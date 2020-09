Leipziger OBM-Kandidatin Katharina Krefft (Grüne) will in den Bundestag

Leipzig

Geht ein sächsisches Bundestagsmandat 2021 von einer Leipziger Frau zur anderen? Dieser Stabwechsel deutet sich jetzt bei Bündnis 90/Die Grünen an. Demnach will die ehemalige Leipziger OBM-Kandidatin Katharina Krefft (42, Foto) Nachfolgerin der scheidenden Leipziger Bundestagsabgeordneten Monika Lazar (52) werden und für die Landesliste zur Bundestagswahl kandidieren. „Ich bin dazu bereit und möchte mich mit meinen Stärken in der Bundespolitik einbringen“, sagte Krefft gestern der LVZ und bestätigte damit einen Bericht der „Freien Presse“. Als Vertreterin des größten Kreisverbands der Grünen in Sachsen werden ihre Chancen für Platz 1 als sehr hoch eingeschätzt. Vor der Nominierung, so Krefft, stünden aber die entsprechenden basisdemokratischen Entscheidungen ihrer Partei, da wolle sie nicht vorgreifen.

Krefft hatte im Januar 2020 bei der OBM-Wahl als Grünen-Kandidatin im ersten Durchgang 12 Prozent erreicht und war im zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten. Die Stadträtin und fünffache Mutter befindet sich aktuell in der Facharztausbildung zur Neurologin. Ihren Schwerpunkt Sozialpolitik will sie im Erfolgsfall auch im Bundestag weiter verfolgen.

Von André Böhmer