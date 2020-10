Leipziger Klinikdirektor warnt: Kinderkrankenhäuser in Gefahr

Leipzig

Der Direktor der Leipziger Uni-Kinderklinik, Professor Wieland Kiess, schlägt Alarm: Deutschlands Kinderkrankenhäuser stehen wegen einer unzureichenden Finanzierung unter immer größerem Druck. Hinzu komme, dass die Situation durch die Corona- und Wirtschaftskrise auch an den Kliniken schwieriger werde. „Das wird auch große Kinderkliniken treffen. Auch in Leipzig ist die Kinderklinik irgendwann gefährdet, wenn sich nicht bald etwas ändert.“

„Kinderspezifische Aspekte werden nicht berücksichtigt“

Grund für die zunehmend kritische Situation ist das Entlohnungssystem über Fallpauschalen: Für eine bestimmte Behandlung gibt es pro Patient eine feste Summe – unabhängig davon, wie viel Aufwand konkret entsteht und wie lange die Behandlung dauert. Kinderspezifische Aspekte würden nicht berücksichtigt, kritisiert Wieland Kiess. „Wenn man Zeit braucht, wenn man redet, sich länger mit Eltern unterhält, wird das nicht finanziert.“ Auch konkrete Behandlungen sind bei Kindern aufwändiger: Für eine einfache Blutabnahme ist ebenso mehr Personal nötig wie in der stationären Pflege.

„Problem ist seit langem bekannt“

Kiess ist verärgert: „Das Problem ist seit langem in der Politik und bei den Krankenkassen bekannt.“ Es gehe allerdings nicht darum, einfach nur mehr Geld ins System zu pumpen. „Es gibt eine Über-, eine Fehl- und eine Unterversorgung in der Krankenfinanzierung“, so Kiess, „und zwar alles zugleich.“ Viele Eingriffe, vor allem solche, bei denen viel Technik zum Einsatz kommt, seien gut finanziert. Gewinnbringenden Behandlungen wie Herzkatheter-Untersuchungen oder Operationen stünden Minusgeschäfte in allgemeinen Kinderkliniken gegenüber. Selbst innerhalb der Kinderheilkunde gebe es gut und weniger gut finanzierte Bereiche. Während sich die Betreuung von Frühgeborenen rechne, sei das bei der Behandlung chronisch kranker Jugendlicher nicht der Fall. „Es kann nicht sein, dass die Rettung eines Frühgeborenen mehr Geld bringt als die Rettung eines Achtjährigen nach einem Unfall oder eines älteren Kindes, das eine Lungenentzündung hat“, sagt Kiess. „Das ist ein Systemproblem – das kann unsere Gesellschaft nicht zulassen, das muss geändert werden.“

Drei mögliche Auswege

Was also tun? „Entweder das Fallpauschalensystem wird komplett überarbeitet, oder die Kinderkliniken werden aus dem System herausgenommen und über ein spezifisches System abgegolten, oder es werden Zuschläge für den Mehraufwand gezahlt“, skizziert Kiess mögliche Auswege.

Spahn lässt Thema vorerst liegen

Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte kürzlich davor gewarnt, dass die medizinische Versorgung in Kinderkliniken und -stationen „akut gefährdet“ sei. Die finanzielle Ausstattung reiche bei weitem nicht aus, um die über eine Million Kinder pro Jahr stationär angemessen versorgen zu können. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte im Sommer eine Bundesratsinitiative angekündigt, um die Fallpauschalen-Finanzierung für Kinder- und Jugendkliniken abzuschaffen. In der Länderkammer gibt es dazu bislang aber keine Einigkeit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte im September, dass er die Klinikfinanzierung in dieser Legislatur nicht mehr reformieren werde. Das Thema sei zu komplex.

