Die vergangenen Monate sind am Betreiber der Schladitzer Bucht in der Gemeinde Rackwitz nicht spurlos vorbeigegangen. André Zwerschke, Marketingchef bei All-On-Sea, sieht dennoch positiv in die Zukunft. Neben neuen Angeboten kommt es für ihn in der bevorstehenden Saison jedoch auch darauf an, ob mit den eintretenden Lockerungen ausreichend Gäste das regionale Angebot am größten touristisch genutzten See im Leipziger Nordraum wahrnehmen, sagt Zwerschke.

Gastro-Kräfte immer schwerer zu finden

„Wir haben ein cooles Team“, blickt André Zwerschke auf die vergangenen Monate zurück. Mit dessen Entgegenkommen habe das Sportresort sein Stammpersonal halten können. Viele Mitarbeiter haben erst einmal ihre Überstunden abgefeiert, sagt Zwerschke. Dazu kam die Hilfe des Staates – ob Corona-Hilfen oder Kurzarbeitergeld.

Als All-On-Sea Ende 2019 neue Angebote wie Weihnachtsfeiern und Fackelwanderungen entwickelte, um über das gesamte Jahr für Besucher attraktiv zu sein, war die Pandemie wie bei allen anderen Veranstaltungsunternehmen nicht einkalkuliert. Der Schritt, auch in der kalten Jahreszeit geöffnet zu haben, sollte dabei helfen, Mitarbeiter länger als über die Sommer-Saison beschäftigen zu können. Denn Saisonkräfte für die Gastronomie zu finden, werde immer schwerer, sagt Zwerschke.

Nachfrage gleicht Aufwand aus

Mit den Corona-Regeln der zurückliegenden zwei Jahre war ein Winterangebot jedoch nur schwer möglich. Zahlreiche bereits gebuchte Veranstaltungen fielen aus. In 2021 hatten Firmen zwar sogar mehr Weihnachtsfeiern gebucht, als im Jahr davor, sagt der Marketingchef, stattfinden konnte letztlich jedoch keine.

Das Sportresort habe dennoch immer versucht, das möglich zu machen, was die jeweilige Verordnung zugelassen hat. „Wir waren immer am Zahn der aktuellen Regeln“, sagt Zwerschke. So habe der Betreiber seinen Beach-Club am ersten Tag geöffnet, an dem es wieder möglich war – genauso das Sauna-Fass. „Dafür haben wir insgesamt 15 Mal die Schilder mit den Regeln aktualisiert“, sagt Zwerschke. Das habe sich jedoch gelohnt, weil es die Nachfrage gab.

„Testival“ in Schladitzer Bucht soll im Juni stattfinden

Nur das Restaurant sei über den kompletten Winter geschlossen geblieben. Eine Öffnung habe sich unter den Bedingungen finanziell nicht gelohnt. Im Bereich Übernachtungen seien über die komplette Zeit geschäftliche Buchungen möglich gewesen. Das haben beispielsweise Mitarbeiter der umliegenden Autobauer genutzt.

Mit den in Aussicht gestellten Lockerungen steigt jetzt wieder die Nachfrage-Frequenz. In der Schladitzer Bucht gehen bereits seit einigen Wochen Anfragen für die Ausrichtung von Feiern und Hochzeiten ein. Sein „Testival“, eine Zusammensetzung aus Festival und Test, bei dem Besucher neue Materialien vorgestellt bekommen und sie die Möglichkeit haben, diese gleich kostenfrei auszuprobieren, hat All-On-Sea gleich von vornherein von April auf den 18. und 19. Juni verschoben. Im Sommer könne das Unternehmen schlicht besser kalkulieren, sagt Zwerschke.

In Anlehnung daran werde aktuell ein neues Angebot vorbereitet. Dieses Jahr soll es ein Testcenter in der Bucht geben. Besucher können dann beispielsweise Kanus und Kajaks der Partnerunternehmen des Sportresorts ausprobieren. Dazu soll es auch Workshops geben. „Wir freuen uns auf die neue Saison“, sagt Zwerschke. „Jetzt kommt es darauf an, ob die Leute die Angebote in Deutschland wahrnehmen oder ob sie ins Ausland wollen.“

