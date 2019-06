Leipzig

Die Leipziger SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe (39) hält den Rückzug von Andrea Nahles aus den Spitzenämtern für respektabel. Die Leipzigerin ist seit 2009 im Bundestag und war von November 2015 bis Oktober 2018 auch Generalsekretärin der Sachsen-SPD. Kolbe ist Mitglied des SPD-Parteivorstandes, der sich heute mit dem Rücktritt Nahles von der Parteispitze beschäftigt. Sie ist Mutter zweier Töchter.

Was sagen Sie zum plötzlichen Rückzug von Andrea Nahles vom Partei- und Fraktionsvorsitz?

Ich halte es für nachvollziehbar und respektabel, dass sie den Weg frei macht. Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass sie weder in der Fraktion noch in der Partei den Rückhalt hat, den man jetzt braucht. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht sofort neues Führungspersonal aus dem Hut zaubern, sondern uns Zeit nehmen für eine gründliche inhaltliche und personelle Neuaufstellung, gegebenenfalls auch über eine Mitgliederbefragung.

Hätten Sie Andrea Nahles am Dienstag in der Fraktion Ihre Stimme gegeben?

Wahrscheinlich schon. Aber es wäre kein begeistertes Ja gewesen.

Warum nicht?

Weil mich dieses Vorziehen der Abstimmung über den Fraktionsvorsitz, mit dem sie ihre eigene Machtbasis sichern wollte, irritiert hat. Ihr Schreiben, das sie an die Mitglieder verschickt hat, zeigt aber, wie wichtig ihr die Partei ist, dass wir beieinander bleiben sollen. Die ganze Partei muss an sich arbeiten, auch daran, wie sie mit ihrem Führungspersonal umgeht.

Nur das Auswechseln von Personen schärft aber nicht das Profil der SPD, das der Wähler offenbar nicht mehr erkennt. Wofür steht die Partei eigentlich?

Die Wahlergebnisse haben natürlich damit zu tun, dass wir zu verschiedenen Inhalten keine klare Haltung haben und auch so wahrgenommen werden. Da müssen wir intern Sachen klären. Was uns als Sozialdemokratie ausmacht, das ist doch das Eintreten für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeitsbedingungen und Leistungsgerechtigkeit. Das müssen wir wieder stärker zur Geltung bringen.

Lag das verwässerte Profil nur an Andrea Nahles?

Nein, bei Weitem nicht. Im Gegenteil: Andrea Nahles hat zur Klärung beigetragen. Ohne sie hätte es die Abkehr von Hartz IV nicht in der Deutlichkeit gegeben. Auch das Thema Grundrente würden wir nicht so vehement vertreten. Andrea Nahles ist eine, die für Sozialpolitik brennt. Sie ist eine der stärksten Persönlichkeiten, die wir in der Partei haben. Aber angesichts des Gegenwindes in der Gesellschaft reichen offenbar selbst ihre Stärke und ihre inhaltliche Klarheit nicht aus. Daher halte ich wenig davon, nur den Kopf an der Spitze auszutauschen. Und neben personellen Konsequenzen müssen wir uns auch inhaltlich neu aufstellen.

Sollten Partei- und Fraktionsvorsitz wieder in einer Hand liegen?

Nicht zwingend. Allein die schiere Arbeitslast ist ein Argument dagegen.

Wen haben Sie im Blick für die Partei- und Fraktionsspitze, wer könnte der SPD einen Schub geben?

Ich habe mehrere Personen im Blick. Aber ich finde es besser, sich jetzt erst einmal zusammen hinzusetzen und den Prozess zu beraten.

Sind da auch Ostdeutsche darunter?

Ja, ich denke da an mehrere Ostdeutsche. Und das wäre auch ein gutes Zeichen. Aber jetzt ist erst mal die Zeit, um durchzuatmen.

Von Anita Kecke