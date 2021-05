Leipzig

Der Leipziger Politik-Wissenschaftler Hendrik Träger (39) gilt als profunder Kenner der mitteldeutschen Politik-Szene. Im Interview äußert er sich zur neuen Umfrage für Sachsen und zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.

Herr Träger, nach Umfragen ist die AfD in Sachsen stärkste Partei und steht in Sachsen-Anhalt klar auf Platz 2. Liegt das an ihrer eigenen Stärke oder an der Schwäche der CDU?

Das ist eine Mischung aus beiden Faktoren. Die CDU regiert als führende Partei in Sachsen-Anhalt seit 2002 und in Sachsen seit 1990 durchgehend. In diesen langen Zeiträumen müssen Regierungen nahezu zwangsläufig Entscheidungen treffen, die in Teilen der Bevölkerung Kritik hervorrufen. Diese Kritik schlägt sich in Wahlergebnissen und Sonntagsfragen nieder Das ist offensichtlich in Sachsen und Sachsen-Anhalt der Fall. Demgegenüber muss eine Oppositionspartei wie die AfD keine Entscheidungen treffen und hat gewissermaßen einen Vertrauensvorsprung.

Rein prozentual kann die AfD nicht zulegen, sie hat in Sachsen 26 Prozent. Das ist zwar stabil, aber im Gegensatz zur Landtagswahl 2019 auch ein Minus von 1,5 Prozentpunkten. Hat die Partei ihr Limit erreicht?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Zum einen hat die AfD beispielsweise 2019 in Sachsen etwas besser als in den Umfragen abgeschnitten. Das lässt sich mit dem Effekt der sozialen Erwünschtheit bei Umfragen erklären. Nicht alle, die die Partei wählen wollen, werden das am Telefon einer fremden Person erzählen. Zum anderen war nach der AfD-Gründung 2013 nicht absehbar, dass die Partei innerhalb weniger Jahre in den Bundestag und in alle 16 Landtage einzieht, ihre Stimmenanteile beispielsweise in Sachsen weiter ausbaut und bereits in ihrer zweiten Legislaturperiode zweitstärkste Fraktion wird. Insofern wurde das Wählerpotenzial der AfD anfangs unterschätzt. Allerdings hat jede Partei ein maximal erreichbares Potenzial an Wählerinnen und Wählern. Das trifft auch auf die AfD zu.

Warum stürzt die Sachsen-CDU ab?

Dafür gibt es mindestens zwei Gründe: Erstens hat Sachsens CDU offenbar nicht mehr ein auch nur ansatzweise so großes Stammwählerpotenzial wie in den 1990er-Jahren, als sie scheinbar mühelos auf Werte zwischen 50 und 60 Prozent kam. Zweitens ist der Bundestrend nicht zu unterschätzen. Die Debatte über Vorsitz und Kanzlerkandidatur ist nicht spurlos an Sachsen vorübergegangen. Ein Großteil der Sachsen – vor allem in CDU-nahen Kreisen – hat sich offenbar Friedrich Merz als Vorsitzenden und Markus Söder als Kanzlerkandidaten gewünscht, aber in beiden Fällen Armin Laschet bekommen.

Die SPD nahe an der 5-Prozent-Grenze, die CDU schwer lädiert: Sehen Sie damit das Ende der Volksparteien?

Die Dimension, in der SPD und CDU in Sachsen an Wählerstimmen beziehungsweise an Unterstützung bei Umfragen verlieren, ist stärker als auf der Bundesebene beziehungsweise in anderen Bundesländern und hat mittlerweile einen besorgniserregenden Zustand erreicht. In den letzten 30 Jahren haben sich die Christdemokraten nahezu halbiert und die Sozialdemokraten gedrittelt. Als Patienten wären die sächsische SPD auf der Intensivstation; und die CDU würde zur Reha geschickt werden.

Kann die SPD in Sachsen überhaupt noch auf Dauer bestehen?

