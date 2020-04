Leipziger Professor warnt: „Corona-Krise kann soziale Unruhen auslösen“

Leipzig.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) warnt vor zu vielen Diskussionen über weitgehende Lockerungen, weil dadurch das Risiko eines Rückfalls erhöht werde. Das sieht Werner Kriesel (79), der emeritierte Leipziger Professor an der ehemaligen Technischen Hochschule Leipzig, anders. Ohne ein baldiges Hochfahren der Wirtschaft seien soziale Unruhen aus der Mitte der Gesellschaft zu befürchten.

Die Kanzlerin warnt vor „ Öffnungsdiskussionsorgien“. Sie plädieren für das Gegenteil – ein möglichst schnelles Wiederanfahren der Wirtschaft. Warum?

Anzeige

Weil wir uns in Sachsen und in Deutschland überhaupt um die wirtschaftlichen Erfolge der letzten 30 Jahre bringen, wenn der Stillstand anhält. Und das könnte zu sozialen Unruhen führen. Diese kämen nicht wie bei der Marx’schen Lehre aus der Arbeiterschaft, sondern aus der Mitte der Gesellschaft. Von den Arbeitnehmern kann sich derzeit noch ein Großteil durch die Kurzarbeit über Wasser halten. Aber Gastwirte, Hoteliers, Handwerksbetriebe, kleine und mittelständische Unternehmen und Selbstständige wissen nicht mehr, wie sie noch längere Zeit über die Runden kommen sollen. Der jüngste Protest der Gastwirte mit leeren Stühlen vor der Dresdner Frauenkirche ist da nur ein Beispiel für den wachsenden Unmut. Dies ist aus meiner Sicht nur die Spitze des Eisbergs. Das wird eine Welle von Insolvenzen und eine große Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Und das hat schlimmere Auswirkungen als die Situation zur Wendezeit.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Wendezeit lag der Osten wirtschaftlich am Boden, aber dem Westen ging es gut – heute geht es ganz Deutschland schlecht

Da lag die Wirtschaft im Osten aber total am Boden.

Ja, zur Wende sind im Osten massenweise Betriebe eingegangen, und die Arbeitslosigkeit war hoch. Aber das betraf nur 17 Millionen Menschen, die über 60 Millionen im Westen hatten dagegen eine florierende Wirtschaft und Geld in der Kasse. Deutschland konnte sich also selbst helfen. Jetzt sind alle 83 Millionen Bürger in der Bundesrepublik gleichermaßen von der Corona-Krise betroffen. Die Mittelschicht, die Selbstständigen, die Gastronomen in ganz Deutschland leiden. Woher soll die Hilfe kommen?

Bund und Länder haben jede Menge Hilfsprogramm aufgelegt. Auch die EU will helfen. Reicht das nicht?

Nein, nicht wenn der Stillstand noch lange dauert. In Europa hat doch jedes Land mit sich zu kämpfen, ob Italien, Frankreich oder Spanien – alle brauchen Hilfe. Und wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem Marshall-Plan für Europa spricht, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Der Marshall-Plan war ein milliardenschweres Hilfsprogramm der USA für das vom Zweiten Weltkrieg gezeichnete Westeuropa. Wo sollen die Milliarden denn heute herkommen? In Europa hat jeder mit sich zu tun, die USA sind erst recht von Corona gebeutelt, haben schon eine Massenarbeitslosigkeit, die Proteste häufen sich dort; auch Asien ist angeschlagen.

Risiko vermeiden durch mehr Desinfektion und einen einfachen Mundschutz für jedermann

Aber wollen Sie, der Sie ja selbst zur Risikogruppe gehören, für das rasche Anfahren der Wirtschaft einen ebenso schnellen Anstieg der Infektionszahlen riskieren?

Nein, natürlich nicht. Daher habe ich mir schon Gedanken gemacht über eine noch viel konsequentere Händedesinfektion als bisher mit Desinfektionsspendern an allen Eingängen von Geschäften, Schulen, Gaststätten und Unternehmen, um Schmierinfektionen zu vermeiden. Und für die Maskenpflicht zur Vermeidung von Tröpfcheninfektionen hätte ich auch eine Idee zur einfachen preiswerten Selbstherstellung: Man nehme ein Papiertaschentuch, falte es ziehharmonikaartig und knote an beiden Enden einen Faden als Schlaufe – zur Halterung an den Ohren.

Na ja, aber Hygieneexperten halten von Papiertaschentüchern als Virenschutz nicht viel, weil diese schnell durchfeuchtet werden von der Atemluft.

Nun, diese einfachen und preiswerten Nase- und Mundschutze, die vielleicht einen Cent kosten, können ja nach dem Einmalgebrauch sofort entsorgt werden. Aber wenn wir in Sachsen nur für 30 Prozent der Einwohner einen Mundschutz haben wollen, brauchen wir etwa 1,5 Millionen Masken täglich. Und so lange diese Menge noch nicht käuflich angeboten wird, müssen wir meiner Meinung nach improvisieren.

Interview: Anita Kecke

Werner Krisel (79), Professor für Automatisierung und industrielle Kommunikation, lehrte bis 1995 an der Technischen Hochschule in Leipzig und bis 2006 in Merseburg.

Lesen Sie auch:

Corona-Liveticker: Die aktuelle Lage in und um Leipzig

Corona-Krise: Leipzigs Friseure erleichtert über baldige Öffnung

Corona-Krise bringt auch Hundeschulen, Reiterhöfe und Katzenpensionen an den Rand der Existenz

Von Anita Kecke