Leipziger Künstler Fischer-Art: Neuanfang nach Drogenfund im Atelier

Borna

Wer wissen will, wie Michael Fischer-Art in groben Zügen tickt, ist bei der Homepage des Künstlers richtig. Michaelfischer-art.com ist eine Hommage ans Leben, das er bunt anmalt. Und vor allem eine an sich, den „Visionär“, „Künstler“, „Designer“, „Autor“. Sollte der Leipziger, 51, demnächst seine Memoiren in Buchform gießen, bietet sich ein Titel a la Franz Beckenbauer an. „Einer wie ich“.

Glänzender Vermarkter für sich selbst

Fischer-Art ist ein glänzender Vermarkter seiner selbst, kennt Industriekapitäne, hochrangige PolitikerInnen, den Dalai Laima, ist mit seinen Werken weltweit kommerziell erfolgreich. Manche nennen ihn Selbstdarsteller und setzen seine Kunst in An- und Abführung. All das perlt von ihm ab. „Wie Wasser von einer Pleißen-Ente“, sagt er. Der 3. März und ein Brand: Ein Kapitel der Memoiren in spe ist neuerdings an den 3. März 2021 fest vergeben. Ein Brand, die Hanfplantage in seinem Keller in der ehemaligen Brikettfabrik in Borna, Feuerwehr und Polizei, Festnahmen von Fischer-Arts vietnamesischen Untermietern. Und Gerüchte. Hat der gut situierte und stets schwarz gekleidete MFA den Hals nicht voll bekommen und in sinnerweiternden Mitteln gemacht?

Industrieruine ist sein Künstler-Domizil

Hausbesuch am Tatort in Borna: Fischer-Art hat Teile der alten Industrieruine zu seinem Domizil gemacht, führt durchs geschichtsträchtige Gebäude, in das viel Geld und architektonische Detailversessenheit geflossen ist. Ein riesiges, lichtdurchflutetes Atelier vollgestopft mit Kunstwerken. Ein dreistöckiges Loft mit freistehender Badewanne, Schlafzimmer mit Ausblick, rustikalem und filigranem Luxus. Das Gesamtkunstwerk bietet sich an für eine Titelgeschichte bei „Schöner Wohnen & Arbeiten“. Er kommt am Tag hier locker auf zehn Kilometer, sagt MFA. Ja, Laufen kann er und mag er.

MFA, der Asket: Man kennt sich seit vielen Jahren von verschiedenen Begegnungen. Darunter auch ein gemeinsamer dreitägiger Trip zum Athen-Marathon 2016. Mit am Start: Zwei Gastronomen und ein Verleger. Abends floss in den Tavernen griechischer Wein, es wurde gequarzt, es ging spät ins Bett. Nur einer blieb beim stillen Wasser und setzte sich so, dass der Zigaretten-Qualm an ihm vorüberzog. Fischer-Art. Er zeichnete in seinem Skizzenbuch und ging um 22 Uhr ins Bett. Eine Affinität zu Ungesundem hat dieser Mann nicht.

Und er hatte mit dem Anbau im Keller und „all dem Scheiß“ nichts zu tun. „Ich lehne für meine Kinder und mich Drogen, Alkohol, Nikotin ab. Meine Zusatz-Meise ist, dass ich auf Fleisch verzichte“, sagt Fischer-Art, während er mit der Taschenlampe den Marihuana-Keller ausleuchtet. Seine Untermieter hätten sich „wie der Vietcong im Vietnamkrieg“ unentdeckte Tunnel und Bunker zunutze gemacht. „Seit sechs Jahren verfülle ich jedes Jahr neue Entdeckungen. Die Gartenbrigade aus dem Keller habe ich nicht kennengelernt, nur 50 Meter entfernt hätten sie legal einen Job bei mir bekommen können.“ Bei Tageslicht, sozialversichert, als Bauarbeiter. Aus der Industrieruine neben Fischer-Arts Refugium entstehen auf 4000 Quadratmetern Lofts.

Im Keller des Atelierhauses wurde die illegale Drogenplantage entdeckt. Quelle: Wenke-Media

MFA ist anders als andere, spricht anders, malt anders, legt sich mit Gott, der Welt und liebend gerne mit der AfD an. Er hat Klopapier mit Björn-Höcke-Konterfei drucken lassen, er hat viele Gerichtssäle von innen gesehen, mit einem bemalten Friedenspanzer Schlagzeilen gemacht, wurde just mit Pinsel und Farbe bewaffnet von einem Baugerüst in Chemnitz geholt. „Irgendwas ist immer, wo gehobelt wird, fallen Späne.“ Traum und Alptraum: Fischer-Art serviert Kaffee und Käsebrötchen und erzählt. Von seinem Umzug nach Borna 2018, dem Umbau, dem Ruhepol am Waldesrand. „Am 3. März wurde aus meinem Lebensraum ein Krisengebiet gemacht.“

Schäden nach Brand auf zwei Millionen Euro geschätzt

An jenem Tag ist er auswärts beschäftigt, malt eine Flamme, die aus einem brennenden Finanzamt schlägt. Anruf eines Reinigungsmannes: „Micha es brennt bei dir!“ Als Fischer-Art eintrifft, stehen Rauchschwaden über der Fabrik, führen Feuerwehrschläuche in den Keller. Ein Feuerwehrmann und ein Polizist haben Neuigkeiten: „Wir haben da was gefunden, in Ihrem Keller...“

MFA hatte die Keller-Räume gewerblich vermietet. In der Annahme, dass dort Möbelstücke gelagert werden sollen. „Die Typen haben Strom vor meinen Zählern abgeklemmt, Wasser aus den Zisternen abgezapft und offenbar viele Wochen ohne Tageslicht in den Kellerräumen gehaust. Weder ich noch meine Nachbarn haben die Cannabis-Gärtner jemals zu Gesicht bekommen.“

Als Zeuge in einem Ermittlungsverfahren

Der Schaden wird auf zwei Millionen Euro geschätzt, der Brand wurde vermutlich gelegt. „Als vierfacher Vater und Besitzer eines unübersichtlichen Geländes Zeuge in einem Ermittlungsverfahren gegen die Drogen-Mafia zu sein, ist schon eine spezielle Herausforderung. Nur über die Presse erfahre ich Neuigkeiten über die Ermittlungsergebnisse. Es gab drei Festnahmen. Wer sind diese Leute? Wozu sind sie fähig? Und warum das alles in Borna?“, fragt sich der Künstler.

Während sein Name, seine Adresse öffentlich gemacht werden, gelten für die Täter offenbar strenge Persönlichkeitsrechte. „Ich lebe jetzt im Krisenmodus – trotz vieler hilfsbereiter Nachbarn, ohne die ich mich völlig schutzlos fühlen würde“, sagt er. Humor und Selbstironie sind nicht flöten gegangen. Ein „Hanf Dampf in allen Gassen“? – das gefällt ihm.

Von Guido Schäfer