Die Wiege der deutschen Sozialdemokratie liegt in Sachsen. Der ADAV als einer der Vorläufer der SPD wurde 1863 in Leipzig gegründet. Obgleich Sachsen seit der Wiedervereinigung keine sozialdemokratische Hochburg mehr ist, wäre es für die SPD keine Option, gerade in ihrem Geburtsland aufzugeben. Denn ihre wechselhafte Geschichte macht deutlich, dass die Partei schon einige Krisen überstanden hat.

Die SPD kommt in Sachsen nicht auf die Beine. Schadet ihr die Regierungsbeteiligung?

Was ist Regierungsbeteiligung angeht, befindet sich die SPD in der doppelten Bredouille: Auf Bundesebene bestand nach dem Rückzug der FDP unter Christian Lindner aus den Sondierungsgesprächen für „Jamaika“ keine Option zu einer neuen Großen Koalition, obgleich der angeschlagenen SPD die Opposition vielleicht geholfen hätte. Und in Sachsen ist die Partei kleinster Partner in einem Dreierbündnis, was die Sichtbarkeit teilweise erschwert. Martin Dulig wird gegenwärtig kaum wahrgenommen. Und Sozialministerin Petra Köpping steht in der Covid-19-Pandemie gewissermaßen zwischen Baum und Borke, denn die Erwartungen vor Ort sind auch aufgrund des Managements der Bundesregierung nicht immer umsetzbar.

In beiden Ländern steht die FDP vor einem großen Comeback. Woher kommt dieses plötzliche Interesse?

Das Comeback der FDP könnte der sächsischen SPD Hoffnung machen, dass nach einem Ab auch ein Auf kommen kann. Die vergleichsweise hohen Umfragewerte der Liberalen in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind hauptsächlich auf den bundesweiten Trend zurückzuführen und weniger hausgemacht. Die FDP ist offenbar für einige, die beispielsweise von CDU und CSU enttäuscht sind, wieder eine wählbare Option.

Auch die Grünen scheinen zu profitieren. Sind sie jetzt endgültig in der Region angekommen und nicht nur in den Großstädten?

Auf Grundlage der Umfragen sind keine verlässlichen Aussagen hinsichtlich der Verteilung zwischen Stadt und Land möglich. Die Grünen haben ihre besten Wahlergebnisse traditionell in den urbanen Gebieten. Es ist beispielsweise denkbar, dass die Grünen in Leipzig und Dresden außergewöhnlich hohe Werte haben und in den ländlichen Regionen bei fünf oder vielleicht zehn Prozent liegen.

Warum können die Linken ihre Werte nicht verbessern? Haben sie als ehemalige Ost-Protestpartei ausgedient?

Die Linke hat bisher weder in Sachsen noch in Sachsen-Anhalt regiert. Oppositionsparteien können zwar einen Vertrauensvorschuss haben. Dieser braucht sich aber offenbar irgendwann auf, denn die Wählerinnen und Wähler wollen auch praktische Ergebnisse sehen.

Noch ein Blick auf den 6. Juni: Steht nach der Wahl in Sachsen-Anhalt erstmals die AfD in einem Bundesland auf Platz 1?

Das werden wir nach dem Wahlabend wissen. Die Umfragen geben Anlass zur Spekulation. Allerdings haben die Landtagswahlen 2019 in Brandenburg und Sachsen gezeigt, dass der Abstand zwischen der Partei des Ministerpräsidenten und der AfD beim Wahlergebnis größer als in manchen Umfragen sein kann.

Zur Person Hendrik Träger (39) lehrt als Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Studiert und promoviert hat er an der Friedrich-Schiller-Uni in Jena. Seine Schwerpunkte: Parteien und Wahlen auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Er ist Vize-Chef des „Sächsischen Kompetenzzentrums für Landes- und Kommunalpolitik . Neben seiner Lehrtätigkeit hat er als Autor zahlreiche Fachbücher über die Parteienlandschaft in Mitteldeutschland publiziert.

Von André Böhmer