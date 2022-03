Leipziger Planespotter traurig über Zerstörung der AN-225

Kiew/Leipzig

Die „Mrija“-Fangemeinde trauert. Bei Twitter und auch bei Facebook sind Bilder und Videos aufgetaucht, auf denen die zerstörte Antonov AN-225 zu sehen ist. Auch wenn die Echtheit nicht zweifelsfrei festgestellt werden kann, geht in der Fangemeinschaft kaum einer mehr davon aus, dass das einzige Exemplar des größten Frachtfliegers der Welt noch immer unbeschädigt ist.

Seehausener rechnet nicht mit Wiederaufbau

„Das ist ein herber Schlag“, erklärt Gerd Döring aus Leipzig-Seehausen. Der gelernte Flugzeugmechaniker, der früher auf dem Flughafen in Mockau arbeitete, hat zahlreiche Videos vom Landeanflug der AN-225 auf den Flughafen in Schkeuditz gedreht – von seinem Garten aus. „Zuletzt im Dezember, das war allerdings nachts“, sagt der 72-Jährige. Ein Tag-Video gibt es vom Juli des vergangenen Jahres. „Ich konnte ja nicht ahnen, dass das wohl das letzte Video ist, auf der die Antonov richtig zu sehen ist“, meint er. Er rechne nicht mit einem Wiederaufbau. „Es soll wohl eine zweite im Rohbau geben“, erzählt der Rentner. „Aber ob sich jemand die Mühe macht, das Flugzeug wieder instand zu setzen? Ich habe Zweifel.“

32 Besuche am Flughafen Leipzig/Halle

Zumindest in der Facebook-Fangruppe der Riesen-Antonov ist das die große Hoffnung. „Mrija“, das heißt auf deutsch „Traum“. Und der soll nach Ansicht ihrer Fans weiterleben. Ursprünglich ist die AN-225 gebaut worden, um die russische Raumfähre Buran zu transportieren. Mit Einstellung des Projekts wurde das Flugzeug außer Dienst gestellt, im Jahr 2001 dann aber als Frachtflieger wiederbelebt. Seither fliegt sie für die ukrainische Antonov Airlines, hat 32-mal den Flughafen Leipzig/Halle besucht.

Ausgebrannte Antonov AN-225 auf dem Flughafen Hostomel. Quelle: Twitter

Schkeuditzer nahm Urlaub für Bilder

„Ich habe sie am Freitag, den 20. Juni 2014 zum ersten Mal fotografiert“, sagt Planespotter André Gembitzki. Er wohnt direkt am Flughafen, hat nicht selten, wenn die AN-225 angekündigt war, Urlaub genommen oder Überstunden zum Fotografieren genutzt. „Es ist wirklich traurig, dass sie nun zerstört ist“, meint er. An der Echtheit der Aufnahmen habe er keine Zweifel. „Aber ich finde es dennoch auch in der Planespotter-Szene wirklich schade, dass das Schicksal des Flugzeugs einen höheren Stellenwert zu haben scheint, als das Schicksal der Menschen in der Ukraine.“ Er glaube nicht, dass die „Mrija“ jemals wieder fliegt. „Bei den Bildern geht es ja nicht um einen Wiederaufbau, sondern eher um einen Neubau“, meint er. „Ich denke eher, dass sie einen Platz in der Geschichte finden wird. Und das auch zu Recht.“

Facebook-Gruppe bekommt Zulauf

Der 37-Jährige hat eine Leipziger Planespotting-Gruppe bei Facebook gegründet, die seit einer Woche einen stetigen Zuwachs hat. „Die Leute wollen sich natürlich informieren“, sagt der Chemikant. „Die größte Antonov fasziniert einfach die Menschen. Egal, wo sie war, sie war immer ein Publikumsmagnet.“ In seiner Gruppe tauschen sich die Enthusiasten seit Tagen über eben diese Maschine aus. „Die AN-225 ist aber auch das Symbol der Ukraine“, schreibt ein User. „Sie hat die ganze Welt gesehen. Sie ist sicher auch für viele ein Kunstwerk.“ Und eben auch etwas, das die Ukraine habe bekannt werden lassen.

Fans hoffen auf Wiederaufbau

Seit dem 5. Februar stand die Riesen-Antonov am Flughafen Hostomel im Norden von Kiew, der Airport ist die Heimatstation der Antonov Airlines. Mittlerweile soll er in russischer Hand sein. Die Bilder, die seit Freitag bei Twitter und Facebook kursieren, zeigen den vollkommen zerstörten Rumpf der AN-225. „Ich hoffe, sie irgendwann noch mal fliegen zu sehen“, heißt es in der weltweiten Facebook-Fangruppe der einzigartigen Antonov. Und: „Die ‚Mrija’, der Traum, wird wieder aufstehen.“

Von Linda Polenz