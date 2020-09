Leipziger Radiomoderator vergleicht zerstörtes Lager Moria mit Gästezimmer

Leipzig

Ein Leipziger Radiomoderator hat mit einer abfälligen Bemerkung zur Situation der Geflüchteten auf der Insel Lesbos in sozialen Netzwerken für erhebliche Empörung gesorgt. Der auf Radio Leipzig täglich die Morgensendung verantwortende André Hardt verglich das seit langem heillos überfüllte und zuletzt durch Feuer zerstörte Flüchtlingslager Moria mit einem „ Gästezimmer“.

In der Sendung am Dienstagmorgen erklärte Hardt kurz vor 8 Uhr seinen Hörern wortwörtlich: „Stellen Sie sich vor, bei Ihnen zu Hause klingelt es, jemand steht vor der Tür und fleht sie an, ihm zu helfen. [Er will] erstmal in Sicherheit sein und ein Dach über dem Kopf [haben]. Sie sind natürlich hilfsbereit und bieten dem Fremden ihr Gästezimmer an und sagen: Dort kann er erstmal wohnen. Aber der [Fremde] sagt dann auf einmal: Nö, das Gästezimmer reicht mir nicht, ich will Dein Schlafzimmer und Dein Wohnzimmer. Und als sie daraufhin sagen, dass es nicht geht, er müsse sich mit dem Gästezimmer begnügen, da zündet der [Fremde] ihnen das Gästezimmer einfach an. Wie soll man sich jetzt richtig verhalten? Das ist die Frage, die diskutiert wird. Die Debatte darüber wird sich heute fortsetzen.“

Liebes Radio Leipzig: André und die Morgenmädels, bezugnehmend auf die gestrige „Frage“ ihres Moderators André Hardt im... Gepostet von Hooligans Gegen Satzbau am Montag, 14. September 2020

Die für ihren satirischen Umgang mit Rechtsradikalismus bekannte Gruppe „Hooligans gegen Satzbau“ griff den Beitrag wenig später auf, teilte Hardts Stellungnahme in leicht verkürzter Form auf ihrer Facebookseite und spiegelte die Aussagen in einem Kommentar. Der beinhaltet unter anderem Beschreibungen eines besudelten Kaninchenstalls sowie die Frage: „Können Sie uns Gästezimmer definieren?“. Der Beitrag wurde allein auf Facebook mehr als 1400 Mal geteilt und in der Folge auch vielfach auf die Dependance des Radiosenders gepostet.

Tino Utassy, Geschäftsführer des Medienhauses, sagte am Mittwoch gegenüber der BILD: „Das Gesagte fällt in den Bereich der freien Meinungsäußerung. Ob die Metapher angebracht war, möchte ich nicht beurteilen.“

