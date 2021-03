Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat an der Krisenpolitik von Bund und Ländern scharfe Kritik geübt. Im LVZ-Talk mit Redakteur Björn Meine bezeichnete Jung die Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz als „zögerlich, unklar und widersprüchlich“. Jung, der auch Präsident des Deutschen Städtetages ist, übte grundsätzliche Kritik an der Krisenkommunikation der Regierung.

“Es wurden Lockerungen in Aussicht gestellt, die wir nicht halten konnten“, sagte er. Auch die Testoffensive von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) griff Jung frontal an: „Ich kann nicht das Testen zum Allheilmittel ausrufen und fordern, dass das vor Ort umgesetzt wird.“ So sei es bereits eine Herausforderung gewesen, als Stadt 50.000 Schnelltests zu beschaffen.

Verpflichtet, „Schaden von der Stadt abzuwenden“

In Bezug auf die Diskussion um eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen sekundierte das Stadtoberhaupt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich gegen Lockerungen aussprach. Jung sagte wörtlich: “Wir laufen ins Verderben.“ Er sei der festen Überzeugung, dass die Ministerpräsidentenkonferenz einen harten Shutdown hätte beschließen müssen. Erste Intensivstationen in Sachsen füllten sich bereits, auch Kinder infizierten sich vermehrt. „Es gibt keinen anderen Weg“, sagte er. Er sei qua Amt dazu verpflichtet, „Schaden von der Stadt abzuwenden“.

Der Oberbürgermeister sprach sich grundsätzlich für Modellprojekte aus, die weitreichende Lockerungen mit einem negativen Testergebnis ermöglichten. Etwaige Vorstöße müssten allerdings „in die Zeit passen“, derzeit seien sie ein „falsches Signal“. Jung plädierte dafür, Modellprojekte künftig an einen Grenzwert zu koppeln, ab dem eine Verschärfung der Maßnahmen wieder notwendig sei.

Ausweitung Schnelltests avisiert

Für Leipzig versicherte der Oberbürgermeister, dass es „in acht bis zehn Wochen Realität“ sein werde, mit einem negativen Testergebnis bestimmte Einrichtungen betreten zu können. Vor diesem Hintergrund kündigte er die Ausweitung von Schnelltests in den Stadtteilen Grünau und Paunsdorf an, außerdem sollten mehr Apotheken, Hausärzte und Fachärzte in die Testoffensive einbezogen werden.

Er rechne generell mit einer Entspannung, wenn die Hausärzte in die Impfkampagne breitflächig eingebunden werden. Sollte es soweit sein, plädiere er für eine Flexibilisierung der Impfreihenfolge, es seien „pragmatische Lösungen“ notwendig.

Zuletzt hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Forderungen nach mehr Durchgriffsrechten für den Bund angeschlossen. Auch OBM Jung forderte ein „stärkeres Durchgriffsrecht des Bundes“, das dennoch Spielräume für die Kommunen lasse.

„Müssen mit Virus leben“

Für die Zukunft Leipzigs gehe es darum, „lebendige Innenstädte“ zu schaffen. Das Stadtoberhaupt kündigte an, eine Stelle als Citymanager etablieren zu wollen. Dieser solle eine „Scharnierfunktion“ zwischen öffentlicher Verwaltung und den Händlern einnehmen. Die Zukunft der Stadt sehe er in einem „Zentrum, in dem alles zusammenkommt und nicht nur der Einzelhandel dominiert.“ Auf ein mögliches Ende der Pandemie angesprochen, resümierte Jung: „Wir werden mit dem Virus leben müssen“.

Von flo