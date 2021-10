Leipzig

Die Sächsische Impfkommission (Siko) geht in ihrer ab 1. Oktober geltenden neuen Empfehlung auf die Möglichkeit von Doppel-Impfungen gegen Sars-Cov-2 und Influenza ein. Abgesehen von einigen Ausnahmefällen kann parallel geimpft werden, so die Siko. Hintergrund: Die Experten rechnen mit einer stärkeren Grippe-Welle im Herbst. „Das wird heftiger – voriges Jahr mussten sich die Menschen wegen der Hygienemaßnahmen nicht mit dem Influenza-Virus auseinandersetzen und haben jetzt kein Immungedächtnis mehr dafür“, sagt Professor Michael Borte.

Der Leipziger Infektiologe ist Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied in der Siko. „Bei der Influenza ist jeder Risikogruppe“, warnt Borte und rät dringend zur Impfung. „Es ist möglich, am gleichen Tag gegen die saisonale Grippe und gegen Corona zu impfen“, sagt Borte, „dann in den jeweils anderen Arm.“

„Voriges Jahr mussten sich die Menschen wegen der Hygienemaßnahmen nicht mit dem Influenza-Virus auseinandersetzen und haben jetzt kein Immungedächtnis mehr dafür“: Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Quelle: Alexander Weingarten

„Schutz ist sehr stabil“

Ihre Corona-Impfempfehlung hat die Siko nicht erweitert. „Der Schutz durch eine Grundimmunisierung – etwa durch die zweimalige Gabe eines mRNA-Impfstoffs – ist sehr stabil“, sagt Borte. Dieser halte mindestens neun Monate – wahrscheinlich deutlich länger. Selbst, wenn nach einer gewissen Zeit weniger Antikörper nachweisbar seien, gebe es einen robusten Schutz über die sogenannte T-Zell-Immunität, so der Infektiologe. „Wir sehen, dass nur 0,01 Prozent der weltweit stationären Corona-Patienten eine Zweifachimpfung hatten, und es gibt keinen Todesfall.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nicht mit Vektorimpfstoff boostern“

Deshalb gibt es auch keine neuen Anhaltspunkte für Auffrischungsimpfungen. Die empfiehlt die Siko, ebenso wie die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko), weiterhin nur für Leute ab 70 sowie für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen wie fortgeschrittene Nierenfunktionsschwäche, Tumorpatienten oder Organtransplantierte.

„Der Abstand zur zweiten Impfung sollte mehr als sechs Monate betragen, die Boosterung kann aber im Einzelfall auch sechs Wochen nach Grundimmunisierung stattfinden“, so Borte. Die Auffrischung könne zudem für Touristen erforderlich werden, wenn das Reiseland das fordere. Sie solle nicht mit einem Vektorimpfstoff erfolgen.

Borte setzt auf neue Vakzine

Für den Normalbürger hält der Leipziger Mediziner Auffrischungsimpfungen ein Jahr nach Abschluss der Grundimmunisierung für sinnvoll, empfiehlt aber, dafür auf die neuen eiweißbasierten Vakzine zu warten; die ersten Zulassungen werden für Dezember oder Januar erwartet.

Anders als bei den gängigen mRNA-Impfstoffen kommen bei diesen Mitteln etablierte und lange erprobte Prinzipien zum Einsatz. Doch das ist nicht der Grund für Bortes Empfehlung, der die mRNA-Vakzine für sicher hält. Vielmehr sei die Gesamtwirkung besser, die Immunantwort breiter, wenn der Schutz zweimal mit Biontech oder Moderna und dann mit einem der neuen Eiweiß-Impfstoffe erfolge.

Von Björn Meine