Leipziger Politik-Forscher: Darum ist die Baerbock-Nominierung für den Osten besser

Leipzig

Die Nominierung von Annalena Baerbock (40) als Kanzlerkandidatin kann Bündnis 90/Die Grünen in Mitteldeutschland einen Schub geben. Das sagt der Politik-Forscher Hendrik Träger von der Universität Leipzig im LVZ-Interview.

Die Nominierung von Annalena Baerbock ohne Nebengeräusche bei den Grünen: Wie schätzen Sie das ein?

Das ist ein strategischer Vorteil. Vor allem mit Blick auf das Desaster in der Union, das sich in den letzten Stunden und Tagen abgespielt hat. Insofern sind das fast vertauschte Rollen. Das, was früher die Grünen geprägt hat, nämlich sich oft auf offener Bühne zu streiten, macht jetzt die Union.

Mit welchen Folgen?

Für den Wahlkampf und damit auch für die Landesverbände in Mitteldeutschland ist es gut, wenn die Aufstellung der Kandidatin als einvernehmliche Einigung in der Öffentlichkeit registriert wird. Hinter Frau Baerbock können sich jetzt alle formieren und damit geschlossen in den Wahlkampf ziehen. Es ist gut, wenn eine personelle Alternative so früh und so klar feststeht.

„Baerbock kennt Ost-Problemlagen besser“

Baerbock oder Robert Habeck? Wer wäre für die Grünen aus Ost-Sicht besser gewesen?

Man hätte sicher mit beiden gut leben können. Für die Kandidatin Baerbock spricht insbesondere, dass sie zwar aus Hannover stammt, aber lange den Brandenburger Landesverband geführt hat. Außerdem wohnt sie in Potsdam und kennt damit die ostdeutschen Problemlagen besser als der norddeutsche Kandidat Habeck.

Eine Frau gegen zwei Männer: Wird diese Wahlkampf-Konstellation eine Rolle spielen?

Für die innerparteiliche Konstellation der Grünen ist es von Vorteil, dass die erste Person, die offiziell für das Kanzleramt kandidiert, eine Frau ist. Das passt bestens zur eigenen DNA, zu der auch die Geschlechterquotierung gehört. Auch auf den Wahlkampf selbst kann sich die Personalentscheidung positiv auswirken. Es tritt kein Männer-Trio an, sondern mit Baerbock wird den Wählern eine weibliche Alternative zu Scholz und dem Unionskandidaten präsentiert. Außerdem kann sich Baerbock im Vergleich zu Habeck auch publikumswirksamer ausdrücken.

„In Sachsen punkten Grüne mit eigener Handschrift“

Sachsen-Anhalt wählt Anfang Juni als nächstes. Kann der Baerbock-Effekt für die Grünen in Magdeburg schon einen Schub bringen?

Das ist durchaus möglich. Es ist aber zu berücksichtigen, dass auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung das Wahlverhalten bei den Grünen in Ost und West noch sehr unterschiedlich ist. Es geht in Sachsen-Anhalt für die Grünen nicht um den Posten des Ministerpräsidenten, aber der eine oder andere Prozentpunkt kann sich durch die Baerbock-Kandidatur ergeben. Es wird auf jeden Fall helfen, wenn die Kanzlerkandidatin den Wahlkampf mit bestreitet.

Aktuell sind die Grünen in allen drei mitteldeutschen Regierungen vertreten. Wie schlagen sie sich aus Ihrer Sicht?

Ganz unterschiedlich, weil die Konstellationen auch so verschieden sind. In Sachsen-Anhalt und in Thüringen geht es ja vor allem darum, dass die jeweiligen Koalitionen überleben. In Sachsen dagegen sind die Grünen als zweitstärkste Kraft wichtiger für die Regierung und können mit einer eigenen Handschrift punkten. Das liegt auch daran, dass sie anders als in Sachsen-Anhalt für zwei Ministerien in der Landesregierung verantwortlich sind.

„5-D-Mark-Benzinbeschluss wirkt im Osten stark nach“

Mit Blick auf die Bundestagswahl: Was trauen Sie den Grünen in Mitteldeutschland zu?

Hier werden sie keine Zustimmung wie im alten Bundesgebiet erreichen können. Ein landesweites Ergebnis von 20 Prozent in Mitteldeutschland ist utopisch. In Großstädten wie Dresden und Leipzig oder Jena konnten die Grünen bereits überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen, aber in den ländlichen Regionen sieht die Situation ganz anders aus. Außerdem hängt den Grünen in Ostdeutschland immer noch der Beschluss vom Magdeburger Bundesparteitag 1998 in Magdeburg an, in dem es um einen Benzinpreis 5 D-Mark pro Liter ging.

Das ist doch fast ein Vierteljahrhundert her ...

Das stimmt, aber es war gerade für den Osten mit seinen strukturschwachen Regionen und einer damals sehr hohen Arbeitslosigkeit ein verheerendes Signal. Das wirkt vor allem bei Menschen, die wenig verdienen und aus beruflichen Gründen auf ihren alten Diesel angewiesen sind, immer noch nach. In den Großstädten hat sich die Situation aber mittlerweile geändert. Dort sehe ich sogar Potenzial für Direktmandate.

„Direkt-Mandat für Leipzig-Süd ist möglich“

Wo denn genau?

Leipzig-Süd wäre ein Wahlkreis, wo das klappen könnte. Auch im Wahlkreis Dresden II mit Bautzen II könnten sie gute Chancen haben.

Bei den Grünen ist im Namen immer noch Bündnis 90 präsent, als Reminiszenz an die Bürgerbewegung der DDR, die hier politisch nach 1990 eine Heimat fand. Spielt diese Symbiose im Osten noch eine Rolle?

Ich denke, das ist abgehakt. Zumal kaum jemand, der über Bündnis 90 zu den Grünen kam, noch politisch aktiv ist. Auf Bundesebene ist das hauptsächlich Katrin Göring-Eckardt. Früher war Werner Schulz hier in Leipzig bekannt, er ist aber nicht mehr in der Politik aktiv. Insgesamt ist das aber nicht mehr entscheidend, weshalb der Doppel-Name fast folkloristisch wirkt.

Zur Person Hendrik Träger (39) lehrt als Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Studiert und promoviert hat er an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Seine Schwerpunkte: Parteien und Wahlen auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Er ist Vize-Chef des „Sächsischen Kompetenzzentrums für Landes- und Kommunalpolitik (SKLK). Neben seiner Lehrtätigkeit hat er als Autor zahlreiche Fachbücher über die Parteienlandschaft in Mitteldeutschland publiziert.

Von André Böhmer