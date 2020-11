Leipziger Polizei bereitet Einsatzstrategien für Querdenken-Demos in City vor

Leipzig

Die Leipziger Polizeidirektion bereitet sich mit Blick auf das Demonstrationsgeschehen in Leipzig am Sonnabend auf eine vorab „schwer durchschaubare Situation“ vor. Der Sächsische Verfassungsschutz hatte – wie schon vor dem 7. November zur ersten Querdenker-Demo in Leipzig – auf die Beteiligung rechtsextremer Kräfte verwiesen. Auch am Freitag warnten Sachsens Verfassungsschützer explizit davor, dass Rechtsextreme die anstehenden Proteste „erneut für ihre Zwecke missbrauchen und das heterogene Protestgeschehen für ihre verfassungsfeindlichen Zielsetzungen zu instrumentalisieren versuchen.“

Einsatzkräfte aus mehreren Bundesländern helfen in Leipzig

Auch bei der Polizeidirektion Leipzig werden in den einschlägigen Netzwerken relevante Informationen gesammelt, die in eine entsprechende Einsatzstrategie fließen. Unklar war bis Freitagabend noch, ob ausreichend Polizeikräfte in Leipzig sein werden – auch, weil den Behörden verlässliche Zahlen zu Teilnehmern der Querdenken-Kundgebung beziehungsweise der Gegenproteste folgen werden. Nach derzeitigem Stand wird die Leipziger Polizei durch Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei, der Bundespolizei sowie aus Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt unterstützt. Situationsabhängig werden Polizeihubschrauber ebenso zum Einsatz kommen wie Bildübertragungen von Polizeikameras. Der Einsatzleitung stehen zudem Wasserwerfer sowie eine Reiterstaffel als weitere polizeiliche Einsatzmittel zur Verfügung.

Anzeige

Landespolizeipräsidium hilft bei der Koordinierung des Einsatzes

Das Landespolizeipräsidium des sächsischen Innenministeriums stehe in Kontakt mit der PD Leipzig und ist in die Vorbereitungen eingebunden. „Die Landespolizei unterstützt in der Form, dass sie Polizeikräfte aus anderen Bundesländern abfordert, wenn der Bedarf da ist“, erklärte Ministeriumssprecherin Silvaine Reiche. Der Bedarf ist da. „Wir haben Unterstützung von Einsatzkräften in anderen Bundesländern erbeten, machen aber keine Angaben zu Zahlen. Da am Wochenende auch woanders Großveranstaltungen abzusichern sind, ist ohnehin die Frage, was an Polizeikräften tatsächlich verfügbar sein wird“, so Reiche. Erste Einheiten seien aber bereits nach Leipzig geschickt worden. Innenminister Roland Wöller ( CDU) sei in die Vorbereitungen des Einsatzes nicht vorbereitet, „lässt sich von der Polizei aber über die Entwicklung informieren“, so Reiche weiter.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Sieben angemeldete Veranstaltungen in der City

In der Polizeidirektion Leipzig wurde sich am Freitag unter Hochdruck auf das Wochenende vorbereitet. Olaf Hoppe, Sprecher der PD, erklärte: „Im Stadtgebiet Leipzig werden mit aktuellem Stand sieben Versammlungen stattfinden.“ Für die Versammlung der Kritiker der Corona-Schutzverordnung wird ein Platz durch die Versammlungsbehörde zugewiesen, der mit Gittern umzäunt sein wird. Die Polizei wird Zugangskontrollen durchführen. Auch die Stadt Leipzig hatte angekündigt, Verstöße gegen die Hygieneauflagen zu ahnden und gegebenenfalls entsprechende Sanktionen zu erlassen. Das Ordnungsamt wird dabei von der Polizei unterstützt. „Bei Missachtung wird durchgegriffen und Verstöße geahndet“, so Hoppe. Am 7. November ignorierten zehntausende Demonstranten die Maskenpflicht – etwa 140 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

Behörden gehen am Freitag von wenigen tausend Teilnehmern aus

Der Gegenprotest am Sonnabend findet im Bereich der Leipziger Innenstadt und auf dem Augustusplatz statt. Da über das Landesamt für Verfassungsschutz Mobilisierungen sowohl im rechts- also auch im linksextremistischen Bereich zur Teilnahme an den Versammlungen bekannt sind, „wird ein Fokus des polizeilichen Handels auf der Trennung von friedlichen und unfriedlichen Teilnehmern liegen. Es wird aktuell von Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen“, ergänzte der Polizeisprecher.

Die Polizei informiert, dass es am Samstag zu zahlreichen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs im Innenstadtbereich kommen wird. Die Behörde rät, den Innenstadtbereich so weiträumig wie möglich zu umfahren.

Beginn der Veranstaltungen am späten Mittag

Die Gegendemonstration der Initiative „ Leipzig nimmt Platz“ wird um 12.30 Uhr auf dem Augustusplatz beginnen. Die Veranstaltung von „Querdenken“ um 13 Uhr. Der genaue Ort wird durch die Stadt Leipzig zugewiesen.

Zudem wird ein Kontrollbereich eingerichtet. DIeser umfasst: Tröndlinring / Willy-Brandt-Platz / Brandenburger Straße / Hahnekamm / Querstraße / Johannisplatz / Talstraße / Goldschmidtstraße / Roßplatz / Grünewaldstraße / Härtelstraße / Peterssteinweg / Riemannstraße / Floßplatz / Riemannstraße / Wilhelm-Seyfferth-Straße / Karl-Tauchnitz-Straße / Martin-Luther-Ring / Dittrichring / Goerdelerring / Tröndlinring

Von Thomas Lieb