Leipziger Psychiatrie-Professorin: Was gegen den Corona-Blues hilft

Leipzig

Leben in der Isolation, Angst vor Ansteckung und die Sorge, wie es im Leben weitergeht: Was macht die Krise mit uns? Und was können wir dagegen tun? Professorin Katharina Stengler, Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Helios Park-Klinikum Leipzig, weiß darauf Antworten.

Frau Professor Stengler, Corona, Corona, Corona – seit Wochen beherrscht uns nur ein Thema. Wie viel davon hält der Mensch noch aus?

Menschen sind durchaus in der Lage, Extremsituationen auszuhalten. Auch über einen längeren Zeitraum. Trennungen, Kriegszeiten, selbst körperliche Gewalt. Die menschliche Psyche kann das schaffen. Und trotzdem stimmt es: Wir leben aktuell in einer verrückten Zeit. Es gibt ein breites Angebot an guten, wichtigen Informationen, denen eine Vielzahl an Unwissen gegenüber steht. Wodurch folgerichtig wieder neue Fragen entstehen, auf die die meisten eine klare, eindeutige Antwort wünschen.

Und wenn man die nicht bekommt, reagiert man überzogen?

Die gegenwärtige Krise ist eine Zeit der negativen Superlative. Wenn selbst die Bundeskanzlerin sagt, dass es eine solche Situation seit 1945 nicht mehr gegeben hat, dann verdeutlicht das die Dramatik. Der Einzelne ist damit mitunter überfordert. Das beginnt schon damit, die Ängste zu sortieren, sie zu kanalisieren.

Wen trifft das besonders hart?

In erster Linie diejenigen, die sich ohnehin abgehängt fühlen, die zur Gruppe der Ausgegrenzten gehören. Alleingelassene Menschen etwa, Alleinerziehende, oder jene, die im sozialen System abgehängt sind oder die jetzt immer wieder genannten Risikogruppen, also Ältere und Menschen mit einer Vorerkrankung.

Wie ist es bei Menschen, die bereits mit psychischen Problemen zu kämpfen haben?

Psychisch Kranke, sofern sie gut vernetzt sind, können solche Krisen durchaus gut bewältigen. Wenn sie aber, wie schon erwähnt, sozial isoliert sind und sich dann in ihrer Gedankenwelt mit all den Problemen verstricken, können sich deren ohnehin schon bestehenden Ängste natürlich potenzieren.

Immer wieder wird betont, dass man die Kontakte zu anderen gänzlich unterlassen soll. Wie sollten wir mit dieser Isolation umgehen?

Wenn wir das Coronavirus in den Griff bekommen und besiegen wollen, haben wir keine andere Wahl. Aber unser Zeitalter bietet dennoch eine Vielzahl an Möglichkeiten, um in Verbindung zu bleiben. Das Telefonnetz funktioniert, die Post auch. Gruppen, die sich sonst regelmäßig getroffen haben, können das durchaus weiter tun – nur eben auf virtueller Ebene. Gemeinsames Yoga beim Skypen, Gesprächsrunden mit Freunden im Chat oder das zeitgleiche Ansehen desselben Films – Möglichkeiten, sich gegenseitig zu stützen gibt es viele.

Stimmt der Eindruck, dass Menschen in Krisenzeiten wieder näher zueinander finden?

Ja, Extremsituationen fördern die Solidarität. Die vergangenen Jahre waren eine Zeit der Individualisierung. Jetzt aber spüren die Menschen wieder, was Nachbarschaftshilfe heißt. Sich um den Nächsten zu kümmern, seine Sorgen ernst zu nehmen, rückt vermehrt in das Bewusstsein zurück. Und wir erkennen, was unsere Gesellschaft ausmacht, was sie stärkt: Ein stabiles Gesundheitssystem, funktionierende Dienstleistungen, ein faires Miteinander.

Wie aber passt in dieses Bild das Hamstern?

Das Hamstern ist einerseits ein Ausdruck normaler Handlungsweise, wenn man es als ,normales Bevorraten’ versteht. Zum anderen aber ist es ein Zeichen fehlender Solidarität.

Das Leben in Isolation scheint viele schon nach wenigen Tagen zu überfordern. Wie lässt sich eine Zeit auf engstem Raum ertragen?

Zuerst einmal: Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Ohne das Leben in der Gruppe hätten wir die vergangenen 10.000 Jahre nicht gemeistert. Brechen die sozialen Kontakte oder körperliche Nähe weg, wird das für uns sehr schwierig. Wissenschaftlich ist längst belegt, dass Einsamkeit krank macht.

Was kann der Einzelne gegen den Corona-Blues tun?

Es helfen Rückzugsräume oder Wohlfühloasen, die man sich unbedingt schaffen sollte. Das kann schon ein Vollbad in angenehmer Atmosphäre sein.

Hilft es, sich schon jetzt auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten?

Natürlich, dass stärkt den Willen und lässt die aktuellen Probleme besser meistern. Sich langfristig auf etwas Schönes freuen, etwa auf den Urlaub, den man dann nachholen will oder das unbeschwerte Treffen mit Freunden, das wieder möglich ist, setzt Energien frei und schafft Zuversicht.

Von André Böhmer