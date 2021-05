Leipziger Messe behält Weltverkehrsforum und zieht neuen Kongress an Land

Leipzig

Doppelerfolg für die Leipziger Messe: Das Weltverkehrsforum bleibt bis mindestens 2023 in der Messestadt. Außerdem wird es im kommenden Jahr erstmals den neuen Branchentreff Zahntechnik plus geben.

Seit 2008 ist die Leipziger Messe Gastgeber des International Transport Forums (ITF), einer Art Denkfabrik des Verkehrswesens, die Teil der OECD ist. Er sei sehr froh darüber, dass Veranstalter und Bundesregierung hinter dem bewährten Konzept stehen und am sächsischen Standort festhalten, sagte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Damit kann man auch im kommenden Jahr und 2023 die Verkehrsminister und Vertreter der globalen Verkehrsbranche begrüßen.

Verkehrsforum findet in diesem Jahr online statt

Die diesjährige Tagung könne leider nur online über die Bühne gehen: Konferenzen finden aktuell nur per Video, Meetings nur per Livestream statt.

„Die Pandemie zwingt uns, nicht wie sonst die Welt nach Leipzig zu holen“, sagte ITF-Generalsekretär Young Tae Kim. „Aber wir freuen uns, dass wir auch in diesem ungewöhnlichen Jahr in Leipzig einen Fuß auf dem Boden behalten.“ Aus einem im Congress Center Leipzig (CCL) eingerichtetem Studio habe man die Plenarsitzung und die Ministerrunde erfolgreich zu den über eintausend Teilnehmern übertragen. „Und nächstes Jahr tagt das Weltverkehrsforum dann wieder vor Ort in Leipzig! Jedenfalls ist das unser großer Wunsch“, so der ITF-Generalsekretär.

Themen der zurückliegenden Workshops und Plenen waren die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Verkehrsnachfrage in städtischen Gebieten sowie auf den öffentlichen Verkehr. Die rund 1400 Teilnehmer aus 80 Ländern befassten sich ferner mit modernen Fahrzeugtechnologien, Verkehrsinnovationen für ländliche und abgelegene Gebiete sowie mit Lösungen für mehr Güterverkehr auf der Schiene.

„Zahntechnik plus“ soll die Branche nach Leipzig holen

Für den traditionsreichen sächsischen Messeplatz hat sich auch der Verband deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) entschieden. Gemeinsam mit der Leipziger Messe wird im kommenden März erstmals die „Zahntechnik plus“ veranstaltet. Der Branchentreff versteht sich als Bindeglied zwischen Zahntechnik, Politik, Markt und Technologie.

Gemeinsam mit dem Verband schaffe man 2022 eine neue Plattform für persönlichen Austausch und Diskussionen, sagte Messe-Chef Martin Buhl-Wagner. In der Kongresshalle am Zoo sollen zudem die neuesten Entwicklungen der Zahntechnik-Branche präsentiert werden.

Die Veranstaltung finde im Zwei-Jahres-Rhythmus in Leipzig statt und richte sich an die Inhaber und Manager von Dentallaboren, Zahntechniker, Zahnärzte, Kieferorthopäden und Sachverständige.

Von Andreas Dunte