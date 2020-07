Leipzig

Der gewaltsame Tod eines zweijährigen Jungen in Querfurt ( Saalekreis) wirft viele Fragen auf. Wie können Erwachsene Kindern so etwas antun? Auf der Suche nach Antworten wandten wir uns an Professor Kai von Klitzing, Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters.

Wie erklären Sie sich ein Drama wie in Querfurt?

Anzeige

Nach allem, was man bisher weiß, ist ein Kind Opfer eines abscheulichen Verbrechens geworden. Das muss und wird entsprechend geahndet werden. Gewalttätige Auswüchse wie in dieser Querfurter Wohnung sind aber nur die Spitze eines Eisberges. Rund jedes zehnte Kind erfährt hierzulande im Laufe seiner Entwicklung irgendeine Form von Misshandlung. Erlebte Vernachlässigung oder gar Missbrauch ist damit auch eine Volksseuche – eine andere Art von Epidemie.

Weitere LVZ+ Artikel

Sucht führt zu Entgleisungen

Wogegen es in absehbarer Zeit wohl keinen Impfstoff geben wird. Warum tun Erwachsene Kindern – oft sogar den eigenen – so etwas an?

Eltern lieben ihre Kinder. Das ist die Regel, aber es gibt auch Situationen, in denen Wut oder Hass auf Kinder aufkommt. In normalen Familien kann die Liebe zum Kind solche zeitweiligen Aggressionsgefühle abpuffern. Aber es gibt leider auch soziale Situationen, wo dieser Puffer versagt.

Sie meinen, wenn Alkohol und Drogen ins Spiel kommen?

Suchtkrankheiten sind der häufigste Risikofaktor für Entgleisungen: 16 Prozent aller Kinder und Jugendlichen erleben Alkohol- und/oder Drogenkonsum im Haushalt. So werden Süchte zum Hauptbelastungsfaktor für das Zusammenleben. Aggressionen können aber auch aus psychischen Krankheiten und in sozialen Krisen entstehen. Ehekrisen, Existenzängste oder einseitige Abhängigkeitsverhältnisse unter Partnern sind für Kinder allemal riskant.

Professor Kai von Klitzing, Kinder- und Jugendpsychiater am Universitätsklinikum Leipzig Quelle: UKL

Setzen im Rausch natürliche Elterninstinkte aus?

Liebe und Zuwendung zum Kind erfordert kontinuierliches Engagement. Sucht und Rauschzustände lassen die Fürsorge für das Kind, das im nüchternen Zustand durchaus geliebt sein kann, zeitweilig in den Hintergrund rücken. Vernachlässigung oder gar aktive körperliche Misshandlung sind eine häufige Folge. Drogen sind oft stärker als Liebe.

„Vermisse ganz klar eine Fehlerkultur“

Was lässt sich dagegen unternehmen?

Lehrer und Erzieher, Ärzte und Nachbarn sollten genau auf Signale achten, die auf Vernachlässigung oder Misshandlung von Kindern hindeuten. Aber selbst bei entsprechenden Hinweisen ist es ein schwieriger Schritt, das Jugendamt darüber zu informieren.

Sind Behördenmitarbeiter gut darauf vorbereitet, mit solchen Hinweisen umzugehen?

Allgemein ist in den Jugendämtern ein großes Bemühen und auch Engagement zu erkennen, richtig auf solche Situationen zu reagieren. Defizite gibt es hier und da noch in der psychologischen Ausbildung und Schulung. Man kann sicher auch nicht jede Form von Misshandlung verhindern. Aber wenn die Probleme in Querfurt dem Jugendamt vor dem Tod des Jungen bereits bekannt waren, wie Medien übereinstimmend berichteten, dann sind dort Fehler passiert. Unter den Augen der zuständigen Behörde darf es nicht zu solchen Auswüchsen mit tödlichen Folgen kommen. Und was mir noch auffällt: Häufig werden solche und ähnliche Fehler gar nicht benannt und können somit auch nicht offen analysiert werden. Da vermisse ich ganz klar eine Fehlerkultur. Die wäre dringend nötig, um ähnlichen Dramen zuvorzukommen.

Krankheitsrisiko für Betroffene steigt

Sind manche Menschen wie der tatverdächtige Stiefvater von Grund auf böse?

Von Grund auf böse ist niemand. Die meisten Menschen werden bereits im Kindesalter durch ihre Umwelt geformt. Wenn Erwachsene Kleinkinder sexuell missbrauchen, deutet das auf eigene Fehlentwicklungen hin. Mit solchen Neigungen ist man arm dran und sollte sich Hilfe suchen. Sonst kann die eigene moralische Steuerungsmöglichkeit und Grenzsetzung jederzeit versagen und in Übergriffen auf Kinder enden. Die gesellschaftliche Ächtung ist dann richtig und unausweichlich.

Wie wirkt sich Misshandlung langfristig auf die betroffenen Kinder aus?

Erlebte Vernachlässigung und Misshandlung ist das Hauptrisiko, später eigene psychische und auch körperliche Krankheiten zu erleiden. Das Suchtrisiko steigt um das Fünffache, Depressionen und Angststörungen mit teils schwerem Verlauf treten wesentlich häufiger auf, auch Herz-Kreislaufkrankheiten können aus solchen Kindheitserfahrungen resultieren. Bei psychosomatischen Krankheiten können wir Mediziner zwar therapeutisch helfen. Um aber relevante Risikofaktoren rechtzeitig zu minimieren, braucht es mehr Aufmerksamkeit von uns allen für die Sicherung des Kindeswohls.

Von Winfried Mahr