Leipziger Mediziner: Was Klimawandel und Tagebau für Allergiker bedeuten

Für Pollenallergiker hat wieder eine Leidenszeit begonnen – es ist „Saison“. Mediziner des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) haben jetzt in Kooperation mit dem Umweltforschungszentrum Leipzig und dem Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung untersucht, was der Klimawandel für Allergiker bedeutet. So verlängert sich die Pollensaison durch ausgedehntere Wärmeperioden. „Neue Arten wie Ambrosia und Götterbaum können sich zunehmend ausbreiten und immer größere Bedeutung für Allergiker gewinnen“, sagt Professor Jan C. Simon, Direktor der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am UKL. Auch die Renaturierung von Tagebauen begünstige die Ausbreitung allergener Pflanzen.

Problem der Kreuzreaktion

Und dann sind da ja noch die ganz normalen Probleme, mit denen Pollenallergiker zu kämpfen haben: Kreuzreaktionen von Birkenpollen und Obstsorten zum Beispiel. „Betroffene haben besonders starke Symptome auf zum Beispiel Äpfel, wenn gerade die Birkenpollen fliegen“, erklärt Professor Regina Treudler, leitende Oberärztin der Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am UKL sowie Leiterin des Leipziger Interdisziplinären Centrums für Allergologie (Lica). Solche Kreuzreaktionen gibt es auch mit Kirschen, Pfirsichen, aber ebenso mit Sellerie, Hasel- und Erdnüssen oder Soja.

UKL-Allergologin Prof. Regina Treudler. Quelle: Marcus Karsten

Hyposensibilisierung erst nach gründlicher Untersuchung

Wer als Pollenallergiker mit Atemwegsproblemen an eine so genannte Hyposensibilisierung denkt, braucht zuvor eine genaue Untersuchung, worauf man allergisch ist. „Ist eine Hyposensibilisierung gewünscht, muss alles klar ermittelt sein, sonst bleibt das Ganze nicht hinreichend wirksam“, betont Treudler.

www.uniklinikum-leipzig.de/einrichtungen/lica

