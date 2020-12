Leipziger Intensivmediziner hat Angst vor der Zeit nach Weihnachten

Leipzig

Wie blicken Mediziner auf Weihnachten und Silvester, auf die geplanten Lockerungen inmitten der Corona-Pandemie? Wie sollte man die Festtage verbringen? Die Leipziger Medizin-Professoren Christoph Lübbert (Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission) sowie Armin Sablotzki (Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg) gaben beim LVZ-Talk Antworten.

Erklärten die aktuelle Corona-Lage und blickten nach vorn: die Professoren Christoph Lübbert (links, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Michael Borte (Mitte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission) sowie Armin Sablotzki (rechts, Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg). Sie stellten sich den Fragen von Julia Grass (2. von links) und Björn Meine (2. von rechts). Quelle: André Kempner

Sind die geplanten Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten vertretbar?

Sablotzki: Vielleicht kann man einfach Extreme vermeiden, den mittleren Weg gehen. Wenn ein Familienfest organisiert wird, müssen diesmal vielleicht nicht alle kommen und man verteilt das irgendwie. Es sollte vermieden werden, dass 20 Leute um einen Tisch sitzen. Meine große Angst ist: Zwei Wochen nach Weihnachten geht bei uns wieder die Tür auf, und der nächste Bus bringt die Gäste. Jeder Intensivplatz, den wir im Moment mit Corona-Patienten belegen, ist ein Intensivplatz, den wir anderen Patienten nicht zur Verfügung stellen können. Es gibt Menschen mit Herzinfarkt, Problemen mit dem Bauch oder einer Hirnblutung – die dürfen wir auch nicht vergessen. Die Gefahr ist, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit diesen Patienten.

Michael Borte: „Das Problem sind die Anzahl der Menschen, mit denen man sich trifft, auch die Größe der Räume. Quelle: André Kempner

Schnelltests oder Selbstquarantäne vorab – was würden Sie tun, um eine Ansteckung am Heiligen Abend auszuschließen?

Lübbert: Wer wirklich mehrere Tage mit den Großeltern dicht auf dicht zusammensein will, für den ist ein Schnelltest eine gute Idee. Damit lässt sich herauskriegen, wer eventuell eine große Gefahr für sie ist. Ich selbst rate sehr zur Beschränkung der Teilnehmer-Zahlen. Bei zwei Personen hat ein Virus nur eine Möglichkeit, sich auf den anderen zu übertragen, bei zehn Personen sind es schon 90 Möglichkeiten. Wichtig ist auch regelmäßiges Stoßlüften. Die Idee mit der Selbstquarantäne ist gut, jedoch etwas lebensfern. Ich muss bis zum 23. Dezember arbeiten, ich kriege das nicht hin.

Borte: Weihnachten hat nicht nur in unserem Kulturkreis eine besondere Bedeutung. Aber wir sind in einer Pandemie. Das Problem sind die Anzahl der Menschen, mit denen man sich trifft, auch die Größe der Räume. Im Klinikum sind die Dienstpläne schon seit langer Zeit festgeschrieben. Wir bekommen jetzt ein zusätzliches Problem durch den früheren Ferienstart. Das trifft die jüngeren Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte. Dabei ist die Personalsituation in allen Häusern nach neun Monaten Pandemie schon sehr angespannt.

Armin Sablotzki: Quelle: André Kempner

Emma Stein fragt: Was halten Sie von der Erlaubnis für Gottesdienste zu Weihnachten und von privatem Feuerwerk zu Silvester?

Sablotzki: Massenveranstaltungen bei einem Feuerwerk wären keine gute Lösung. Aber wenn man sich zu zweit oder zu dritt an eine freie Straßenecke stellt, ist das kein Problem. Auch da gilt es, Vernunft zu bewahren und aufzupassen, damit die Notaufnahmen sich nicht noch mit anderen Dingen beschäftigen müssen als mit der Infektion. Bei den Gottesdiensten ist es komplizierter. Ich glaube: Auch ein Online-Gottesdienst kann die wesentliche Botschaft des Heiligen Abends vermitteln. Wenn ich einmal, nur im Jahr 2020 „Stille Nacht“ für mich alleine singen muss oder vielleicht nur mit der Familie zusammen – ich glaube da kann man durch. Es muss auch Sinn egal welcher Religion sein, durch die Ausübung dieser Religion keinen Schaden herbeizuführen.

Lübbert: Mal ganz praktisch gedacht, ist klar, man kann die Kirche in dieser Situation nicht wie sonst mit Besuchern füllen. Deshalb ließe sich die Zahl der Gottesdienste erhöhen, doch bleiben wir ehrlich. Wer geht vom Auto direkt zu seinem Platz, verzichtet aufs Singen und fährt dann sofort wieder nach Hause? Sie treffen dort Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Die wollen Sie am liebsten in den Arm nehmen. Und dann wird es schwierig. Kirchen sind Orte der Begegnung. Das Schlimme ist: Dieses Virus wird genau dann gefährlich, wenn wir uns begegnen. Wenn wir das Virus besiegen wollen, müssen wir auf Begegnungen verzichten. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die zu Weihnachten dazugehört: Wir müssen Verzicht üben. Auf viele Dinge.

Christoph Lübbert: „Wenn wir das Virus besiegen wollen, müssen wir auf Begegnungen verzichten. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die zu Weihnachten dazugehört: Wir müssen Verzicht üben. Auf viele Dinge. Quelle: Kempner

Wie verbringen Sie das Fest?

Sablotzki: In einem sehr kleinen, überschaubaren Kreis. Das große Familienweihnachten mit allen ist bei uns diesmal abgesagt.

Borte: Wir üben diesmal aktiv Verzicht. Wir werden zu viert sein bei uns zu Hause. Wir werden es trotzdem schön finden und uns aufs nächste Weihnachten freuen.

Lübbert: Wir werden auch zu viert sein, ganz kleiner Kreis. Wir geben auf uns acht und versuchen, es zu genießen, obwohl es anders ist als sonst. Und wir gehen auch nicht in den Gottesdienst.

Von Kathleen Retzar und Jens Rometsch