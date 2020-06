Leipzig

Die Leipziger Messe wagt nach monatelanger Corona-Zwangspause den Neustart. Ab September werden wieder Messen und Kongresse in Leipzig veranstaltet. Das zur Hälfte der Stadt und dem Land gehörende Ausstellungsunternehmen will rund 100 Eigen- und Gastveranstaltungen bis Ende 2020 veranstalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.. Das von der Messe entwickelte Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt der Stadt Leipzig soeben genehmigt. Das Land Sachsen hatt in seiner neuesten Corona-Schutzverordnung Messen wieder erlaubt, wenn die Veranstalter Hygienekonzepte vorlegen.

Messechef lobt Planungssicherheit

„Der Freistaat ist das erste Bundesland, das Messen und Kongresse wieder möglich macht. Wir können die Arbeit wieder aufnehmen und unseren Ausstellern und Kunden Planungssicherheit geben“, erklärte Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. Co-Chef Markus Geisenberger sagte, die Zustimmung der Stadt zum Hygienekonzept sei ein großer Schritt nach vorne. Der Abstand von 1,5 Metern werde auf dem 112 000 Quadratmeter großen Messegelände im Norden der größten Stadt Sachsens gewahrt. Besucherströme würden gelenkt, und über einen Online-Ticketverkauf blieben die Kontakte rückverfolgbar. Der gesundheitliche Schutz von Ausstellern, Besuchern, Kunden und Mitarbeiter bleibe dabei oberstes Gebot. „Wenn jemand größere Veranstaltungen unter höchstem hygienischem Standard durchführen kann, dann sind es Messe- und Kongressveranstalter“, betonte Geisenberger.

Neustart mit Uhren- und Geschenkemesse

Als erste Veranstaltungen stehen vom 5. bis 7. September die Uhren- und Geschenkemessen Cadeaux und Midora im Kalender. Zahlreiche Unternehmen, darunter etliche Neuaussteller, haben sich bereits für die Fachmessen angemeldet. Im Congress Center Leipzig findet zudem vom 2. bis 5. September die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Phlebologie statt.

Kongresse könnten theoretisch sogar früher wieder stattfinden, hieß es. Die Leipziger Messe plant nach eigenen Angaben rund 100 Veranstaltungen bis Jahresende. Etwa die gleiche Zahl von Veranstaltungen wurde wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Das Unternehmen rechnet 2020 mit massiven Umsatzeineinbußen.

Die Entscheidung Sachsens hat weitreichende Wirkung. Mit den Veranstaltungen der Leipziger Messe verbinden sich ein Kaufkraftvolumen von 656 Millionen Euro sowie positive Effekte für Hotellerie, Gastronomie, Messebauer, ÖPNV, Taxigewerbe und tausende Arbeitsplätze.

