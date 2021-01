Leipziger Mobilfunkhändler startet aus Insolvenz neu durch

Leipzig

Für den in die Pleite geschlitterten Leipziger Händler von Telekommunikationstechnik Fexcom geht es weiter. „Der kurzfristige Neustart aus der Insolvenz ist gelungen“, teilt Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus mit. Innerhalb weniger Wochen habe man es geschafft, die Fexcom GmbH zu restrukturieren und durch den Einstieg eines Investors den wesentlichen Geschäftsbetrieb zu erhalten, teilt die Kanzlei Voigt-Salus mit.

In der aktuelle Krise sei das alles andere als einfach gewesen. Neben Fexcom konnte auch die One Brand Solutions GmbH aus Bochum (beide ehemals Töchter der Berliner Firma Philion) erhalten werden. Beide firmieren künftig unter SafeToNet Family Store GmbH.

220 von 400 Mitarbeitern sollen übernommen werden

Anfang November 2019 waren die Unternehmen mit rund 400 Mitarbeiter (davon allein 300 in Leipzig) und 150 Läden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und meldeten Insolvenz an. Bis zum erneuten Lockdown im Dezember sei der Handel in den Filialen unter den entsprechenden Corona-Einschränkungen und Auflagen fortgeführt worden.

81 Stores sollen erhalten und 220 Mitarbeiter übernommen werden. Hinter der Firma stehe die SafeToNet Deutschland GmbH sowie die Prokom GmbH, ein Unternehmen von Walter Kraus. Gemeinsam mit den anderen Unternehmungen von Walter Kraus betreibe die Gruppe dann über 260 Mobilfunkstores in Deutschland. Sitz von SafeToNet Family Store GmbH wird Leipzig.

„Wir haben mit mehreren strategischen Investoren gute Gespräche geführt“, teilt Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH & Co. KG, mit, der das Verfahren begleitet hatte. Die SafeToNet Family Store GmbH habe das schlüssigste Gesamtkonzept und das beste Angebot vorgelegt.

Firma will sich auch mit Kinderschutz im Netz befassen

„Unsere Vision ist es, in den Geschäften, die unter SafeToNet Family Store weitergeführt und ausgebaut werden, neben Mobilfunkprodukten, ein Anlaufpunkt für alle zu sein, die sich mit Sicherheitstechnologien, insbesondere aber mit dem Thema Kinderschutz im Internet beschäftigen“, sagt Kraus laut Mitteilung.

SafeToNet, mit Hauptsitz in London und Töchtern in San Francisco, Köln und Toronto, arbeitet laut Rechtsanwalt Voigt-Salus mit Regierungen und Polizeivertretern weltweit zusammen und bezeichnet sich als führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnologien und Parental Control. Hinter letzterem verbergen sich Überwachungs-Apps, die auf den Handys der Kinder und der Eltern installiert werden können. Ende 2020 habe SafeToNet das US-Cybersicherheitsunternehmen Content Watch Holdings mit der international bekannten Marke NetNanny übernommen.

Von Andreas Dunte