Leipzig

Nicht nur Freunde der Buchmesse können aufatmen: Neben der Bücherschau im März bereitet sich die Leipziger Messe auf eine Reihe weitere Veranstaltungen vor. Darunter die Partner Pferd oder die Leitschau für Orthopädie und Rehatechnik OT-World.

Lange Zeit herrschte Ungewissheit. Doch die sächsische Landesregierung hat in der neuen Corona-Schutzverordnung weitere Lockerungen beschlossen. Vorausgesetzt, dass die Überlastungsstufe nicht überschritten wird. Aktuell liegt Sachsen bei der Bettenbelegung in den Krankenhäusern deutlich unter der Obergrenze.

300 Aussteller haben sich für die Cadeaux angemeldet

Erlaubt sind damit auch Messen und Kongresse, wobei Gäste einen 2G-plus-Nachweis für den Zutritt benötigen. Eine Kapazitätsbeschränkung gilt nicht, sofern besagte Überlastung in den Krankenhäusern nicht eintritt.

Noch vor der Buchmesse (17. bis 22. März) sollen die Fachmessen Cadeaux (5. bis 7. März) und die Fachbörse für die grüne Branche Floriga (6. März) stattfinden. Rund 300 Aussteller haben sich dafür angekündigt.

Mit dem Kongress Zahntechnik plus wird es am 25. und 26. März eine Premiere geben. Erwartet werden rund 500 Fachbesucher aus ganz Deutschland. Ort ist die Kongresshalle.

Noch keine Zahlen zu Ausstellern gibt es für die Partner Pferd (6. bis 10. April). Das Weltcup-Reitturnier sollte ursprünglich vom 14. bis 17. Januar 2021 stattfinden, wurde aber wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie verschoben. Auch für die Gesundheitsmesse Therapie liegen noch keine Ausstellerzahlen vor.

Alles klar für Show der Motocrosser und Mountainbiker

Hingegen haben sich für die Messe OT-World (10. bis 13. Mai) bereits 300 Aussteller aus 27 Ländern angemeldet. In der Branche sei man sehr froh, dass es wieder eine Präsenzveranstaltung geben wird, so ein Sprecher. Die letzte Ausgabe der Leitschau für Orthopädie und Rehatechnik war wegen Corona nur online möglich.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gastveranstaltungen wird es ebenfalls wieder geben. Bei Kings of Xtreme (16. April) zeigen Motocrosser und Mountainbiker, was sie auf ihren Gefährten alles können. Gleich zweimal war die Messehalle 1 zur Neuauflage 2020 von Kings of Xtreme ausverkauft. Jetzt ist klar, dass die Show erneut auf das Leipziger Messegelände kommt. Die agra steht vom 21. bis 24. April im Kalender.

Von Andreas Dunte