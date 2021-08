Leipziger Linken-Politikerin Karawanskij wird Ministerin in Erfurt

Erfurt/Leipzig

Nächster Schritt für Susanna Karawanskij auf der politischen Karriereleiter: Die 41-jährige Linken-Politikerin, die in Leipzig geboren wurde und weiter in der Sachsen-Metropole wohnt, wird neue Infrastrukturministerin in Thüringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) berief sie im Zuge einer Umbildung seines rot-rot-grünen Kabinetts in das Amt, wie die Staatskanzlei am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Die studierte Kulturwissenschaftlerin, die seit 2020 Staatssekretärin in dem für Bau, Verkehr und Landwirtschaft zuständigen Thüringer Ministerium war, folgt auf Benjamin-Immanuel Hoff (Linke). Hoff hatte eine Doppelaufgabe als Infrastrukturminister sowie Minister für Kultur und Chef der Staatskanzlei. Er solle sich künftig auf seine Aufgabe in der Staatskanzlei konzentrieren können, erklärte Ramelow.

Comeback nach Ministerin-Posten in Brandenburg

Der Erfurter Ministerin-Posten ist für die Linken-Politikerin so eine Art Comeback in einem Regierungskabinett. Nach vier Jahren im Bundestag (2013-2017) als Abgeordnete für den Kreis Nordsachsen wurde Karawanskij 2018 Familienministerin in der SPD-Linke-Regierung von Brandenburg. Nach der Landtagswahl im September 2019 und mit dem Wechsel zu Rot-Schwarz-Grün in Potsdam schied sie im November 2019 aus und wechselte als Staatssekretärin nach Thüringen ins Infrastruktur-Ministerium.

Ehemann Stefan Hartmann scheiterte beim Linken-Parteitag

Zudem war Karawanskij jahrelang Chefin des Kreisverbandes Nordsachsen der Linken. Im Ehrenamt wurde sie im Oktober 2020 auf einem Kongress in Leipzig zur Präsidentin der Volkssolidarität, des größten ostdeutschen Wohlfahrtsverbandes, gewählt. Auch privat setzt die Mutter einer Tochter auf die gleiche politische Farbenlehre. Ihr Ehemann ist Stefan Hartmann (53), Chef der sächsischen Linken. Im Gegensatz zu seiner Frau musste Hartmann allerdings einen schweren Dämpfer hinnehmen. Beim Dresdner Nominierungsparteitag der Linken für die Bundestagswahl scheiterte er im April bei einer Kampfabstimmung um Listenplatz 6 und gilt seitdem als politisch geschwächt.

Von André Böhmer