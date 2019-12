Leipziger OBM-Kandidat wird Minister – so begründet Gemkow seinen Schritt

Dresden/Leipzig

Sebastian Gemkow wird neuer sächsischer Wissenschaftsminister. Traut der 41-Jährige sich einen Erfolg bei der Leipziger OBM-Wahl, zu der er am 2. Februar gegen Burkhard Jung ( SPD) antritt, am Ende doch nicht zu? „Das ist es nicht“, sagte Gemkow dazu nach der Vereidigung in der Staatskanzlei. Ministerpräsident Michael Kretschmer habe ihn gebeten, die Verantwortung im Wissenschaftsministerium zu übernehmen. „Ihm ist bewusst, dass mein Herz für Leipzig brennt und ich auch als Oberbürgermeister kandidiere“, schilderte der vormalige Justizminister. „Aber er möchte dennoch, dass ich dieses Ministerium, das ja auch einen etwas anderen Zuschnitt bekommt, in den nächsten Wochen aufbaue.“ Ihm, Gemkow, sei es wichtig, dort erste Weichen für die Zukunft stellen – für Sachsen, für seine Großstädte und damit Leipzig.

Gemkow will Änderungen zum Hochschulplan auf den Weg bringen

Ob er nicht Kritik aus Dresden und Chemnitz fürchte, dass er Leipzig um der eigenen Kandidatur Willen bevorzuge? „Ich bin jetzt ins Amt berufen worden mit Verantwortung für den ganzen Freistaat. Aber selbstverständlich wird Leipzig meine besondere Aufmerksamkeit haben“, antwortete Gemkow. Er wies darauf hin, dass im Wissenschaftsressort zeitnah die Änderungen zum Hochschulentwicklungsplan anstünden. Inhalte und Aufgaben müssten überarbeitet werden. „Das muss jetzt auf den Weg gebracht werden“, sagte Gemkow. „Und es ist insbesondere für die Leipziger Universität und die Fachhochschulen von ganz großer Bedeutung.“

Forschung zum Klimawandel in den Kommunen soll forciert werden

Er wolle dabei im Bereich Forschung auch ein Projekt über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weg bringen. „Das ist deshalb so wichtig, weil wir – unabhängig von seinen Ursachen – in den nächsten Jahrzehnten mit den Auswirkungen des Klimawandels umgehen müssen.“ Das bedeute gerade für die Großstädte, zu beantworten, wie man mit kommunalen Infrastrukturen umgehen wolle, wie man Kanalisation erhalte, wenn kein Regen kommt und wie man andererseits mit Überschwemmungen fertig werde. „Ich werde die Zeit intensiv nutzen“, versprach Gemkow. Er wolle deshalb das Ministerium sofort übernehmen und sich rasch einarbeiten.

Rudolph-Kokot : Dreifache Absicherung

„ Sebastian Gemkow gibt seine Kandidatur als Leipziger Oberbürgermeister mit der heutigen Berufung der Lächerlichkeit preis“, sagte hingegen Leipzigs stellvertretende SPD-Vorsitzende Irena Rudolph-Kokot. „Gerade frisch als Abgeordneter in Nordsachsen gewählt, dann OBM-Kandidatur in Leipzig und nun erneut Ministeramt in Dresden, dass macht nicht den Eindruck einer ernsthaften Bewerbung, sondern einer dreifachen Absicherung.“

Riekewald : Kandidatur verliert letzte Glaubwürdigkeit

Gemkows Kandidatur verliere ihre letzte Glaubwürdigkeit, sagte Franziska Riekewald, OBM-Kandidatin der Linken. Dies füge sich nahtlos ein in seine „Wahlkreisflucht zur Landtagswahl von Leipzig heraus in den ländlichen Raum“ ein. Wer außerhalb von Leipzig seine politische Arbeit verrichte „und nun erneut dem Ruf des Geldes als Minister in Dresden folgt, kann nicht ernsthaft das Ziel haben, Oberbürgermeister in Leipzig zu werden“, so Riekewald. Auch Amtsinhaber Burkhard Jung sei vor einem Jahr der „Verlockung des Geldes“ erlegen, als er Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes ( OSV) werden wollte.

Feist : Personalentscheidung stärkt die Stadt Leipzig

Rückendeckung erhält Gemkow hingegen von der CDU. „Durch die Personalie werde die Stadt gestärkt, sagte der Leipziger Parteivorsitzende Thomas Feist. „Für den Hochschulstandort wird Sebastian Gemkow in den kommenden Wochen wichtige Pflöcke einschlagen und damit umso mehr unter Beweis stellen, dass er für Leipzig brennt.“ Gemkow beweise mit der Amtsübernahme, „dass sein Herz für Leipzig schlägt und nicht nur für irgendein Amt“, so CDU-Fraktionschef Frank Tornau. „Das unterscheidet ihn vom Amtsinhaber. Als Wissenschaftsminister wird er Leipzig ebenso gut tun wie als Oberbürgermeister.“

Von Roland Herold und Björn Meine