schweren Krankheiten jederzeit zum Tode führen. Daher ist die Klärung der Todesursache in jedem Fall wichtig, das muss nicht die Impfung sein. Ich empfehle gerade diesem Personenkreis die Impfung, um sich vor der schweren Corona-Erkrankung zu schützen.

Für Autoimmunerkrankte ist mRNA-Serum am besten

Wie ist das mit Autoimmunerkrankungen, etwa entzündeten Schilddrüsen oder Rheuma. Können die Betroffenen geimpft werden?

Wenn das Abwehrsystem der Patienten geschwächt ist, sind sie besonders anfällig für Covid-19. Daher rate ich dringend zur Impfung, aber in einer stabilen Phase ihrer Krankheit, nicht im akuten Schub. Diesem Patientenkreis ist die Impfung mit dem mRNA-Serum, einem Totimpfstoff, zu empfehlen. Da gibt es zum Beispiel klare Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie.

Wie funktioniert das aber für die Betroffenen, wenn man sich den Impfstoff eigentlich nicht aussuchen kann?

Wir hoffen ja alle, dass es bald mehr und auch unterschiedliche Impfstoffe geben wird. In jedem Fall sollen Betroffene den Impfarzt genau über vorliegende Grunderkrankungen informieren, damit dieser entscheiden kann, welcher Impfstoff indiziert ist und welcher nicht.

Was ist ein Totimpfstoff?

Totimpfstoffe enthalten keine lebenden, vermehrungsfähigen Viren und können so keine Infektion auslösen. Diese sind auch bei immungeschwächten Menschen sicher. Gegen Masern, Mumps und Röteln wird mit Lebendimpfstoffen gearbeitet. Das sind abgeschwächte Viren. Diese könnten bei immunsupprimierten Patienten im schlimmsten Fall zu einer Infektion führen.

mRNA-Impfstoff verändert das Erbgut nicht

Kann durch die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff das Erbgut verändert werden?

Nein, überhaupt nicht. Unser Erbgut ist die DNA. Dort wird nichts verändert. Die Messenger-RNA sorgt nur dafür, dass in unserem Körper ein Protein hergestellt wird, das dem Spike-Protein des Coronavirus entspricht. Darauf stürzen sich dann unsere Abwehrzellen und bilden Antikörper und reaktive Immunzellen.

In China und auch in Indonesien werden, anders als in Deutschland, zunächst nur die 18- bis 59-Jährigen gegen Covid-19 geimpft, also die arbeitende Bevölkerung. Wie finden Sie dieses Modell?

Indem man zuerst die jüngeren Leute impft, die viele Kontakte haben, wird versucht, möglichst schnell eine Herdenimmunität herzustellen. Wenn das Virus dann nicht mehr zirkuliert, wären auch die älteren Personen geschützt. Aber auch in diesen Ländern gehören die älteren Menschen zu den Hochrisikogruppen. Und es wäre sicher gut, wenn auch sie geimpft würden. Was ich bei uns gut finden würde, wäre, wenn wir auch die 16- bis 18-Jährigen gleich ganz schnell mit impfen würden.

16-bis 18-Jährige sollten auch schnell geimpft werden

Warum?

Dann könnte diese Gruppe gleich voll am Unterricht teilnehmen. Das wäre eine große Erleichterung für den Schulbetrieb. Die europäische Zulassungsbehörde EMA hat den Biontech/Pfizer-Impfstoff ausdrücklich für Jugendliche ab 16 Jahre erlaubt. An der Studie waren auch 16- bis 18-Jährige beteiligt. Dieser Impfstoff zeigte bei ihnen eine gute Wirksamkeit. Aber nach Lage der Dinge kommen die jungen Leute erst als Letzte dran. Der Impfstoff ist leider knapp. Und die Vakzine von Moderna und Astrazeneca sind erst ab 18 Jahre zugelassen.

Wie viele Menschen müssen geimpft werden, bis wir ins normale Leben starten können?

Wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, endet die Pandemie. Ganz ausrotten können wir das Virus nur, wenn 95 bis 97 Prozent geimpft werden. Das haben wir in Deutschland bei den Masern nicht geschafft. Deshalb gab es dann eine Masern-Impfpflicht.

Sind Sie dann für eine Impfpflicht gegen Corona?

Gut wäre sie. Auf diese Weise sind die Pocken weltweit ausgerottet worden. Deshalb muss man jetzt nicht mehr gegen die Pocken impfen, weil die Krankheit Geschichte ist. Aber eine Impfpflicht gegen das Coronavirus lässt sich nach Lage der Dinge aktuell nicht durchsetzen.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke